Sharp KC-G40EUH wydajny oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania. Zadbaj o jakość powietrza, którym oddychasz.

Oczyszczacz powietrza Sharp KC-G40EUH to urządzenie wyposażone w innowacyjną technologię Plasmacluster, dzięki której możliwe jest usuwanie szkodliwego działania wirusów, bakterii, pleśni i alergenów. Jonizacja jest w pełni bezpieczna dla człowieka i zapewnia wysoki poziom eliminowania zanieczyszczeń z powietrza, którym oddychasz. Zapewniają to również wbudowane w urządzenie filtry:

Filtr wstępny, który jest jednocześnie panelem tylnym i wlotem powietrza, dzięki zastosowaniu gęściejszej siateczki, jest w stanie wychwycić znacznie mniejsze zanieczyszczenia

Filtr pochłaniający zapachy (węglowy) usuwa niepożądane zapachy występujące w domu, jak również te, które dostają się do mieszkania z zewnątrz

Filtr nawilżania (400ml/h),

Filtr HEPA H13 umożliwiający pochłanianie 99,97% zanieczyszczeń o wielkości nawet 0,3 mikrona.

Funkcja ION SPOT zastosowana w oczyszczaczu pozwala zwalczyć przylegające zapachy, drobnoustroje i inne substancje na ubraniach,kanapach i zasłonach. Zaletą jest ręcznie sterowana prowadnica ze strumieniem powietrza nasyconym jonami o dużym stężeniu, który możemy skierować na wybrany punkt.

Oczyszczacz Sharp KC-G40EUH sprawdza się w pomieszczeniach nie większych niż 28 m2 i zapewnia przepływ powietrza rzędu 240m3/h oraz nawilżanie 400 ml/h.

A automatycznym trybie działania uruchomione zostają cztery czujniki: czujnik kurzu i PM2,5, który w momencie wykrycia przyśpieszy pracę wentylatora w celu szybkiej eliminacji zanieczyszczeń; czujnik natężenia światła - wprowadza urządzenie w tryb nocny (ekran zostaje wygaszony i wyciszony do 19dB); czujnik temperatury - dostosuje nawilżanie do temperatury panującej w pomieszczeniu; czujnik wilgotności - zwiększa emisje jonów w momencie, kiedy wilgotność przekroczy 70%, aby zapobiec rozwojowi pleśni. Jakość powietrza ukazana na wyświetlaczu jest przedstawiona w 7- stopniowej skali kolorystycznej, do tego na ekranie możemy odczytać poziom wilgotności, temperatury, aktualne zużycie prądu i ustawienia funkcji timera. Specjalny wskaźnik informuje nas o wykryciu w powietrzu pyłu zawieszonego PM2,5.

Oczyszczacz powietrza Sharp KC-G40EUH posiada również funkcję Pollen, która gwarantuje szybkie wykrywanie i usuwanie alergizujących pyłów oraz funkcję Child Lock, czyli zabezpieczenie przed dziećmi.

Dużą zaletą jest to, że oczyszczacz może posłużyć także jako klimatyzator, co sprawdzi się w upalne dni.