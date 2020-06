Samsung QLED Q60T 2020 - testujemy najtańszego QLED'a

Zeszłoroczny Samsung QLED Q60 okazał się konstrukcją o nieprzeciętnym stosunku ceny do oferowanych parametrów. Jego potencjalny następca trafił właśnie na półki sklepowe. Przetestowaliśmy 55-calowy model oznaczony symbolem QE55Q60TAUXXH. Porównanie jest mniej oczywiste niż mogłoby się wydawać.

Dokładnie rok temu, zaprezentowaliśmy recenzję Samsunga QLED Q60R. Materiał wzbudził ogromne zainteresowanie, odzwierciedlając tym samym rynkową popularność najtańszego z QLED'ów. Tegoroczna konstrukcja oznaczona jako QLED Q60T to ponownie najtańszy telewizor z matrycą QLED. Wbrew nazwie nie jest on jednak bezpośrednim następcą Q60R z 2019 roku. Najnowsza seria modelowa Samsunga, została rozbudowana o nowe modele flagowe, w efekcie czego nastąpiło przesunięcie sprawiające, że tegoroczny model Q70T jest faktycznym sukcesorem zeszłorocznego Q60R.

Samsunga QLED Q60T 2020 można więc postrzegać jako zupełnie nową, budżetową propozycję. Teoretycznie model ten jest skierowany do użytkowników, którzy w zeszłym roku sięgnęliby po najwyższe modele 4K z matrycami LED.

Samsung QLED Q60T - atrakcyjna cena i ograniczona dostępność

Rozbudowanie linii modelowej QLED wydaje się być wygodną wymówką, pozwalającą producentowi na podbicie cen flagowych modeli. Okazuje się jednak, że jest to działanie, które ma potencjalnie korzystne skutki dla konsumenta. Jeszcze rok temu aby wejść w posiadanie 55-calowego telewizora z matrycą QLED trzeba było wydać 4299 zł. Tegoroczny QLED Q60T został wyceniony znacznie taniej. Nawet bez polowania na okazje, odbiornik można nabyć za 3799 zł. Oznacza to, że cenowo w tym roku za QLED'a zapłacimy podobną kwotę co za flagowy model LED w zeszłym roku. To duży postęp.

Oprócz testowanego przez nas wariantu 55-calowego, w sklepach dostępne są również wersje o przekątnej 43, 50, 58, 65 i 75 cali. Niestety aktualnie sklepy są wypełnione wciąż konstrukcjami z poprzedniej generacji. Podczas zakupów warto zwrócić uwagę na dokładne nazwy kodowe telewizorów. W chwili pisania tego materiału, żaden polski sklep nie oferował jeszcze 65 calowego Q60T 2020 - nie brakowało natomiast źle oznaczonych konstrukcji z roku 2019.

Samsung QLED Q60T - specyfikacja podstawowa

Zacznijmy więc może od parametrów technicznych podawanych przez producenta.

Rozmiar wyświetlacza: 55"

55" Rozdzielczość: 3840 x 2160

3840 x 2160 Typ Matrycy: QLED

QLED Procesor obrazu: Quantum Lite

Quantum Lite HDR 10+: TAK

TAK HGL: TAK

TAK Micro Dimming: Supreme UHD Dimming

Supreme UHD Dimming Dual LED: TAK

TAK PQI (Picture Quality Index): 3 100

3 100 Dolby Digital Plus: TAK

TAK Wzmacnianie dialogów: TAK

TAK Moc RMS: 20W

20W Rodzaj głośników: 2CH

2CH System operacyjny: Tizen

Tizen Konwergacja: DLNA, Mirroring, Remote Access, Sound Mirroring, WiFi Direct, Multi-View, TV Sound To mobile

DLNA, Mirroring, Remote Access, Sound Mirroring, WiFi Direct, Multi-View, TV Sound To mobile Tuner: DVB-T2CS2, Analogowy, HbbTV 1.0, CI+ (1.4)

DVB-T2CS2, Analogowy, HbbTV 1.0, CI+ (1.4) HDMI: 3

3 USB: 2

2 Ehternet: 1

1 Wejście kompozytowe: 1

1 Bluetooth: TAK

To jedynie podstawowe dane, które znajdziemy na stronie Samsunga. Szczegóły dotyczące autorskich technologii i dodatków omówimy w kolejnych akapitach.

Wyposażenie i konstrukcja - bez większych zmian

Samsung wystrzega się zmian stylistycznych podczas projektowania kolejnych, podstawowych modeli z serii QLED. Najnowszy QLED Q60T, do złudzenia przypomina konstrukcje z lat 2018-2019, co może utrudnić szybką identyfikację rocznika. Całe szczęście stylistyka nie zdążyła się postarzeć i telewizor wygląda nadal bardzo atrakcyjnie. Ramki są niewielkie, a materiały mają zadowalającą jakość. Bez zmian pozostała konstrukcja oparta na dwóch nóżkach, montowanych na wcisk. Beznarzędziowa instalacja to rozwiązanie, na które większość producentów jeszcze nie wpadła. Obudowa telewizora zapewnia wygodny dostęp do wszystkich złącz, a dzięki specjalnym wyżłobieniom, wyprowadzenie przewodów to czysta przyjemność.

Pilot prezentuje się bez zmian względem ubiegłego roku. Oznacza to, że jest to minimalistyczna konstrukcja określana mianem Smart Control, w wersji wykonanej z plastiku. Najwyższe serie telewizorów Samsung, otrzymują odpowiednik wykonany z metalu. Sam pilot jest niezwykle wygodny i zaskakująco dobrze skonfigurowany. Ograniczona liczba przycisków zupełnie nie przeszkadza - po pewnym czasie obsługa staje się wręcz szybsza i przyjemniejsza niż w przypadku konwencjonalnej konstrukcji. Trochę szkoda, że od 2019 roku, Samsung stosuje zwiększoną liczbę przycisków. Dodatkowe przełączniki odpowiadające za wywoływanie aplikacji popularnych serwisów streamingowych (Netflix, Amazon Prime i RakutenTV) pojawiły się zapewne w ramach certyfikacji lub umów o współpracy - tymczasem przynajmniej dwa z nich nie stanowią żadnej wartości dodanej dla większości użytkowników w Polsce.

Matryce Samsunga w 2020 roku - czym jest QLED i co się zmieniło

Wiemy już, że Samsung Q60T to w gruncie rzeczy konstrukcja przesunięta z linii RU8. Oczywiście zgodnie z oznaczeniem jest to model, który teraz należy teraz do serii QLED. Wyposażono go więc w panel z powłoką kropek kwantowych.

Nanokryształy umieszczone między podświetleniem ekranu, a filtrem kolorów pozwalają na zwiększenie precyzji w zarządzaniu emisją światła, czego efektem jest uzyskanie nawet miliarda kolorów i zauważalne korzyści w zakresie natężenia barw.

Nie jest tajemnicą, że matryce QLED stanowią rozwinięcie paneli LED. Dziedziczą po nich wiele elementów konstrukcyjnych - wliczając w to podświetlenie. Samsung QLED Q60T jest pod tym względem wyjątkowy. To pierwszy model w ofercie producenta łączący innowacyjny system podświetlenia Dual LED z korzyściami płynącymi z zastosowania kropki kwantowej. Dual LED jest rozwiązaniem, które pojawiło się również w tegorocznym Samsungu TU8500. Technologia przewiduje zastosowanie diod LED o ciepłej i zimnej barwie. Takie połączenie ma zapewnić poprawę kontrastu obrazu i płynniejsze przejścia między kolorami.

Panel w Q60T jest dobry, ale mógłby być lepszy

Przygotowaliśmy kilka testów sprawdzających realne możliwości nowej matrycy Samsunga. Pierwszy z nich przeprowadziliśmy przy standardowych ustawieniach telewizora, korzystając z oprogramowania aktualnego na dzień 26.05.2020r. Raporty wygenerowało oprogramowanie DisplayCAL, współpracujące z kolorymetrem Spyder 5.

Samsung QLED Q60T zapewnia bardzo dobry kontrast na poziomie 2590,9:1. Podświetlenie osiąga 176 cd/m2, natomiast punkt bieli został określony na poziomie 10 000K. Jasność czerni to jedyne 0,0679 cd/m2. Nieco zastrzeżeń budzą wyniki dotyczące odwzorowania barw. Średni parametr DeltaE osiąga w tym wypadku poziom 6,11, podczas gdy poziom poniżej 4,0 uważamy za zadowalający w urządzeniach konsumenckich. Najwyższe odchylenia sięgają nawet poziomu DeltaE 21.68, więc teoretycznie mogłyby widoczne gołym okiem (ale nie są).

Pełen potencjał technologii Samsunga widać dopiero po wykonaniu podstawowej kalibracji. Jej przeprowadzenie skutkuje spadkiem średniej z parametru DeltaE do poziomu 1,25, a maksymalnego odchylenia do 2,5. To zadowalający wynik. Zmianie uległa również barwa bieli, sprowadzona do poziomu 9700K. Zyskał na tym kontrast osiągając stosunek 2723.9:1.

Dodatkowo zweryfikowaliśmy równomierność podświetlenia matrycy. Bardzo dobre wyniki potwierdzają, że operowanie światłem to mocna strona konstrukcji Samsunga QLED Q60T.

Niestety panel QLED w modelu Q60T, nie zapewnia 100% pokrycia filmowej palety DCI P3. Realny wynik to około 75%.

Funkcje klasy premium za rozsądne pieniądze

Obniżenie ceny najniższego modelu QLED sprawia, że więcej użytkowników będzie mogło pozwolić sobie udogodnienia charakterystyczne dla serii, a tych jest naprawdę wiele. Przede wszystkim telewizor pracuje pod kontrolą systemu Tizen. W naszym odczuciu jest to niezmiennie najlepsze dostępne oprogramowanie TV na rynku. Pod względem wygody i płynności pracy pozostawia daleko w tyle Androida czy WebOS, a dzięki solidnej bazie aplikacji nie powoduje wrażenia, że system jest przesadnie zamknięty.

Względem ubiegłego roku, menu telewizora doczekało się kilku zmian - aktualnie ekran domowy prezentuje większą ilość ikon, przez co spadła nieco czytelność. Wydaje się, że nowa odsłona systemu to mały krok w tył - zarówno w zakresie intuicyjności jak i wydajności, co nie zmienia faktu, że jedynym lepszym rozwiązaniem jest Tizen w wersji z zeszłego roku.

Telewizor dysponuje trybem Ambient, który ma pozwolić na wykorzystanie matrycy telewizora, podczas gdy nie korzystamy z niego w konwencjonalny sposób. Oznacza to, że nieużywany QLED Q60T może wyświetlać informacje, galerie zdjęć czy inne stylowe prezentacje zachowując przy tym obniżoną (o około połowę) konsumpcję energii. Ponadto dzięki współpracy z aplikacją mobilną, możliwe jest dopasowanie tła wyświetlacza do otoczenia, poprzez wykonanie zdjęcia telewizora wraz z jego najbliższym otoczeniem. Dedykowany sklep zawiera już pokaźną ilość animacji, teł, czy szablonów do spersonalizowanych galerii.

Ciekawie prezentuje się również współpraca telewizora z urządzeniami zewnętrznymi. Przede wszystkim QLED Q60T błyskawicznie rozpoznaje podłączone sprzęty, nadaje im nazwy, dostosowuje do nich parametry (np. poprzez automatyczny Game Mode) i pozwala użytkownikowi na natychmiastową zmianę wyświetlanego źródła. Dołączony do zestawu pilot umożliwia zarządzanie wieloma urządzeniami jednocześnie - od akcesoriów audio, po odtwarzacze płyt. Oznacza to, że za pomocą telewizora i dedykowanego pilota możemy bezstresowo zarządzać całym domowym centrum multimediów.

Nie ma w tym słowa przesady, nawet jeśli założymy, że podstawowym narzędziem rozrywki w nowoczesnym domu jest smartfon. Większość telewizorów smart, już od dawna pozwala na strumieniowanie treści video, bezpośrednio z serwisów takich jak Youtube czy Netflix. Tegoroczną nowością jest natomiast funkcja Multi View. Jej aktywacja w kompatybilnym smartfonie, spowoduje podzielenie ekranu telewizora na dwie części. Jedna z nich zostanie przeznaczona na wyświetlanie obrazu z urządzenia mobilnego, a druga pozwoli na niezakłócone kontynuowanie seansu. Rozwiązanie jest dość praktyczne - pozwala na śledzenie streamingów, równoczesne oglądanie wydarzeń sportowych, sprawdzanie informacji które przyszły nam do głowy w czasie seansu.

Zostawiając już część rozrywkową, telewizor dzięki aplikacji SmartThings może pełnić również rolę centrum smart home. Oznacza to, że Samsung Q60T pomoże nam zarządzać kompatybilnym robotem odkurzającym, oświetleniem czy lodówką.

Q60T bez kluczowych nowości w zakresie audio

Już zeszłoroczna seria telewizorów QLED posiadała pilot z wbudowanym mikrofonem, pozwalającym na inteligentną adaptację dźwięku. Rozwiązanie sprowadza się w dużej mierze do weryfikacji głośności dźwięku i dostosowania jej tak, aby materiał był słyszany przez użytkownika zgodnie z intencjami twórców.

Niestety najniższy model nie otrzymał większości funkcji audio, które wydają się należeć do kluczowych nowości w serii QLED. Mowa tutaj o dźwięku podążającym OTS czy funkcji AVA odpowiadającej za automatyczne wzmocnienie dźwięku w zależności od uciążliwości otoczenia. Użytkownicy Samsunga QLED Q60, nie uświadczą również niezwykle ciekawego rozwiązania Q-Symphony, pozwalającego na równoczesne wykorzystanie soundbara i głośników telewizora.

Czy warto kupić najtańszego QLED'a w 2020 roku ?

Samsung QLED Q60T to konstrukcja, którą trudno jednoznacznie ocenić w odniesieniu do zeszłorocznych propozycji Samsunga. Telewizor wydaje się być produktem mniej dopracowanym niż ubiegłoroczny Q60R. Przekonuje nas jednak argumentacja Samsunga, który dość wyraźnie podkreśla, że nie są to modele następujące po sobie w linii prostej. Teoria ta ma odzwierciedlenie w cenie startowej. Duży ekran QLED otrzymamy nawet 500 zł taniej niż w ubiegłym roku. Tymczasem dla wielu użytkowników zasadniczym pytaniem pozostaje "czy stać mnie na telewizor z matrycą lepszą niż LCD". Teraz zdecydowanie więcej osób będzie mogło odpowiedzieć twierdząco. Pamiętając, że w pierwszej kolejności to panel decyduje o jakości telewizora, pojawienie się na rynku taniego QLED Q60T jest świetną informacją, a jednocześnie zapowiedzią przeskoku technologicznego. Podstawowy Samsung QLED to telewizor godny polecenia, przez wzgląd na atrakcyjny stosunek ceny do możliwości.