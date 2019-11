Samsung The Space SR75 32" - sprawdzamy matrycę króla ergonomii

Monitory Samsung The Space, to ekskluzywne konstrukcje, skoncentrowane na ergonomii pracy. Czy zastosowane w nich matryce są dopracowane w tym samym stopniu co obudowa? Przetestowaliśmy pod tym kątem model o oznaczeniu S32R750U.

Pojawienie się nowości Samsunga w biurze PCWorld, wzbudziło duże zainteresowanie. Nie brakowało również chętnych do przetestowania niezwykle ergonomicznej konstrukcji. Szybko okazało się, że rozwiązanie jest bardzo wygodne ale przy spełnieniu kilku warunków użytkowania. Kiedy ostygły emocje związane z nietypową budową, zadaliśmy sobie pytanie - czy ten monitor radzi sobie należycie z wyświetlaniem obrazu? Jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy do czynienia z innowacyjnym produktem o przekątnej 32-cali, pracującym w rozdzielczości 4K, cena na poziomie 1799 zł wzbudza nieco podejrzeń.

Samsung The Space - konstrukcja prawie dla każdego

Samsung promując model The Space podkreśla wagę ergonomii pracy. Sekretem rozwiązania ma być rezygnacja z klasycznej podstawki. Zastępuje ją wysięgnik o płaskim profilu, przykręcany do blatu biurka.

Dopracowany podnośnik, sprawia że ustawienie ekranu można regulować dosłownie jednym palcem. Możliwość położenia dolnej krawędzi monitora na biurku ułatwia pracę np. w zestawieniu z laptopem. Rozwiązanie jest naprawdę genialne i pozwala zupełnie inaczej zarządzać przestrzenią wokół ekranu. Niestety nasz "open space" okazał się nieszczególnie trafionym miejscem do testów innowacyjnego urządzenia. Ścianki przymocowane do biurek oraz biurka, dostawione jedno do drugiego to warunki, w których montaż The Space jest niemożliwy. Niestety w ten sposób z testu wyeliminowanych zostało jakieś 90% stanowisk w biurze. Utrudnieniem mogą być również poprzeczki konstrukcyjne biurka - wysokie i zamontowane przy samej krawędzi blatu. Prawdopodobnie The Space jest pierwszym monitorem przy którego zakupie powinniśmy dokładnie zweryfikować specyfikację biurka. Inna sprawa, że pewnie problem będzie dotyczył maksymalnie 1/10 potencjalnych nabywców. Wygoda oferowana przez podstawę mocowaną do biurka, jest tak duża, że nietrudno wyobrazić sobie specjalny zakup mebla pod ten konkretny monitor. Jak wyliczył producent, realna przestrzeń do wykorzystania na biurku zwiększa się o 40% względem konwencjonalnych monitorów.

Samsung The Space - matryca

Testowany przez nas model z 32-calową matrycą to konstrukcja 4K UHD z panelem VA. Zastosowane proporcje to 16:9. Jasność typowa została określona na poziomie 250cd/m2. a statyczny kontrast na 2500:1. Czas reakcji GTG to 4 ms, a odświeżanie wynosi 60 Hz. Specyfikacja podpowiada, że bez wątpienia nie jest to monitor do gier. Mamy wiec do czynienia ze sprzętem do pracy i ewentualnie filmów.

Monitor przetestowaliśmy z wykorzystaniem kolorymetru. Poniżej prezentujemy nasze wyniki.

Samsung The Space tuż po wyjęciu z pudełka zapewnia odwzorowanie kolorów, opisywane parametrem deltaE, na średnim poziomie 3.07. Jest to bardzo dobry wynik dla monitora konsumenckiego. Przypominamy, że w przypadku matryc "wyjętych prosto z pudełka", jako wynik dobry uznajemy każdy poniżej poziomu 4. Zmiarzona uśredniona jasność wyniosła 217cd/m2, co jest wynikiem bardzo bliskim deklaracjom producenta. Przez wzgląd na zastosowanie matrycy VA, czerń delikatnie świeci przekraczając 1cd/m2, co w znaczący sposób zbija kontrast na standardowych ustawieniach.

Test ponowiliśmy po skorzystaniu z kalibratora. Średnia deltaE wyniosła 0,49 co uznalibyśmy za wynik rewelacyjny nawet dla sprzętu dedykowanego grafikom. Oznacza to, że mamy do czynienia z panelem bardzo wysokiej klasy. Drugi skutkował również podbiciem jasności do 244 cd/m2 - prawdopodobnie jest to zmiana na którą kalibracja nie miała wpływu, a więc potwierdza się, że wynik oscyluje bardzo blisko deklarowanych 250 cd/m2.

Kolejnym krokiem było sprawdzenie pokrycia popularnych palet barw. Testy wskazały na 98% pokrycie palety sRGB i 80% pokrycie Adobe RGB. Jeśli rozpatrywalibyśmy Samsunga The Space w kontekście monitorów dla grafików, to byłby dość przyzwoity. Jak na monitor uniwersalny, wyniki są rewelacyjne. Pozytywnie zaskakuje również poziom DCI-P3 (paleta kinowa) na poziomie 87%, który może zawstydzić przynajmniej połowę flagowych telewizorów na rynku.

Na sam koniec prezentujemy wyniki dotyczące równomierności podświetlania panelu. Wyniki prezentują się bardzo obiecująco. Najwyższe średnie odchylenie wyniosło 12% w prawym, dolnym rogu. Różnice na tym poziomie pozostają całkowicie niewidoczne dla oka, nawet podczas wyświetlania czarnej planszy testowej.

Czy warto kupić Samsunga The Space?

The Space to najlepszy monitor Samsunga jaki przyszło nam testować. Koncentrując uwagę na uniwersalności rozwiązania jest to prawdopodobnie najlepszy monitor jaki ogólnie przyszło nam testować. Rewelacyjny pomysł na poprawienie ergonomii został zrealizowany bezbłędnie. Dopracowana konstrukcja kryje również wysokiej klasy panel, który sprawdzi się w podstawowych pracach graficznych oraz podczas oglądania filmów. Doliczając do tego rozdzielczość 4K i dobre materiały, cena którą trzeba zapłacić za model SR75 32" wydaje się bardzo kusząca. Tak dobry stosunek ceny do jakości to rzadkość w produktach topowych marek. Brawa dla Samsunga.