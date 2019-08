Sapphire Pulse Radeon RX 5700 - test dobrej alternatywy dla RTX'a 2060

Radeon RX 5700 zmienia układ sił na rynku. AMD wraca do gry z kartą graficzną o rewelacyjnej wydajności w atrakcyjnej cenie około 1600 zł.

Firma AMD podczas prezentacji nowych układów graficznych RX 5700 obiecała, że niestandardowe konstrukcje pojawią się na rynku w połowie sierpnia. Przedsiębiorstwo dotrzymało słowa. W sklepach pojawiają się powoli pierwsze niereferencyjne karty graficzne Radeon RX 5700.

Sapphire zaprezentowało Radeon'a RX 5700 należącego do przystępnej cenowo serii Pulse. Podobnie, jak poprzednicy również ta karta graficzna oferuje kilka ciekawych funkcji oraz atrakcyjny design zewnętrzny. Co ważne karta graficzna nie powinna zrujnować portfela potencjalnego nabywcy. Referencyjne konstrukcje wyceniane są na około 1600 zł. Nie znamy jeszcze oficjalnej ceny testowanej karty graficznej, ale nie powinna być ona znacząco droższa.

Co ciekawe jednym z najbardziej intrygujących dodatków, jakie otrzymujemy decydując się na zakup Sapphire Pulse RX 5700 to oprogramowanie, które nie ma nic wspólnego ze sprzętem. Jesteśmy pod dużym rażeniem nowej funkcji "Trixx Boost", która potrafi znacząco zwiększyć wydajność karty graficznej. Jest ona dostępna w pakiecie oprogramowania Trixx, który dostarczany jest z kartą graficzną. Trixx Boost wykorzystuje technologię Radeon Image Sharpering od AMD i w zauważalny sposób wpływa na jakość rozgrywki.

Karty graficzne Sapphire Pulse Radeon RX 5700 oraz Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT trafiły do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych kilka dni temu - 12 sierpnia. Cena detaliczna testowanego modelu została ustalona na 359 dolarów (około 1400 zł netto). Za wydajniejszy model XT trzeba zapłacić 409 dolarów (około 1600 zł netto). Oba modele w USA są droższe o zaledwie 9 dolarów (około 40 zł) od konstrukcji referencyjnych. Z tego właśnie powodu przewidujemy, że układy graficzne Sapphire Pulse w Polsce również nie powinny być znacząco droższe od dostępnych już w sprzedaży modeli referencyjnych. Zdecydowanie warto rozważyć dopłatę do konstrukcji niereferencyjnej. Przedstawiciele Sapphire powiedzieli redaktorom amerykańskiego PCWorld, że przewidują duże zainteresowanie nowymi modelami i przygotowali wiele egzemplarzy.

Sprawdzamy najnowszą kartę graficzną Sapphire Pulse RX 5700. Już na wstępie możemy zdradzić, że to przystępna cenowo karta graficzna, która oferuje świetny stosunek ceny do jakości i umożliwia rozgrywkę w rozdzielczości 1440p.

Sapphire Pulse RX 5700 - Specyfikacja techniczna i funkcje

Karta graficzna Sapphire Pulse zasilania jest przez ten sam rdzeń GPU, który można znaleźć w referencyjnych jednostkach od AMD i innych producentów. Więcej informacji można znaleźć w naszej recenzji układów RX 5700 oraz RX 5700 XT aby dowiedzieć się więcej na temat specyfikacji technicznej oraz nowej architektury graficznej RDNA od AMD.

Poniżej przedstawiamy skróconą specyfikację techniczną Sapphire Pulse RX 5700:

GPU: PULSE RX 5700, 7 nm proces technologiczny, architektura RDNA

PULSE RX 5700, 7 nm proces technologiczny, architektura RDNA Procesory strumieniowe (ilość): 2304

2304 Częstotliwość taktowania w turbo: do 1750 MHz

do 1750 MHz Częstotliwość taktowania w grach: 1700 MHz

1700 MHz Częstotliwość taktowania (bazowa): 1540 MHz

1540 MHz Ilość pamięci operacyjnej/Szyna: 8 GB/256 bit GDDR6

8 GB/256 bit GDDR6 Taktowanie pamięci: 14 Gbps (efektywne)

14 Gbps (efektywne) Wyświetlacze: maksymalnie cztery niezależne monitory

maksymalnie cztery niezależne monitory Rozdzielczość: HDMI - 4096 x 2160 pikseli, częstotliwość 60 Hz; DisplayPort 1.4 - 5120 x 2880, częstotliwość 60 Hz

HDMI - 4096 x 2160 pikseli, częstotliwość 60 Hz; DisplayPort 1.4 - 5120 x 2880, częstotliwość 60 Hz Interfejs: PCI Express 4.0

PCI Express 4.0 Porty: 1 szt. HDMI, 3 szt. Display Port

Poniżej umieszczamy także tabelkę przygotowaną przez producenta (w języku angielskim), która pozwala szybko porównać specyfikację testowanej grafiki Sapphire Pulse RX 5700 z mocniejszą wersją Sapphire Pulse RX 5700 XT.

Nowa karta graficzna posiada 8 GB pamięci GDDR6 z 256 bitową magistralą zamiast popularnie stosowanej przez AMD pamięci HBM2. AMD jako pierwsze wykorzystało też PCI Express w wersji 4.0. Aby skorzystać z PCIe 4.0 należy potrzebny jest komputer z płytą główną X570 i procesorem AMD Ryzen 3000. Mimo wszystko nawet taki zestaw nie spowoduje, że karta stanie szybsza, niż w przypadku korzystania ze starszej wersji PCIe.

Dla graczy istotną informacją będzie fakt, że Sapphire projektując karty z serii Pulse zdecydowało się na lekkie podkręcenie zegarów. Bez wątpienia nie są to maksymalne możliwości karty RX 5700, ale firma prawdopodobnie wprowadzi na rynek droższe modele z serii Nitro, które będą posiały jeszcze wyższe taktowania.

Sapphire Pulse RX 5700 oferuje zegar bazowy o częstotliwości 1540 MHz. W grach taktowanie wzrasta do 1700 MHz. Karty referencyjne są nieco wolniejsze i oferują odpowiednio 1465 MHz oraz 1625 MHz.

Zegar do gier (Game Clock) to nowa terminologia wprowadzona przez AMD, która ma informować jakich prędkości zegara można oczekiwać podczas grania w gry. Jest to odpowiednik Boost Clock od Nvidia. Maksymalne taktowanie, które dla Sapphire Pulse RX 5700 wynosi 1750 MHz osiągane jest jedynie przez krótki okres czasu, a na dodatek najczęściej w scenariuszach zupełnie nie związanych z grami. Podczas testów karta graficzna od Sapphire faktycznie utrzymywała taktowanie na poziomie 1690 MHz - 1700 MHz.

Wartość dodaną karty graficznej również jest jej wygląd. Pierwsza partia układów graficznych Radeon RX 5700, która pojawiła się na rynku w większości składała się z kart wyglądających niemal identycznie, jak konstrukcje prezentowane przez AMD podczas premiery. Za chłodzenie odpowiada w nich jeden wentylator, który wykorzystywany jest w celu usuwania gorącego powietrzna z obudowy. Sapphire Pulse RX 5700 posiada bardziej wyrafinowany system chłodzenia, który składa się dwuosiowej konstrukcji wentylatorów. Takie rozwiązanie jest cichsze od chłodzenia w stylu dmuchawy, w które wyposażone są referencyjne karty, ale wyrzuca powietrze z powrotem do środka obudowy.

Sapphire wyposażył Pulse Radeon RX 5700 w większe niż zwykle 95 mm wentylatory. Dzięki zwiększonym rozmiarom zapewniają one taką samą efektywność przy niższych obrotach, co pozytywnie wpływa na ilość generowanego hałasu. Trzeba jednak wiedzieć, że przez zwiększone wentylatory zwiększyły się również wymiary całej karty graficznej. Może to być przeszkodą podczas próby umieszczenia Sapphire Pulse RX 5700 w małej obudowie typu mini-ITX. W popularnych obudowach Tower nie będzie najmniejszego problemu z montażem karty graficznej od Sapphire.

Od razu po uruchomieniu zauważyliśmy, że Sapphire Pulse RX 5700 jest znacznie cichsza od referencyjnych kart AMD. Można jeszcze bardziej zmniejszyć ilość generowanego hałasu poprzez aktywację profilu Silent za pomocą fizycznego przełącznika dual-BIOS, który umieszczono na zewnętrznej krawędzi karty. Dzięki niemu grafika pracuje jeszcze ciszej, ale trzeba pogodzić się z obniżonym taktowaniem zegarów. W trybie Silent karta pracuje z częstotliwością bazową 1465 MHz oraz 1625 MHz w grach. Spadek wydajności jest bardzo niewielki, a Sapphire Pulse staje się dużo cichsza. Polecamy rozważyć aktywację trybu Silent.

Najwięcej zmian wprowadzono pod obudową. Sapphire projektując Pulse RX 5700 skupiło się na umieszczeniu dedykowanego VRM (Voltage Regulator Module). Jest to podzespół, który odpowiedzialny jest za dostarczanie do karty graficznej odpowiedniego poziomu napięcia. Przyłożono się także do lepszego chłodzenia pamięci GDDR6. Aby utrzymać niskie temperatury zastosowano podkładki chłodzące, które odprowadzają ciepło z VRM na całej długości tylne płytki. To bardzo atrakcyjny dodatek biorąc pod uwagę, że karta Sapphire Pulse jest o 9 dolarów droższa od modeli referencyjnych.

Dwunastowarstwowa płyta PCB zawiera 7+1+2 fazowe zasilanie i zabezpieczenie bezpiecznikowe przez przepięciami. Plastikowa osłona posiada nazwę Sapphire, która świeci się na czerwono. Miło byłoby zobaczyć grubszy plastik lub metal, ale ponownie należy przypomnieć sobie, że karta ta jest o zaledwie 9 dolarów droższa od konstrukcji referencyjnych.

Do samego wyglądu karty graficznej nie mamy zastrzeżeń. Jakość wykonania i spasowanie poszczególnych elementów również stoi na bardzo wysokim poziomie.

Sapphire Pulse RX 5700 oferuje użytkownikom cztery porty. Umieszczono pojedyncze gniazdo HDMI oraz trzy złącza DisplayPort. Za ich pomocą można podłączyć do czterech monitorów.

W niedalekiej przyszłości Sapphire wyda uaktualnioną wersję autorskiego oprogramowania do overclockingu i monitoringu - Trixx, które zawiera nową funkcję Trixx Boos, o której wspominaliśmy we wstępie. Tworzy ona wirtualne niestandardowe rozdzielczości wyświetlania, które nie są dużo niższe od domyślnie ustawionej rozdzielczości. Całość przyczynia się do zwiększenie wydajności, a następnie wykorzystywane jest nowe narzędzie Radeon Image Sharpening firmy AMD do wyostrzania. Ma ono zniwelować pogorszenie jakości spowodowane zmniejszeniem rozdzielczości. Funkcja ta działa świetnie. Więcej informacji o niej w dalszej części testu.

Platforma testowa

Platforma testowa użyta do testowania karty graficznej Sapphire Pulse RX 5700 wyposażona jest w topowe podzespoły, które mają na celu wyeliminowanie potencjalnych wąskich gardeł wpływających na wydajność.

Oto specyfikacja techniczna platformy testowej użytej do sprawdzenia Sapphire Pulse RX 5700:

Procesor: Intel Core i7-8700K

Intel Core i7-8700K Chłodzenie procesora: EVGA CLC 240

EVGA CLC 240 Płyta główna: Asus Maximus X Hero

Asus Maximus X Hero Pamięć operacyjna: 64 GB HyperX Predator RGB DDR4/2933 Mhz

64 GB HyperX Predator RGB DDR4/2933 Mhz Zasilacz: EVGA 1200 W SuperNova P2

EVGA 1200 W SuperNova P2 Obudowa: Corsair Crystal 570X RGB

Corsair Crystal 570X RGB Pamięć masowa: 2 szt. Samsung 860 Evo SSD o pojemności 500 GB każdy

Testowaną kartę Sapphire Pulse RX 5700 wycenioną na 359 dolarów porównujemy z referencyjnymi AMD RX 5700 i AMD RX 5700 XT o wartości odpowiednio 350 dolarów oraz 450 dolarów. Do porównania dodajemy również referencyjne modele kart Nvidia RTX 2060 oraz RTX 2060 Super. Szersze porównanie nowych kart od AMD znajduje się w recenzji RX 5700 i RX 5700 XT.

Wszystkie ceny, jakimi posługujemy się w tej recenzji to ceny MSRP (Manufacturers Suggested Retail Price), czyli ceny sugerowane przez producenta. Bardzo często w sklepach niektóre układy są nieco tańsze.

Każda gra testowana jest przy użyciu wbudowanego w grę testu porównawczego (benchmarku) na najwyższych możliwych ustawieniach graficznych, z Vsync, limitami klatek na sekundę oraz wszystkimi technologiami specyficznymi dla producentów kart graficznych takimi, jak AMD TressFX, Nvidia GameWorks oraz FreeSync/G-Sync. Taka konfiguracja powoduje, że karty graficzne muszą w pełni wykorzystać swoje możliwości. Jeżeli jakikolwiek wynik różni się od innych lub znacząco wykracza poza normę informujemy o tym. Każdy test powtarzamy trzykrotnie. Podajemy uśredniony wynik.

Sapphire Pulse RX 5700 - Wydajność w grach

Dokładne porównanie układów graficznych RX 5700 i RX 5700 XT przeprowadziliśmy podczas pierwszych testów referencyjnych układów. Ponieważ Sapphire Pulse RX 5700 nie różni się od nich zbytnio przedstawiamy same wyniki z poszczególnych testów bez komentarza, który znajduje się w pierwszej recenzji Radeonów z serii RX 5700.

Skupimy się na Trixx Boost i testach termicznych.

Division 2

Zaczynamy od najnowszych gier. Division 2 z pewnością jest jednym z najlepszych tytułów do przetestowania nowych kart graficznych. Nowy utwór od Ubisoft to bardzo wymagająca konstrukcja. Wizualizacje generowane przez silnik Snowdrop są rewelacyjnej jakości i pozwalają na zagubienie się w apokaliptycznym Waszyngtonie. Wbudowany benchmark testuje karty graficzne w czterech różnych strefach, aby jak najlepiej przetestować szereg środowisk, a my przeprowadzamy testy z włączonym renderem DirectX 12. Zapewnia on lepszą wydajność, niż DirectX 11, ale do swojego działania wymaga systemu Windows 10.

Far Cry: New Dawn

Kolejny tytuł od Ubisoft to Far Cry: New Dawn, który wciąga wspaniałą rozgrywkę znaną z Far Cry 5 w postapokaliptyczny świat. Gra działa na najnowszej wersji długo wyczekiwanego silnika Dunia, a benchmark wbudowany w grę jest bardziej wymagający od tego z Far Cry 5.

Strange Brigade

Strange Brigade to technologiczny showcase, zbudowany wokół technologii Vulcan i DirectX 12 następnej generacji oraz wyposażony w funkcje takie jak obsługa HDR oraz możliwość przełączania asynchronicznych obliczeń. Gra wykorzystuje niestandardowy silnik Azure firmy Rebellion. Testujemy rendererowanie DX12 z wyłączonym asynchronicznym obliczaniem.

Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider to absolutnie wspaniała gra. Square Enix zoptymalizował ją dla DX12 i poleca DX11 tylko wtedy, gdy używasz starszego sprzętu lub Windows 7, więc testujemy z włączoną obsługą DirectX 12. Shadow of the Tomb Raider wykorzystuje ulepszoną wersję silnika Foundation, który napędzał również Rise of the Tomb Raider.

Ghost Recon Wildlands

Jeśli dodasz wszystkie opcje graficzne do 11, tak jak my to robimy w naszych testach, Ghost Recon Wildlands i jego silnik AnvilNext 2.0 całkowicie stopią procesory graficzne - nawet te najnowsze i najdroższe. Jest to zdecydowanie najcięższa gra w naszym zestawieniu, która wyprzedza nawet Division 2. Ghost Recon Wildlands preferuje architekturę GPU Nvidii.

F1 2018

F1 2018 jest rewelacyjną grą do przetestowania, ponieważ dostarcza szeroki wachlarz opcji graficznych i porównawczych, czyniąc z niej o wiele bardziej niezawodną opcję, niż seria Forza. Jest ona zbudowana na czwartej wersji silnika gry Codemasters's Buttery-Smooth Ego. Testujemy dwa okrążenia na Australian Course, z czystym niebem.

GTA V

Testujemy Grand Theft Auto V z wszystkimi opcjami włączonymi do Very High, wszystkimi opcjami zaawansowanej grafiki z wyjątkiem rozszerzonych cieni oraz FXAA. GTA V działa na silniku RAGE, a gra otrzymywała istotne aktualizacje od czasu jego pierwszego uruchomienia.

Trixx Boost

Sapphire wydaje zaktualizowaną wersję oprogramowania do overclockingu i monitorowania kart graficznych o nazwie Trixx. Aktualizacja wprowadzana jest na rynek wraz z nowymi kartami graficznymi korzystającymi z rdzenia RX 5700. Główną nowością jest funkcja Trixx Boost. Oficjalna wersja najnowszego oprogramowania Trixx z Trixx Boost pojawi się najpóźniej na początku września. Sapphire wprowadza jeszcze do niej ostatnie poprawki. Funkcja Boost została jednak już udostępniona redakcjom, które testują najnowsze układy.

W skrócie Trixx Boost jest funkcją programową, ale naprawdę działa, a rezultaty są imponujące.

Trixx Boost tworzy nowe rozdzielczości wyświetlania, które możliwe są do wybrania w grach. Posiadają one nieco mniejszą liczbę pikseli, niż w przypadku standardowych 4K, 1440p oraz 1080p. Mały spadek rozdzielczości pozwala na znaczne zwiększenie częstotliwości odświeżania obrazu w grach. Narzędzie Sapphire pozwala również aktywować nową technologię wyostrzania obrazu Radeon Image Sharpening, która niweluje spadek jakości obrazu spowodowany mniejszą liczbą pikseli. Ostatecznie obraz wygenerowany przy pomocy Trixx Boost jest niemalże identyczny, jak rendering w natywnej rozdzielczości z jedną małą różnicą. Funkcja Trixx Boost pozwala na uzyskanie zauważalnie większej ilości klatek na sekundę.

Sapphire informuje, że Trixx Boost powinien zadziałać również ze starszymi procesorami graficznymi, chociaż tylko najnowsza seria Radeon RX 5700 wspiera wyostrzanie obrazu Radeon Image Sharpening. Działa ono również tylko w grach z obsługą DX9, DX12 oraz Vulcan. Niestety najpopularniejsza obecnie wersja DirectX 11 nie jest jeszcze obsługiwana.

Aktywacja i zarządzanie ustawieniami Trixx Boost jest bardzo proste. Za pomocą suwaka można określić, jaki procent natywnej rozdzielczości ma posiadać nowo stworzona rozdzielczość. Domyślnie jest to 85 procent oryginału. To właśnie te ustawienia wykorzystaliśmy przy wykonywaniu testów. Można wybrać najpopularniejsze rozdzielczości takie, jak Full HD, 1440P oraz 4K. Istnieje również możliwość aktywacji lub wyłączenia Radeon Image Sharpening od AMD. Na koniec należy kliknąć przycisk, aby zastosować zmiany. Ekran będzie migał przez kilka sekund - w tym czasie układ GPU tworzy nową rozdzielczość.

Kolejnym krokiem jest ręczne wybranie nowo ustawionej rozdzielczości w ustawieniach gry, z której chcemy skorzystać. Jak widać na zrzucie ekranu powyżej z rozdzielczości 4K Trixx Boost utworzył alternatywną rozdzielczość 3264 x 1836 pikseli zamiast standardowych 3840 x 2160 pikseli.

Oprogramowanie Trixx Boost to z pewnością wielka zaleta karty graficznej Radeon Pulse RX 5700. Dodatkowo kartę graficzną można podkręcić za pomocą dedykowanego narzędzia Radeon Wattman od AMD. Po zaledwie kilku minutach podkręciliśmy zegar główny do 1830 MHz oraz zegar pamięci do 930 MHz.

Poniżej osiągnięte wyniki w testach.

Dla porównania Nvidia GeForce GTX 2060 Founders Edition wyceniona na 350 dolarów osiągnęła 45,6 klatek na sekundę w Ghost Recon: Wildlands przy 1440p; 78 fps w Far Cry i 55 klatek na sekundę w Division 2. Sapphire Pulse RX 5700 z włączoną funkcją Trixx Boost i po szybkim podkręceniu jest znacznie wydajniejszą kartą graficzną, która spokojnie może konkurować z RTX 2070, a nawet wersją Super wycenioną na 500 dolarów. W przypadku Far Cry wąskim gardłem okazał się wydajny procesor Intel Core i7-8700K.

Dodatkowo Trixx Boost pozwala zaoszczędzić trochę prądu i odciąża układ chłodzenia. Wszystko wraca do normy, jeżeli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z Trixx Boost przy jednoczesnym podkręcaniu grafiki.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że sztuczki ze zmianą rozdzielczości na niższą i wyostrzaniem nie są niczym nowym, ale doceniamy kompleksowe rozwiązanie od Sapphire.

Nie oznacza to jednak, że Trixx Boost jest rozwiązaniem idealnym. Chcielibyśmy zobaczyć obsługę monitorów panoramicznych o proporcjach 21:9 oraz integrację oprogramowania Trix z Wattman, aby umożliwić przyjazne podkręcanie grafiki dla mniej zaawansowanych użytkowników.

Podejrzewamy, że w niedalekiej przyszłości na rynku pojawi się wiele rozwiązań wzorowanych na Trixx Boost od Sapphire.

Sapphire Pulse RX 5700 - Pobór mocy, temperatury

Przetestowaliśmy również Sapphire Pulse RX 5700 przy użyciu cenionego testu syntetycznego Fire Strike od 3DMark. Działa on przy wykorzystaniu rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Wersja Fire Strike Extreme wykorzystuje rozdzielczość 1440p, a najbardziej wymagający Fire Strike Ultra korzysta z rozdzielczości 4K UHD. Każdy benchmark renderuje tę samą scenę, ale z coraz bardziej intensywnymi efektami graficznymi, dzięki czemu wersje Extreme i Ultra potrafią w 100 procentach obciążyć nawet najwydajniejsze karty graficzne. Sprawdzamy jedynie wydajność graficzną. Z zestawienia eliminujemy wyniku uzyskane przez procesor.

Testy termiczne wykonywaliśmy pozostawiając otwarty program Wattman firmy AMD (dla układów Radeon) oraz Precision X1 firmy EVGA (dla układów GeForce) podczas uruchomionego benchmarku w grze F1 2018. Odnotowaliśmy najwyższe uzyskane temperatury.

Testując pobór mocy zapętliliśmy benchamark w grze F1 2018 na około 20 minut. Najbardziej wymagającą dla grafiki częścią testu wydaje się być sam początek, w którym wszystkie samochody są wyświetlane na ekranie.

Testy nie przyniosły żadnych niespodzianek. Nieco podkręcona karta Sapphire Pulse RX 5700 pobiera trochę więcej mocy od referencyjnego odpowiednika, podczas, gdy dwuosiowy system chłodzenia ze sporymi wentylatorami zapewnia znacznie lepsze chłodzenie. Nawet w trybie Performance karta graficzna Sapphire jest cichsza od innych dostępnych aktualnie w sklepach modeli. Szczegółowo opisywaliśmy to w recenzji RX 5700 oraz RX 5700 XT, ale podkreślamy jeszcze raz, że nowa architektura RDNA w wyprodukowana w 7 nm procesie technologicznym jest znacznie bardziej wydajna energetycznie od konkurencyjnych konstrukcji Nvidii.

Podsumowanie - czy warto kupić Sapphire Pulse RX 5700?

Zdecydowanie karty graficzne Radeon RX 5700 i RX 5700 XT są warte zakupu. Decydując się na konstrukcje niereferencyjną, które powoli pojawiają się na półkach sklepowych użytkownik otrzyma lepszy układ chłodzenia, OC oraz inny wygląd. Sapphire oferuje dodatkowo rozwiązanie Trixx Boost, które w praktyce sprawdza się bardzo dobrze i w zauważalny sposób przyczynia się do wzrostu wydajności.

Radeon RX 5700 to obecnie jedna z najlepszych kart do grania w rozdzielczości 1440p. Dodatkowo niereferencyjne konstrukcje oferuja dodatkowe funkcje i jeżeli użytkownik posiada miejsce na większą kartę graficzną zdecydowanie warto nieco dopłacić i wybrać takie rozwiązanie.

Sapphire Pulse RX 5700 jest szybszy od podobnie wycenionego GeForce'a RTX 2060. Aktualizacja oprogramowania Trixx, która pojawi się za kilka tygodni spowoduje, że Radeon RX 5700 będzie w stanie konkurować ze znacznie droższymi kartami takimi, jak na przykład GTX 2070, a nawet GTX 2070 Super. Należy zaznaczyć, że możliwe jest to dzięki obniżeniu rozdzielczości przez Trixx Boost, ale w normalnym użytkowaniu nie jest to odczuwalne. Skutki zmniejszenia rozdzielczości skutecznie niweluje Radeon Image Sharpening firmy AMD.

Jedynym realnym powodem, dla którego warto wybrać GeForce'a RTX 2060 Super jest obsługa ray trackingu w czasie rzeczywistym#. Należy jednak pamiętać, że technologia ta dostępna jest tylko w kilki grach, chociaż ich biblioteka stale się powiększa.