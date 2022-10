Samsung Odyssey G4 – gamingowy monitor o dobrych parametrach

Jaki monitor do gier kupić przy ograniczonym budżecie, ale niekoniecznie rezygnując z wrażeń wizualnych? Na odpowiedni będzie do tego przetestowany przeze mnie monitor Samsung Odyssey G4 S27BG400EU o przekątnej ekranu 27 cali i rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD).

Choć testowany przeze mnie Samsung Odyssey G4 S27BG400EU nie oferuje rozdzielczości 4K, to jego zalety w połączeniu z rozdzielczością Full HD na pewno zadowolą każdego gracza. Monitor odznacza się krótkim czasem reakcji (1 ms) przy bardzo wysokiej częstotliwości odświeżania (240 Hz) i dobrym odwzorowaniem kolorów. Jego wykonanie oraz ergonomia stoją również na wysokim poziomie.

Samsung Odyssey G4 S27BG400EU – gdzie kupić i za ile?

Samsunga Odyssey G4 S27BG400EU wyceniono w polskich sklepach na około 1400 zł. Biorąc pod uwagę zalety tego monitora, nie jest to wysoka kwota. Urządzenie można kupić w wielu sklepach ze sprzętem RTV i AGD, w tym za pośrednictwem internetu.

Samsung Odyssey G4 S27BG400EU – wykonanie i wygoda użytkowania

Po zakupie monitor otrzymamy razem z zasilaczem i kablem HDMI oraz instrukcją montażu. Urządzenie należy skręcić z podstawą, która dostarczana jest w dwóch częściach. Do monitora dołączono plastikową osłonę miejsca zamocowania podstawy do monitora.

Obudowę ekranu Samsunga oraz pionową część podstawy wykonano z dobrej jakości matowego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Sama stopa monitora wygląda na wykonaną ze stopu aluminium i pokryta jest powłoką również w kolorze czarnego matu. Dzięki temu całość wygląda bardzo estetycznie.

Ekran możemy podnieść o 12 cm, obrócić na boki o 15° w każdą stronę oraz pochylić w górę o 22° i w dół o 3°. Samsung Odyssey G4 ma również możliwość obrotu ekranu (Pivot): o 90° w lewo i 92° w prawo.

Samsung Odyssey G4 S27BG400EU wyposażony jest w dwa porty HDMI i jeden DisplayPort. Oprócz tego monitor posiada wyjście słuchawkowe, port USB 2.0 oraz gniazdo zasilania DC-in.

Przyciski kontrolne, służące do nawigowania po menu monitora, umieszczono na środku obudowy ekranu.

Samsung Odyssey G4 S27BG400EU – jakość matrycy

Po testach matrycy Samsunga Odyssey G4 S27BG400EU okazuje się, że jest ona dość wysokiej jakości jak na ten przedział cenowy. Poniżej zamieszczam wyniki kilku testów wykonanych kolorymetrem Spyder5.

Pierwszy test dotyczył równomierności podświetlenia matrycy. Największe średnie odchylenie wyniosło 4,7%, co jest bardzo dobrym wynikiem, ponieważ ludzkie oko widzi odchylenia dopiero powyżej 8%.

Kolejnym testem, który wykonałem była próba pokrycia kolorem dla trzech palet barw: sRGB, Adobe RGB i DCI P3. Pierwsza z nich to podstawowa paleta dla wszystkich urządzeń wyświetlających obrazy. W jej przypadku testowany Samsung poradził sobie w 99,1%, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Rezultat osiągnięty przez ten monitor dla palety Adobe RGB to 76,6%. Nie jest to wartość dostateczna w przypadku profesjonalnej obróbki foto i wideo, ale przypominam, że testowany sprzęt jest przeznaczony dla graczy i tym przypadku osiągnięty wynik jest więcej niż wystarczający.

Podobnie, jeżeli chodzi o efekt testu dla DCI P3, czyli palety kinowej. Tutaj nasz Samsung osiągnął wynik 83,7%. Bywa, że monitory gamingowe osiągają o wiele niższe rezultaty dla tej palety.

Trzeci z testów, które wykonywałem to sprawdzenie wierności reprodukcji barw. Przyjmuje się, że średni wynik ΔE dla monitorów konsumenckich nie powinien być wyższy niż 4. W teście okazało się, że Samsung Odyssey G4 osiągnął rezultat równy 0,48, czyli lepszy niż wartość rekomendowana!

Samsung Odyssey G4 S27BG400EU – podsumowanie

Podczas testowania monitora Samsung Odyssey G4 S27BG400EU odniosłem same pozytywne wrażenia. Obraz wyświetlany przez urządzenie jest ostry, kolory żywe, a przy tym mój wzrok nie był narażony na zmęczenie. Funkcja redukcji światła niebieskiego w tym monitorze działa perfekcyjnie – daje odpocząć oczom, bez uszczerbku dla jakości wyświetlanego obrazu. Chociaż jest to monitor przygotowany przez Samsunga dla graczy, uważam, że sprawdzi się również w pracy biurowej i redakcyjnej. Miałem okazję używać go do tych celów przez ostatnie dwa tygodnie i jestem zadowolony.

Samsung Odyssey G4 S27BG400EU – specyfikacja