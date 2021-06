Podwójny pendrive do komputera i smartfona z USB-C.

SanDisk Ultra Dual Drive to dość nietypowe urządzenie. Charakteryzuje się podwójnym wtykiem, z jednej strony mamy standardowe USB typu A, natomiast z drugiej USB-C. Dzięki temu możemy w bardzo prosty sposób przenosić dane z telefonu lub tabletu do naszego komputera. Dostajemy także możliwość wykonania i zapisania na urządzeniu kopii zapasowej Androida. Służy do tego specjalna aplikacja SanDisk Memory Zone.

Oba wtyki schowane są w obudowie. Możemy się do nich dostać za pomocą suwaka zamontowanego na bocznej ściance urządzenia.

SanDisk Ultra Dual Drive zapewnia szybkość odczytu do 150 Mb/s. Producent nie podaje niestety w oficjalnej specyfikacji prędkości zapisu, jednak według opinii użytkowników jest to około 30 Mb/s.

Pendrive działa w standardzie USB 3.1.