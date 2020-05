Coś dla entuzjastów ultra płynnej rozgrywki.

Jeden z najpopularniejszych producentów monitorów na świecie – Samsung, również nie mógł sobie odpuścić tak popularnego segmentu, jakim stał się sprzęt dla graczy. Model LC27RG50FQUXEN został zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach - 27-calowy ekran może się pochwalić rozdzielczością FullHD (1920 x 1080 pikseli) oraz niezwykle wysoką częstotliwością odświeżania, wynosząca aż 240 Hz. Co w połączeniu z czasem reakcji matrycy na poziomie 4 ms i technologią Nvidia G-Sync, zapewni płynną rozgrywkę pozbawioną tzw. „rozrywania obrazu” (tearing).

SAMSUNG LC27RG50FQUXEN może się również pochwalić niecodziennym designem z zakrzywionym ekranem (1500R), dzięki czemu łatwiej zanurzyć się w świat gry. Co jeszcze bardziej istotne, krzywizna jest dostosowana do optymalnego ludzkiego pola widzenia, co sprawia, że użytkownik obejmuje wzrokiem cały ekran bez potrzeby przenoszenia wzroku. Nad zdrowiem naszych oczu czuwają również: technologia Flicker Free – niwelująca migotanie ekranu oraz tryb Eye Saver Mode ograniczający emisję szkodliwego, niebieskiego światła.

Najważniejsze cechy: