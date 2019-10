Pojemny i elegancki przenośny dysk HDD.

Seagate Backup Plus 4 TB to jedna z najbardziej pojemnych konstrukcji w kompaktowym rozmiarze 2,5 cala. Seagate zastosował aż 4 TB dysk SATA 2,5" co okupione zostało zwiększoną do 20,5 mm grubością konstrukcji. W obudowie Seagate Backup Plus 4TB ukryto system chłodzenia, a dyski kompatybilne są z dyskiem sieciowym OneDrive od Microsoft'u. W zestawie z urządzeniem użytkownicy otrzymują również dostęp do aplikacji Seagate Dashboard oraz Lyve.

Pojemność 4 TB jest główną cechą charakterystyczną Seagate Backup Plus 4TB. Dzięki takiemu rozmiarowi użytkownicy mogą bez najmniejszych problemów pomieścić godziny filmów w rodzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę lub swoją życiową kolekcję zdjęć, a z pewnością i tak nie uda im się zapełnić całego dysku.

Seagate Backup Plus 4TB wykorzystuje standard USB 3.0. W zestawie znajduje się przewód do USB Typu A.

Obudowa dysku wykonana jest z plastiku oraz aluminium. Na froncie producent umieścił także diodę LED sygnalizującą status pracy urządzenia.

Seagate Backup Plus 4TB jest najmniej przenośnym dyskiem w naszym zestawieniu. Jego waga to 246 g, a konstrucja mierzy 7,8 cm x 11,5 cm x 2,05 cm.