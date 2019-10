Kolejne wcielenie jednego z najlepszych dysków zewnętrznych do kopii zapasowych.

Seagate Backup Plus Slim 1TB to przenośny dysk HDD 2,5 cala przeznaczony głownie do wykonywania kopii zapasowych. Seagate już od wielu lat produkuje zewnętrzne dyski z dedykowanym oprogramowaniem, które świetnie sprawdzają się przy wykonywaniu okroesowych kopii zapasowych danych znajdujących się na komputerze.

Seagate Backup Plus Slim 1TB oferuje rozbudowane oprogramowanie z szeregiem narzędzi, które znacznie ułatwiają wykonywanie okresowych kopii zapasowych. Możliwe jest automatyczne planowanie i automatyzowanie całego procesu. Aplikacja pozwala na tworzenie kopii w odstępach czasu godzinowych, dziennych, tygodniowych, a także miesięcznych. Wszystko zależy od potrzeb użytkownika.

Pomijając funkcje związanie z tworzeniem backupów Seagate Backup Plus Slim 1TB to także świetny dysk przenośny, którego można zaliczyć do segmentu premium. Producent zadbał o odpowiedni design i wyoską jakość wykonania. Backup Plus Slim posiada obudowę z wypolerowanego aluminium otoczoną srebrną ramką. Dzięki temu rozwiążaniu całość wygląda stylowo i nowocześnie.

Dysk wykorzystuje interfejs USB 3.0 i łączy się z komputerem przy wykorzystaniu kable microUSB B do USB Typu A. Całość waży 126 g, co czyni Seagate Backup Plus Slim 1TB idealnym kompanem dla ultrabook'a.