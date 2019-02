Seagate Expansion Portable to dysk 2,5", który oferuje pojemności 1 i 2 TB. Jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu?

Seagate Expansion Portable - pojemność i konstrukcja

Seagate Expansion Portable to przenośny dysk twardy HDD w wytrzymałej, aluminiowej obudowie. Jest ona sztywna i lekka, jednak zarazem delikatna i słabo ochroni, gdy np. dysk upadnie. Jest dostępny w dwóch wersjach pojemnościowych: 1 oraz 2 TB. Wymiary obydwu wariantów to 118 x 81 x 15 mm. Wyposażono go w interfejs USB 3.1 Gen1 (USB 3.0), wstecznie kompatybilny z interfejsem USB 2.0 dla dodatkowej zgodności systemowej. Prędkość zapisu i odczytu wynosi do 121 MB/s. W opakowaniu znajdziemy kabelek USB 3.0, jednak jest on dość kiepskiej jakości, a w dodatku niezwykle krótki - ok. 30 cm.

Seagate Expansion Portable - ważne cechy

Dysk Seagate Expansion Portable daje dostęp do usługi przechowywania plików w chmurze OneDrive, Seagate Dashboard (automatyczne tworzenie kopii zapasowych, dostosowywanie ustawień dysku, a także przesyłanie i udostępnianie treści na portalach społecznościowych) i aplikacji Lyve. Wbudowane funkcje zarządzania energią gwarantują niski pobór mocy.