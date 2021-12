Secretlab TITAN Evo 2022 - wygoda, stabilność i profesjonalizm

Nowoczesny i funkcjonalny fotel Secretlab TITAN Evo 2022 sprawdzi się nie tylko w trakcie gamingowych rozgrywek, ale i podczas pracy w biurze.

Secretlab TITAN Evo 2022

Siedzący tryb życia negatywnie wpływa na nasze zdrowie i obciąża kręgosłup. Aby ciało znajdowało się w prawidłowej pozycji, także podczas wielogodzinnej pracy czy gry, powinniśmy zainwestować w wygodny i jak najbardziej funkcjonalny fotel.

TITAN Evo 2022 firmy Secretlab to świetny wybór ze względu na dopracowaną ergonomię i stylowy design. Jak sprawdził się w naszym teście?

Wstęp

Secretlab to jedna z najpopularniejszych marek produkujących akcesoria gamingowe, a luksusowe fotele z serii TITAN Evo 2022 są tegoroczną nowością firmy. Zawierają one najlepsze cechy modeli OMEGA i TITAN, a opatentowane technologie i innowacyjny projekt przekładają się na wysoki poziom komfortu i wydajności.

Już przy zakupie czekają na nas udogodnienia w postaci możliwości personalizacji produktu i dopasowania go do naszych wymagań. Producent oferuje aż trzy rozmiary fotela zapewniające indywidualne podparcie dla każdej postury: Small, Regular oraz XL. Oprócz tego do wyboru mamy także tapicerkę:

Hybrydowa sztuczna skóra Secretlab NEO

Tkanina Secretlab SoftWeave Plus

Skóra NAPA

Kolor i wzór materiału, w tym:

Flagowe materiały Secretlab

Edycje e-sportowe

Edycje specjalne

Osobiście wybrałam fotel Secretlab TITAN Evo 2022 w rozmiarze regularnym z hybrydową sztuczną skórą Secretlab NEO w kolorze czarnym.

Pierwsze wrażenie

Produkt dotarł do mnie w ciężkim kartonie, co nastawiło mnie pozytywnie, gdyż w przypadku foteli duża waga gwarantuje doskonałą stabilność. Wymagał również złożenia, co z początku mnie przeraziło, ale wraz z czytelną instrukcją i dołączonym do zestawu kluczem poradziłam sobie z montażem w niecałe 30 minut.

Wszystkie elementy konstrukcji wykonano z największą dbałością, a jakość użytych materiałów robi naprawdę duże wrażenie. Ekologiczna skóra, zamszowe wstawki, aluminium ADC12 i rama ze stali składają się na luksusowy i przede wszystkim stylowy produkt, który z łatwością może wpasować się do każdego wnętrza, zwłaszcza w przypadku stonowanej kolorystyki, którą wybrałam.

Fotel wykonano z tkaniny Secretlab NEO, która ma być trwała, giętka, miękka i łatwa w konserwacji. Rzeczywiście jakikolwiek kurz czy brud jest łatwy do usunięcia, a materiał wyjątkowo przyjemny w dotyku. Moją uwagę przykuły zamszowe wstawki, które nadają mu charakteru. Na wyróżnienie zasługuje także przemyślane rozmieszczenie elementów montażowych, dzięki którym nie widać śrubek czy nieestetycznych otworów. Co najważniejsze, fotel okazał się bardzo wygodny i stabilny.

Funkcje

W zestawie otrzymujemy magnetyczny zagłówek z pianki z pamięcią kształtu. To ciekawe i rzadko spotykane rozwiązanie, które mnie zachwyciło. Nie jestem fanką montowanych na stałe lub za pomocą pasków poduszek. Tutaj mamy możliwość dopasowania elementu do naszego wzrostu, co przekłada się na wyjątkowy komfort użytkowania. Co prawda zdarza się, że przy częstych zmianach pozycji ciała czy gwałtownych ruchach głową zagłówek spada, jednak nie jest to zbyt nagminne i raczej zupełnie przypadkowe.

Cała konstrukcja utrzymana jest na 60-milimetrowych poliuretanowych kółkach samonastawnych, których miękkie bieżniki są delikatne dla podłogi. Co najważniejsze, fotel nie odjeżdża, jest bardzo stabilny, a przesunięcie go wymaga inicjatywy. To duża zaleta, która sprawdzi się u graczy ulegającym emocjom w trakcie rozgrywki.

TITAN Evo 2022 posiada duży zakres regulacji i opcji konfiguracyjnych. Pod masywnym siedziskiem o wymiarach 49 cm na 47 cm, znajdują się dwie dźwignie, z których jedna podnosi i opuszcza siedzisko, a druga odpowiada za funkcję tzw. bujania, dzięki której fotel może się odchylać. Skorzystamy również z 4-kierunkowego systemu podparcia odcinka lędźwiowego L-ADAPT, który regulujemy za pomocą umieszczonych po bokach oparcia pokręteł.

Siedzisko, jak i oparcie z regulacją odchylenia do 165 stopni są wypełnione mieszanką pianki Cold Cure, która ma równomiernie rozkładać masę i redukować nacisk. Według mnie jest ona średnio twarda i bardzo wygodna, a rozszerzone krawędzie wykończone zamszem zapewniają dużo miejsca w fotelu. W dodatku użyta w tym modelu hybrydowa sztuczna skóra Secretlab NEO według producenta jest 12-krotnie trwalsza niż zwykła skóra poliuretanowa. Na produkcie widoczny jest też znacznik NFC, który zabezpiecza sprzęt przed fałszerstwem.

W fotelu zamontowano regulowane, metalowe podłokietniki 4D z plastikowymi osłonami na magnetycznych zamkach, które możemy zdjąć i w razie zniszczenia wymienić w łatwy sposób, dzięki systemowi CLOUDSWAP. Regulacja w czterech kierunkach jest niezwykle praktyczna i pozwala na dopasowanie ułożenia rąk odpowiednio do wysokości biurka czy własnych preferencji. To właśnie podłokietniki i system podparcia odcinka lędźwiowego zrobiły na mnie największe wrażenie. Nawet po kilku godzinach pracy moje ciało jest gotowe do dalszego wysiłku, a kręgosłup w miarę wypoczęty.

Podsumowanie

Secretlab TITAN Evo 2022 sprawdzi się podczas wielogodzinnej pracy oraz rozgrywek gamingowych. Jego design sprawia, że odnajdzie się zarówno w domowym zaciszu, jak i nowoczesnym biurze. Jest bardzo funkcjonalny i możemy regulować niemal każdy element jego konstrukcji. Spośród innych foteli wyróżnia go doskonała ergonomia, możliwość personalizacji, magnetyczny zagłówek i innowacyjne rozwiązania. To najwygodniejszy fotel gamingowy, na jakim siedziałam, a kunszt jego wykonania zdecydowanie wpływa na efekt końcowy tego niezwykłego projektu. W dodatku jest on cichy, stabilny i elegancki.

Choć cena oscylująca między 2-2,5 tys. złotych (w zależności od wybranych wariantów) wydaje się stosunkowo wysoka to dobra inwestycja, która wesprze nasz kręgosłup i wpłynie na bardziej efektywną pracę oraz lepsze samopoczucie. Producent oferuje również akcesoria, w tym środki czystości, które pozwolą zachować mebel w jak najlepszym stanie przez lata. Jeżeli szukasz fotela z najwyższej półki możliwe, że TITAN Evo 2022 spełni Twoje oczekiwania tak jak spełnił moje.

