Sencor SAC MT7020C to klimatyzator do mniejszych pomieszczeń. Co potrafi?

Sencor SAC MT7020C to klimatyzator przenośny, dysponujący mocą chłodzenia 890 W, co pozwala na osiągnięcie przepływu powietrza na poziomie 67 m3/h. Zalecany jest do wykorzystywania w pomieszczeniach o powierzchni do 26 m kwadratowych. Jednak chłodzenie to nie wszystko, a tylko jeden z pięciu trybów, jakie oferuje. Pozostałe to osuszanie, wentylator, automatyczny oraz SLEEP. W przypadku osuszania można liczyć na wydajność na poziomie 18 l/dobę. Co bardzo istotne - ma on dwa filtry powietrza, których zadaniem jest eliminowanie wirowania pyłu i filtrowanie zanieczyszczeń mechanicznych. Podczas pracy poziom hałasu wynosi 65 dB - nie jest to mało.

Sencor SAC MT7020C korzysta z czynnika chłodniczego R290. Urządzenie posiada wbudowany pojemnik kondensatu o pojemności 0,4 l i z odprowadzeniem drenażowym. Dzięki funkcji samoodparowania nie musimy osobiście wylewać zużytego. Kolejne wygodne rozwiązanie to funkcja ochrony sprężarki przeciw zamarznięciu. Mamy tu również panel sterujący z wyświetlaczem LED. Pokazuje takie informacje, jak ustawiona temperatura, prędkość pracy wentylatora (maksymalny, średnia, minimalna) oraz umożliwia łatwe ustawienie timera. Wraz z klimatyzatorem otrzymujemy również pilota - dzięki czemu można zdalnie wprowadzać ustawienia. Tryb nocny (SLEEP) to przejście w stan cichej pracy bez wychładzania.

Klimatyzator marki Sencor ma cztery kółka, co pozwala w każdej chwili i bez problemu przestawiać go w dowolne miejsce. W przypadku tego modelu istnieją trzy możliwości odprowadzania powietrza z pomieszczenia: przez ścianę, okno otwierane na prawo lub na lewo oraz okno przesuwne.

Czy warto polecić zakup Sencor SAC MT7020C? Jest to wygodny w obsłudze i mający wiele praktycznych funkcji model, dlatego jeśli szukasz klimatyzatora do mniejszego mieszkania - będzie bardzo dobrym rozwiązaniem.