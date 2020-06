Samsung HW-R550 to soundbar, który zapewni doskonałą jakość dźwięku w przystępnej cenie. Sprawdzamy, jakie są jego zalety.

Samsung HW-R550 to soundbar 2.1, oferujący bardzo przyjemne, wysokiej jakości brzmienie. Doskonale słychać w nim wszystkie tony, a zakres emitowanej częstotliwości dźwięku wynosi od 42 Hz do 20 kHz. Urządzenie otrzymało Tryb Inteligentny, który automatycznie analizuje sygnał dźwiękowy w każdej scenie i optymalizuje jego brzmienie. Dlatego powinien zapewniać najlepsze efekty zarówno w grach, jak i podczas oglądania filmów oraz audycji telewizyjnych. Warto podkreślić, że subwoofer jest bezprzewodowy, co nie tylko pozwala na zredukowanie liczby kabli, ale również postawienie go w dowolnym miejscu pomieszczenia. Sterowanie urządzeniem ułatwia pilot, a wśród funkcji soundbara można wymienić m.in. "rozszerzania dźwięku przestrzennego". Ma ona sprawiać, że dźwięk rozprzestrzenia się po pomieszczeniu, zapewniając bardziej realistyczne i wciągające wrażenia. Czyli - efekt zbliżony do kinowego.

Samsung HW-R550 to soundbar 2.1 ma kilka predefiniowanych trybów odtwarzania dźwięku, w tym dedykowany grom oraz audycjom sportowym. Specjalnie pod kątem rozgrywek mamy tu funkcję "Precyzyjnie Skierowanego Dźwięku". Jak wyjaśnia producent: "dba o to, by dźwięki się ze sobą nie mieszały, ale precyzyjnie trafiały do Twoich uszu. Dzięki temu bezbłędnie zlokalizujesz ich źródło w grze i doświadczysz ich tak realnie, jakbyś był uczestnikiem scen na ekranie". Na tym nie koniec zalet - wbudowany moduł Bluetooth pozwala na korzystanie z soundbara do streamowania muzyki z urządzeń mobilnych, a dedykowana na nie aplikacja pozwala na kontrolowanie odtwarzania i parametrów dźwięku.

Podsumowując: Samsung HW-R550 to soundbar, którego nie można określić inaczej, jak niezwykle solidny. Jeśli chcesz wzbogacić swoje domowe centrum rozrywki o dźwięk najwyższej jakości - to model wart zakupu!