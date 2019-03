ScanSnap iX1500 to propozycja Fujitsu dla biur, w których zachodzi potrzeba przetwarzania dużych ilości dokumentów. Jakie jego zalety warto poznać?

ScanSnap iX1500 - budowa i możliwości

Skaner ScanSnap iX1500 to model przeznaczony do zastosowań biurowych. Niewielkich rozmiarów konstrukcja zwraca uwagę kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej 4,3". Dzięki czytelnym ikonkom funkcji obsługa urządzenia jest bardzo łatwa - za pomocą jednego, dwóch dotknięć. Prekonfigurowane profile użytkowania pozwalają na szybkie zapoznanie się z nową technologią skanowania.

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF), w jaki został wyposażony skaner, mieści 50 arkuszy, co umożliwia szybkie przetwarzanie dużych partii dokumentów. Dodatkowa przystawka ułatwia skanowanie mniejszych formatów jak paragony czy karty plastikowe i wizytówki. ScanSnap iX1500 można podłączyć do komputera za pomocą portu USB, a jeśli chce się uniknąć „walki z kablami”, można wybrać opcję połączenia bezprzewodowego - współpracuje z urządzeniami mobilnymi z systemem iOS lub Android. ScanSnap iX1500 jest w stanie zeskanować do 30 kartek A4 (60 stron w dupleksie) na minutę. Prowadnica pozwala dopasować do niego każdy dokument - zaczynając od kartek formatu A4, kończąc na wizytówkach i kopertach.

ScanSnap iX1500

ScanSnap iX1500 - cechy i funkcje

Skanowanie dokumentów może odbywać się z komputera, urządzenia przenośnego lub przy użyciu samego ScanSnap iX1500 i połączenia do sieci Internet. Dołączone w standardzie oprogramowanie ScanSnap Home jest łatwe w obsłudze i służy do porządkowania i wyszukiwania skanowanych materiałów przy pomocy nazw folderów, tagów, czy słów kluczy. W podstawowym wyposażeniu znajdują się dodatkowe narzędzia m.in.: Nuance Power PDF Standard, umożliwiający tworzenie dokumentów w formacie PDF oraz Abby FineReader, zapewniający przeprowadzanie procesów OCR (skanowany dokument jest konwertowany do formy edytowalnego pliku tekstowego np. Word czy Excel).

iX1500 może bezpośrednio przesłać cyfrowy skan dokumentu do serwisu w chmurze (obsługiwane usługi to m.in. Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive), wysłać go na wybrany adres e-mail, czy zapisać na lokalnym dysku. Przy większych ilościach dokumentów praktyczną pomocą służą opcje inteligentnej automatyzacji wykonywanych zadań.

W celu osiągnięcia najwyższej jakości skanów, ScanSnap iX1500 został wyposażony w funkcję wykrywania kurzu wewnątrz urządzenia oraz usuwania pionowych pasów ze skanów. Jeżeli wewnątrz skanera zostaną wykryte drobinki kurzu, skaner wyświetli powiadomienie na wyświetlaczu wskazujące na zanieczyszczone miejsce. Tym samym użytkownik uniknie potrzeby ponownego skanowania dokumentów.

Podsumowując: ScanSnap iX1500 to topowy skaner biurowy dostępny obecnie na rynku. Zapewnia jeszcze lepsze niż dotychczas przetwarzanie dokumentów dzięki zaawansowanym technologiom oraz oferuje wbudowane rozwiązania sieciowe na potrzeby łatwego udostępniania urządzenia wielu użytkownikom.

