Absurdalnie drogi TV z 8K, HDMI 2.1 i 100 Hz odświeżaniem.

Zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X są w stanie wyświetlać obraz w jakości 8K. Choć obecnie niewiele produkcji wspiera tą rozdzielczość, to w kolejnych latach ma się to zmienić. Jeśli zatem jesteście ciekawi, jak będzie wyglądać przyszłość gamingu, to już teraz możecie zainwestować w telewizor 8K.

Na rynku znajdziemy już spore grono modeli z matrycą o rozdzielczości 8K. Jednym z nich jest Samsung QLED QE65Q800TAT, który ma absolutnie wszystko czego możemy wymagać od topowego sprzętu przeznaczonego dla konsol nowej generacji.

Telewizor wyposażono w ekran o przekątnej 65-cali z matrycą QLED o rozdzielczości 8K Ultra HD (7680 x 4320 pikseli). Częstotliwość odświeżania urządzenia wynosi 100 Hz, jednak producent zadbał dodatkowo o autorską technologię optymalizacji odświeżania - PQI 4500. Oczywiście, jak przystało na sprzęt tej klasy, nie mogło zabraknąć wsparcia dla HDR 10+.

Samsung QLED QE65Q800TAT z całą pewnością idealnie nadaje się do wieczornego seansu, czy jednak tak samo jest z grami? Zdecydowanie tak, a to za sprawą kilku funkcji dedykowanych graczom.

Na początek warto wspomnieć o Real Game Enhancer+, jest to autorskie rozwiązanie firmy Samsung, które optymalizuje widoczność i dźwięk, redukuje opóźnienia i zniekształcenia oraz pozwala w pełni zanurzyć się w wirtualnych światach. Koreański producent zadbał również o popularny FreeSync, czyli funkcję eliminującą eliminujące efekt tzw. rozrywania ekranu. Na koniec został nam jeszcze dynamiczny korektor czerni, który, jak wskazuje sama nazwa, automatycznie dostosowuje odcień czerni w zależności od tego, co dzieje się na ekranie.

Wszystkie powyższe funkcje sprawiają, że ten konkretny model Samsung idealnie sprawdzi się podczas najbardziej dynamicznej rozgrywki.

Samsung QLED QE65Q800TAT zapewni wam również niezwykłej jakości doznania audio, a to dzięki rozbudowanemu systemowi dźwięku. Monitor wyposażono w aż osiem głośników, z czego dwa znajdują się w górnych rogach matrycy, dwa w dolnych, dwa są skierowane w dół i do tego dochodzi jeszcze para głośników niskotonowych z tyłu obudowy. Ich łączna moc wynosi 70 W. Producent zadbał dodatkowo o wsparcie dla takich rozwiązań jak: Dolby Digital Plus, Dźwięk Podążający za Obiektem+ czy Q-Symphony.

Całość uzupełnia bogaty zestaw złączy, z aż czterema gniazda HDMI na czele. Do tego możemy liczyć na: dwa wejścia USB, złącze Ethernet czy cyfrowe wejście optyczne.

Jedyną wadą monitora Samsung QLED QE65Q800TAT jest jego cena, która wynosi około 10 tysięcy złotych.

