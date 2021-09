Samsung The Premiere LSP9T - kino w Twoim domu. Testujemy projektor

Mieliśmy okazję przetestować nowy projektor Samsunga. Chodzi dokładnie o The Premiere LSP9T. Sprawdź naszą opinię na temat sprzętu.

Słowem wstępu

Samsung The Premiere LSP9T to sprzęt, który idealnie sprawdzi się u wszystkich osób chcących poczuć się we własnym domu jak na sali kinowej. Projektor laserowy rzuca na ścianę obraz w rozdzielczości 4K. Został tutaj wykorzystany potrójny laser zapewniający bardzo dużą jasność obrazu na poziomie 2800 lumenów, co stawia go w czołówce tego typu sprzętów. Bardzo istotnym elementem jest także krótki rzut. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możemy postawić projektor bardzo blisko ściany lub ekranu. Już w odległości 11,5 cm uzyskamy wyświetlany obraz o rozmiarze zbliżonym do 100 cali. Pozbywamy się w ten sposób konieczności montowania specjalistycznych wysięgników oraz prowadzenia wiązki kabli przez całe pomieszczenie. Wystarczy, że postawimy projektor bezpośrednio przed ścianą lub ekranem, aby cieszyć się z doskonałych wrażeń. Na uwagę zasługuje także długa żywotność lampy. Producent deklaruje 20 000 godzin. Projektor testowalismy przy użyciu ekranu ALR (Ambient Light Rejection).

Samsung The Premiere LSP9T - specyfikacja

Rozdzielczość 3840x2160 Przekątna ekranu 100-130 ` Typ lampy Potrójny laaser Żywotność lampy 20000 godzin Cyfrowa korekcja trapezowa Tak Ochrona oczu Tak Jasność 2800 lumenów Dolby Digital Plus Tak Moc RMS 40 W Rodzaj głośników 4,2 CH Głośność 32 dB SmartTV Tak WiFi Tak Bluetooth audio Tak HDMI 3, w tym jeden zwrotny ARC USB 1 Gniazdo Ethernet Tak Wyjście audio Cyfrowe (optyczne) Wymiary 550x141x367 mm Waga 11,5 kg

Kino w Twoim domu - charakterystyka obrazu

Muszę przyznać, że obraz rzucany przez projektor Samsung The Premiere LSP9T wygląda bardzo dobrze. Na pochwały zasługuje świetne oddanie kolorów. W zaciemnionym pomieszczeniu wyglądają rewelacyjnie, są żywe i głębokie. Zauważyłem to szczególnie po podłączeniu konsoli do projektora. Testowałem sprzęt m.in. w grach Forza Horizon 4, Hades oraz FIFA 21. Po uruchomieniu trybu dynamicznego moim oczom ukazał się obraz, który zapamiętam na długo. Wrażenia podczas oglądania filmów są równie dobre. Korzystając z projektora obejrzałem kilka odcinków Lucyfera, Sex Education oraz Sabriny. Wszystkie te produkcje są dostępne w rozdzielczości 4K.

Forza Horizon 4 (fot. Damian Kubik)

Wiedźmin: Zmora Wilka (fot. Damian Kubik) Sex Education (fot. Damian Kubik) Hades (fot. Damian Kubik) FIFA 21 (fot. Damian Kubik)

Warto zwrócić także uwagę na rozmiar wyświetlanego obrazu. Wszystko zależy od tego, w jakiej odległości od ekranu ustawimy projektor. Wystarczy jedynie 11,5 cm, aby uzyskać obraz o przekątnej 100`. Bez żadnego uszczerbku na jakości uzyskamy 130`, co robi już na prawdę spore wrażenie w warunkach domowych.

Projektor także nieźle sprawdza się podczas korzystania w ciągu dnia. Co prawda kolory wtedy nie są już tak żywe i wyraźne, jednak obraz nie jest blady i płaski, jak w przypadku korzystania z tańszych rozwiązań. Używałem do tej pory kilku projektorów, które były montowane pod sufitem, i w ich przypadku zawsze pojawiał się podobny problem. Do pomieszczenia nie mogło wpadać światło dzienne, ponieważ niewiele było widać na ekranie. W przypadku tego sprzętu nie musimy się tym martwić. Nie zobaczymy wszystkiego w taki sposób, jak bez dodatkowego źródła światła, jednak obraz jest zadowalający.

Samsung The Premiere LSP9T praktycznie od razu po wyjęciu z pudełka jest gotowy do uruchomienia. Może się zdarzyć, że po pierwszym włączeniu wyświetlany obraz nie będzie idealnie równy. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą ustawienia. Mamy dwie opcje, podstawową, gdzie możemy dopasować kształt obrazu za pomocą 4 ruchomych punktów, lub wybrać ustawienia zaawansowane. W drugim przypadku do dyspozycji dostajemy 15 punktów.

Ustawienia zaawansowane (fot. Damian Kubik)

W zależności od potrzeb i preferencji możemy wybrać także jeden z trzech trybów obrazu. Standardowy jest przeznaczony do codziennego korzystania, oglądania telewizji i innych podstawowych czynności. Podczas grania lub oglądania sportu możemy skorzystać z trybu dynamicznego, który sprawia, że kolory są jeszcze bardziej żywe. Zwiększa się także ich głębia. Jeśli chcemy obejrzeć film i zobaczyć, jak w rzeczywistości reżyser chciał, aby on wyglądał, możemy wybrać tryb Film Maker. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Muszę przyznać, że widać sporą różnicę.

Tryb Filmmaker (fot. Damian Kubik)

Samsung The Premiere LSP9T - system audio

Kolejnym elementem, który wywarł na mnie bardzo dobre wrażenie jest zastosowany w projektorze system audio. Projektor został wyposażony w głośniki w systemie 4.2 o łącznej mocy 40W oraz niskotonowe. Dodatkowo, została tu zastosowana technologia Samsung Acoustic Beam. Wykorzystuje ona 44 otwory do rozprzestrzeniania dźwięku z prawej i lewej strony, co daje nam świetne wrażenie obcowania z dźwiękiem przestrzennym.

Przyznam szczerze, że korzystając ze sprzętu w mieszkaniu nie odważyłem się na podkręcenie go do maksimum. Wystarczyło około 20 punktów ze stustopniowej skali, aby dźwięk był głośny i czysty. Podczas użytkowania nie słyszałem żadnych przesterów ani trzasków.

Samsung SmartTV i funkcje dodatkowe

Reklamując swoją nową linię projektorów Samsung zwracał uwagę na to, że bez problemu mogą one zastąpić telewizory w naszych salonach. Jestem w stanie zgodzić się z tą tezą. Do projektora możemy podłączyć antenę telewizji naziemnej lub antenę satelitarną. Sprzęt wyposażony jest także w trzy wejścia HDMI, więc bez problemu podepniemy równocześnie np. dekoder, konsolę oraz odtwarzacz Blu-Ray. Po połączeniu się z siecią (przewodowo lub bezprzewodowo) otwiera się przed nami istne królestwo możliwości. Fabrycznie zainstalowanych jest kilkanaście aplikacji, m.in.:

Netflix

Polsat Go

Polsat Box Go

TVN 24 GO

CANAL +

Viaplay

YouTube

TVP VOD

Apple TV

Spotify

Amazon Prime Video

Player.pl

Znajdziemy tutaj także przeglądarkę internetową, więc możemy potwierdzić, że przeglądanie wiadomości z PCWorld.pl jest możliwe na 130 calowym ekranie.

Samsung SmartTV (fot. Damian Kubik)

Wygląd

Samsung The Premiere LSP9T został stworzony po to, aby nie tylko rzucać na ekran świetnie wyglądający obraz, ale także dobrze prezentować się w domowych salonach. Jego wygląd jest bardzo elegancki. Całość została wykonana z białego plastiku, po bokach znajdują się kratki wentylacyjne. Z przodu znajdziemy soundbar, który jest pokryty szarą tkaniną.

Samsung The Premiere LSP9T (fot. Damian Kubik)

Samsung The Premiere LSP9T (fot. Damian Kubik) Samsung The Premiere LSP9T (fot. Damian Kubik)

Samsung The Premiere LSP9T nie jest małym i lekkim urządzeniem. Jego wymiary to 550x141x367 mm przy wadze 11,5 kg, jednak bez trudu wkomponujemy go w praktycznie każdym salonie. Charakteryzuje się delikatnym, eleganckim i stonowanym wyglądem. Dzięki temu nie zaburzy przestrzeni, w której będzie ustawiony.

Podusmowanie

Samsung The Premiere LSP9T może bez trudu zastąpić telewizor w waszych domach. Projektor ma w sobie wszystko to, czego w aktualnych czasach potrzebujemy. Dostęp do internetu oraz najważniejszych platform VOD, możliwość podłączenia kilku urządzeń przez HDMI oraz wejścia antenowe. Za projektor, który mieliśmy okazję testować trzeba zapłacić około 27 000 złotych, jednak mogę śmiało stwierdzić, że sprzęt jest warty swojej ceny.