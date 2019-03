Sharkoon Skiller Mech SGK3 RG to podświetlana klawiatura mechaniczna. Czy gracze powinni zwrócić na nią uwagę?

Sharkoon Skiller Mech SGK3 RG - budowa i cechy

Sharkoon Skiller Mech SGK3 RG to klawiatura mechaniczna ze switchami Khali (ich żywotność szacowana jest na 50 mln przyciśnięć). Ma metalową obudowę, przez co waży prawie 1,5kg, co w połączeniu z czterema antypoślizgowymi hamulcami daje jej dużą stabilność i nie powinna przesuwać się nawet podczas najbardziej emocjonujących rozgrywek. Sharkoon SGK3 występuje w trzech wersjach – z przełącznikami czerwonymi do gier, niebieskimi (głośnymi, bardziej polecanymi do pisania) oraz tak zwanymi miksem, czyli brązowymi. Ma wbudowaną własną pamięć, więc po zaprogramowaniu go możesz podłączyć tę klawiaturę do innego komputera czy laptopa, a wszystko będzie działać jak na Twoim głównym komputerze. Klawiatura dla gracza SGK3 daje do wyboru 16,8 milionów kolorów podświetlenia. Dodatkowo możesz wybrać jeden z 20 fabrycznie ustawionych efektów, a przy każdym jeden z pięciu poziomów jasności czy nawet szybkości pokazywania efektów. Jakby tego było mało, możesz samodzielnie pobawić się w stworzenie własnego efektu. Oczywiście całe podświetlenie można także wyłączyć w dowolnym momencie.

Sharkoon Skiller Mech SGK3 RG - funkcje

Sharkoon Skiller Mech SGK3 RG to klawiatura gamingowa umożliwiająca zapisanie nawet stu makr, co daje olbrzymią wygodę zarówno podczas rozgrywek, jak i w trakcie użytkowania jej w codziennej pracy. Jednak w przypadku pisania należy pamiętać, że klawisz spacji jest nieco wypukły i wymaga przyzwyczajenia się do niego. Kabel klawiatury ma 180 cm długości, co pozwala na swobodne ulokowanie z nią w dowolnym miejscu, a solidny oplot zabezpiecza go przed uszkodzeniem. Skiller Mech SGK3 RG oferuje pełen antighosting, a także obsługę N-Key Rollover.

Podsumowując: Sharkoon Skiller Mech SGK3 RG to po prostu bardzo dobra klawiatura dla graczy, sprawdzająca się również w innych zastosowaniach. Stabilna, z praktycznymi funkcjami - po prostu taka, jaka powinna być klawiatura gamingowa. Warto nabyć!