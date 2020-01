Samsung QLED 8K Q950R - idealny telewizor do Netflixa?

Pomysł na przetestowanie telewizora 8K zrodził się z realnej potrzeby. Na przełomie roku tysiące Polaków szukało odpowiedzi na pytanie - na czym najlepiej obejrzeć Wiedźmina. Samsung QLED 8K Q950R jest naszą odpowiedzią - to jedyny telewizor na rynku, który może podciągnąć jakość obrazu nawet ponad oryginalne starania twórców.

Zgodnie z pierwszymi informacjami od Netflixa, maksymalną dawkę doznań w serialu Wiedźmin zapewnia zestaw trzech technologii: 4K, Dolby Atmos i Dolby Vision. Pragnąc doznać ich wszystkich należy skorzystać z kompatybilnego odbiornika oraz wykupić najdroższy abonament w serwisie VOD. Wybór telewizora pozbawionego wsparcia obydwu rozwiązań od Dolby wydaje się mało trafionym pomysłem. Pomimo tego nasza decyzja była w pełni świadoma. Serial obsługuje również HDR10+, a technologia upscalingu obrazu do 8K wydaje się być niezwykle kuszącym pomysłem - szczególnie w formacie 65-calowym.

Samsung QLED 8K Q950R - cena

Samsung Q950R występuje w kilku wariantach. Najmniejszy i jednocześnie najtańszy będzie odbiornik w rozmiarze 55-cali. Oznacza to, że doznanie jakości 8K jest możliwe przy wydatku na poziomie 9000 zł.

Aktualne ceny w sklepach Samsung QLED QE55Q950RBT 8 999 zł

W nasze ręce trafiła wersja w rozmiarze 65-cali. Patrząc na oferty sklepów, wydaje się, że to ten wariant powinien być najpopularniejszy. Jego cena jest znacznie wyższa i wynosi co najmniej 13 000 zł. Różnica 4 tysięcy to sporo za 10-cali to spoko - dla wielu z nas stanowi ona cały budżet na telewizor.

"Rozmiarówka" kończy się na poziomie 98-cali, ale tego wariantu nie znajdziemy w polskich sklepach. Nie jest to raczej zaskoczenie - duże europejskie sklepy podają cenę na poziomie 60 000 euro.

Samsung QLED 8K Q950R - specyfikacja

Zanim zaczniemy przeprowadzać testy, warto zapoznać się z parametrami telewizora. Prezentują się one następująco:

Technologia: QLED

Rozdzielczość: 7 680 x 4320

Procesor obrazu: Quantum 8K

HDR: HDR 3000

HDR Typ: HLG, HDR10+

Podświetlenie: 480 stref

Dźwięk: Dolby Digtal Plus

RMS: 60W

Typ głośników: 4.2

Tunery i odbiorniki: T2CS2x2, HbbTV 1.0, analog, CI+

Złącza: 4x HDMI, 3x USB, Ethernet, Optyczne, RF, RS-232C, CI, Anynet+

Budowa: Z modułem One Connect

Dodatki: Tryb gry, AI, Ambient Mode, Inteligentne Skalowanie, Freesync, PIP, Czujnik eko.

Warto tutaj zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję telewizora. Zgodnie polityką stylistyczną stosowaną w wysokich modelach QLED, Q950R wykorzystuje moduł One Connect. Mowa o czarnej skrzynce, która zawiera wszystkie złącza telewizora. Między wyświetlaczem, a skrzynką biegnie jeden, niemal niewidoczny przewód - odpowiadający za komunikację i przesyłanie energii. Takie rozwiązanie sprawia, że telewizor może ulokowany nawet na środku salonu, nie szpecąc otoczenia przewodami i podpiętymi akcesoriami.

Do kluczowych elementów specyfikacji można zaliczyć również Ambient Mode. Ponownie jest to rozwiązanie charakterystyczne dla wysokich modeli OLED. Jego ideą jest zredukowanie wpływu telewizora na estetykę otoczenia. Zamiast czarnego prostokąta, dom może zostać ozdobiony wyświetlanymi dziełami sztuki, estetycznymi animacjami, galeriami zdjęć czy treściami informacyjnymi. Wszystko to przy ograniczonym zużyciu energii względem trybu standardowego.

Samsung QLED 8K Q950R - telewizor do Netflixa?

Oczywiście flagowy telewizor Samsunga spełnia wymogi certyfikacji popularnego serwisu VOD. Jednym z symboli potwierdzających ten fakt jest dedykowany przycisk na pilocie. Nie zabrakło również pre-instalowanej aplikacji. Nawet bez jej otwierania możliwe jest przeglądanie listy kilku ostatnio odtwarzanych materiałów - dostępnych do uruchomienia prosto z menu telewizora.

Netflix był jednym z pierwszych dostawców treści 4K - przekonując wielu widzów do zainteresowania się nowym standardem. Można zakładać, że nie inaczej będzie w przypadku 8K. Mówi się wprawdzie, że największą szansę na zdobycie plamy pierwszeństwa w tym zakresie ma RakutenTV (również certyfikowany na testowanym przez nas Samsungu), ale trudno zakładać aby Netflix pozwolił sobie na brak szybkiej odpowiedzi.

Dlaczego więc telewizor 8K miałby być lepszym wyborem dla Netflixa niż konstrukcja 4K? Wszystko za sprawą upscalingu. Telewizory Samsunga wykorzystują sztuczną inteligencję do rozpoznawania prezentowanych obrazów. Dzięki temu procesor jest w stanie podnieść szczegółowość zidentyfikowanych elementów. Uzyskany efekt jest czymś pomiędzy 4K, a 8K - czyli w gruncie rzeczy najlepszym, czego mogą doświadczyć na dzień dzisiejszy widzowie. Nawet mało wprawne oko, przyzna że zabiegi oferowane przez sztuczną inteligencję, widocznie wpływają na jakość obrazu. Oczywiście warunkiem tak doskonałego seansu jest dysponowanie dobrymi treściami 4K, a tych Netflix posiada już ponad 850. Oczywiście upscaling będzie działał również w niższych rozdzielczościach - nawet 240p, ale w przypadku słabych źródeł podobne doznania uzyskamy na telewizorach 4K ze sztuczną inteligencją.

Kolejną kwestią wartą podkreślenia w kontekście rozkoszowania się treściami w wysokiej jakości jest HDR. Testowany przez nas model osiąga rewelacyjny poziom 3000 nitów, co wykorzystamy ponieważ większość treści Netflixa wspiera HDR10+. Sięgając po większy wariant Q950R (>65") użytkownicy mogą liczyć na nawet HDR 4000 - zarezerwowany wyłącznie dla flagowych konstrukcji 8K.

Samsung QLED 8K Q950R - czy gracze go pokochają?

Oglądanie Wiedźmina w rozdzielczości przekraczającej 4K i wysokim kontraście to doznanie, którego doświadczyło niewiele osób w naszym kraju - właśnie dlatego wydawało się tak kuszące. Wielu z Was stwierdzi jednak, że w serialu przepełnionym mrokiem i szarością, lepszym wyborem będzie telewizor OLED. Trzeba przyznać, że wysoki kontrast QLED'a robi ogromne wrażenie, ale ten dążący do nieskończoności na matrycach OLED jest prawdziwym ideałem. Jednakże tym, co urzeka nas w Samsungu jest jego perfekcyjna uniwersalność, czego doskonałym przykładem jest wzorowa współpraca z konsolami. Bez wątpienia trudno znaleźć zapalonego gracza, który po obejrzeniu serialu, nie wrócił chociaż na kilka chwil do produkcji CD Projekt RED.

Samsung Q950R podobnie jak wcześniejsze testowane przez nas konstrukcje, bardzo sprawnie radzi sobie z wykrywaniem konsol. Otrzymują one własne nazwy, a odnalezienie ich w menu telewizora jest dziecinnie proste. Nasze testy przeprowadzaliśmy z wykorzystaniem PlayStation 4 Pro i Nintendo Switch. Bezpośrednio po ustawieniu konsoli jako obecnego źródła telewizor aktywuje tryb gry. Mowa o funkcji złożonej z 4 elementów.

Motion Plus - technologia optycznie zwiększająca płynność obrazu, którą można stopniowo regulować. Sprawia, że spadki framerate'u są mniej odczuwalne

Dynamic Black EQ - opcja którą posiada wiele monitorów dla graczy. Pozwala ona na dynamiczne rozjaśnianie czarnych punktów, ułatwiając wykrywanie przeciwników i przedmiotów ukrytych w mroku.

Game Enhancer - technologia dynamicznej poprawy barw i kontrastu poprzez analizę scen. Dodatkowo opcja obejmuje wzmocnienie dźwięku.

Warto również wspomnieć o wsparciu dla technologii FreeSync. Niestety nie mieliśmy okazji sprawdzić jej działania. Synchronizacja obrazu, która powinna eliminować powstawanie artefaktów wykorzystają użytkownicy Xbox One lub komputerów.

Samsung QLED 8K Q950R - testy matrycy

Naszą przygodę z Samsungiem Q950R planowaliśmy zakończyć na oglądaniu Wiedźmina. Jednak pokusa sprawdzenia parametrów flagowej matrycy Samsunga była zbyt silna.

Testy zaczęliśmy nietypowo, bo od sprawdzenia równomierności podświetlenia. Trzeba przyznać, że w tym kontekście QLED 8K wypada jeszcze lepiej niż modele 4K, które przyszło nam testować. Maksymalna wartość odchylenia to 12% - przy tak dużej matrycy jest to idealny wynik.

Następnie przeszliśmy do pozostałych parametrów. Zachwyca kontrast na poziomie 4932:1. Drobnym rozczarowaniem wydaje się być odwzorowanie kolorów określane parametrem deltaE, na poziomie 5,07. Jest to wprawdzie dobry wynik, ale QLED Q9 z 2018 roku wypadał na tym tle nieco lepiej. Największe odchylenia dotyczyły odcieni zielonego.

Testom poddaliśmy również objętość przestrzeni barwowej. Pokrycie palety sRGB wyniosło 99%. Dla Adobe RGB uzyskaliśmy 81,6%. Najważniejszy wydaje się być bardzo dobry wynik w przypadku kinowej palety DCI P3 z wartością 90,6% dla pokrycia i pojemnością 101,6%.

Słowem podsumowania

Czy jesteśmy zadowoleni z naszego wyboru? Bardzo - bo nasze doznania z seansu były unikatowe, a telewizory Samsunga oparte na Tizen OS to bardzo wdzięczni towarzysze rozrywki. Wydaje się, że Koreańczycy uciekli konkurencji w kontekście oprogramowania i nawet pomimo upływu lat, nikt nie zaproponował tak trafionej alternatywy.