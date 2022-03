Shokz OpenComm - świetne słuchawki z przewodnictwem kostnym

Czy słuchawki wykorzystujące przewodnictwo kostne mają szansę konkurować z konwencjonalnymi słuchawkami dousznymi lub nausznymi? Zapraszamy do zapoznania się z naszą recenzją Shokz OpenComm, które starają się tego dokonać.

Większość z nas używa konwencjonalnych słuchawek: nausznych, które obejmują ucho za pomocą poduszek z pianki lub dokanałowych, które umieszczamy bezpośrednio w kanale słuchowym. Te pierwsze są zazwyczaj najbardziej wygodną opcją, lecz przestają być przyjemne w noszeniu, gdy jest ciepło. Natomiast te, które wchodzą do środka ucha, mogą stać się niewygodne przy dłuższym użytkowaniu, ponieważ kanał słuchowy z założenia powinien zawsze pozostawać otwarty.

Obie metody mają też pewne ograniczenie, ponieważ blokują dźwięki otoczenia, co czyni je potencjalnie niebezpiecznymi w sytuacjach, gdy świadomość sytuacji ma kluczowe znaczenie, np. podczas jazdy rowerem przez ruchliwe miasto. Na szczęście istnieje alternatywa (oprócz funkcji ANC) - przewodnictwo kostne, które rozwiązuje zarówno problem komfortu, jak i kontroli otoczenia.

Od 31 marca 2022 roku nazwa marki została oficjalnie zmieniona w Polsce na Shokz (dawniej AfterShokz), a oficjalna domena internetowa z www.aftershokz.pl na www.shokz.pl. Do redakcji PCWorld trafiły słuchawki OpenComm tej firmy, które oferują przewodnictwo kostne. Sprawdzamy, czy są one w stanie zapewnić dobrej jakości dźwięk, jednocześnie nie powodując dyskomfortu podczas ich noszenia.

Shokz OpenComm Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Shokz OpenComm - Specyfikacja techniczna

Typ słuchawek Przewodzenie kostne Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20K Hz Czułość przetworników 96 ± 3 dB Czułość mikrofonu -38 dB ± 3 dB Kompatybilne pliki konfiguracyjne A2DP, AVRCP, HSP, HFP Napięcie ładowania 5,0 V ± 5% Impedancja głośnika 8,5 Ω ± 20% Zasięg łączności bezprzewodowej 10 m Pasmo częstotliwości 2400 MHz-2483,5 MHz Bateria Bateria litowo-polimerowa Czas rozmów 16 godzin Czas czuwania Do 14 dni Czas ładowania 60 minut Waga 33 gramy Gwarancja 2 lata Wodoodporność Stopień ochrony IP55 Pojemność baterii 170 mAh Maksymalna moc wyjściowa RF 8 dBm Wersja Bluetooth® v5,1

Shokz OpenComm - Przewodnictwo kostne

Na samym początku warto wytłumaczyć, czym tak w ogóle jest przewodnictwo kostne, na którym opierają się recenzowane słuchawki. Według kilku naukowców udokumentowane zastosowanie przewodnictwa kostnego datuje się na rok 2 n.e. lub nawet dalej, ale koncepcja ta zyskała szerszą popularność po 1500 roku, kiedy to zaczęła być rozwiązaniem problemu głuchoty u osób starszych.

Shokz OpenComm działają na podobnej zasadzie, co ówczesne i obecne aparaty słuchowe - stykają się z czaszką w obszarze tuż przed uszami. W tym miejscu skóra i pokrywające ją mięśnie są stosunkowo cienkie, co pozwala na łatwiejsze rozchodzenie się wibracji do kości. Słuchawki nie zakrywają kanałów słuchowych, dzięki czemu docierające do nich dźwięki są słyszalne wraz z dźwiękami przekazywanymi przez słuchawki.

Shokz OpenComm Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Shokz OpenComm - Cena

Słuchawki są dostępne na stronie producenta, gdzie często można je nabyć w promocyjnej cenie. Oprócz bezpośredniego zakupu, można je również nabyć w popularnych sklepach z elektroniką.

Shokz OpenComm - Opakowanie

Słuchawki dotarły do mnie w czarnym opakowaniu, które z góry zdobi logo firmy Shokz (dawniej AfterShokz). Po jego otwarciu naszym oczom ukazuje się stylowe etui, w którym umieszczono słuchawki OpenComm oraz kabel ładujący, łączący USB z magnetycznym złączem słuchawek. W środku znajdziemy również papierowe instrukcje dotyczące podstawowych elementów sterujących i parowania urządzenia, a także kartę gwarancyjną.

Zawartość opakowania Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Opakowanie Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Etui ochronne Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Etui ochronne w środku Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Kabel ładujący Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Shokz OpenComm - Design i jakość wykonania

Po wyjęciu słuchawek z ochronnego etui, na pierwszy rzut oka zaskakuje ich smukłość, gdyż są niezwykle cienkie. W konstrukcji słuchawek zastosowano tytan, dzięki czemu są one bardziej wytrzymałe, niż mogłoby to wynikać z ich eleganckiego wyglądu. Elastyczny pałąk o średnicy zaledwie 3,2 mm oddziela dwa większe moduły, w których umieszczono elektronikę oraz baterię, a następnie kończy się dwoma przetwornikami stykającymi się z kośćmi policzkowymi. Lewy z nich zawiera również krótki i równie cienki wysięgnik mikrofonu. Elementy sterujące oraz magnetyczny port ładowania umieszczono natomiast na prawym panelu.

Jak już wspominałem wcześniej, zestaw zawiera kabel ładujący, który łączy USB ze złączem magnetycznym. Pomimo, że nie jest to standardowe rozwiązanie, z pewnością zwiększa to wodoodporność urządzenia. Zastosowanie złącza magnetycznego pozwala również nie tylko łatwo podłączyć i odłączyć kabel ładujący, ale także mało prawdopodobnym jest mechaniczne uszkodzenie słuchawek w przypadku jego nagłego pociągnięcia.

Należy również wspomnieć, że OpenComm są wodoodporne zgodnie z normą IP55 - lekkie zachlapanie ich wodą nie wyrządziło żadnych szkód, lecz unikałbym brania w nich długich pryszniców. Jeśli zależy komuś na tym, aby słuchawki były w pełni wodoodporne, producent oferuje model Xtrainerz, który jest dedykowany do pływania.

Shokz OpenComm Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Shokz OpenComm - Funkcje i komfort użytkowania

Funkcje słuchawek są podstawowe, lecz w pełni wystarczające dla większości użytkowników. Wszystkie przyciski sterujące znajdują się po prawej stronie, wraz z przyciskiem wielofunkcyjnym, który w zależności od sposobu naciśnięcia może służyć do odbierania połączeń i nawigacji po ścieżkach dźwiękowych. W przypadku ich rozmieszczenia producent postawił na ergonomię - na przykład w przypadku jazdy samochodem, lewa ręka może stale spoczywać na kierownicy, podczas gdy prawa może swobodnie obsługiwać zarówno skrzynię biegów oraz słuchawki.

Przycisk wielofunkcyjny Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Pozostałe dwa przyciski, znajdujące się na prawym panelu, służą do regulacji głośności. Dodatkowo przycisk zwiększania głośności uruchamia również parowanie Bluetooth, jeśli zostanie przytrzymany, gdy OpenComm są wyłączone. Parowanie jest bardzo proste w przypadku Bluetooth 5.0 i nie miałem żadnego problemu z podłączeniem ich do swojego telefonu. Co więcej, OpenComm mają wbudowany niewielki układ NFC, który ułatwia parowanie, jeśli zbliżysz je do telefonu z taką funkcją.

Na wyróżnienie zasługuje tutaj funkcja Multipoint Pairing, dzięki której można sparować słuchawki z wieloma urządzeniami na raz. Jest to szczególnie przydatne rozwiązanie dla osób korzystających z telefonu i komputera jednocześnie - funkcja ta pozwala na szybkie przełączenia się słuchawek pomiędzy sparowanymi urządzeniami.

Przyciski regulacji głośności Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Słuchawki leżą pewnie i naprawdę trzeba się natrudzić, aby spadły z głowy. Nie powodują żadnego ucisku, a wielogodzinne korzystanie z nich jest bardzo komfortowe. Na plus muszę również zaliczyć fakt, że ze słuchawek można korzystać ze stoperami w uszach - jest to rozwiązanie idealne dla osób pracujących w bardzo głośnych miejscach, gdzie wymagana jest ochrona kanałów słuchowych, a także sprawdzi się idealnie podczas długiej podróży pociągiem lub samolotem.

Brakuje mi jednak możliwości regulacji pałąku, aby móc precyzyjnie dopasować jego długość do wielkości głowy. Należy jednak pamiętać, że pozostawiony zapas służy sytuacjom, kiedy wykonujemy gwałtowne ruchy głową, dzięki czemu słuchawki dopasowują się do naszej pozycji i nie zsuwają się do uszu.

Panel NFC Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Shokz OpenComm - Bateria

Ładowanie odbywa się przez port magnetyczny, o którym już wspomniałem, a pełne naładowanie baterii o pojemności 170 mAh zajmuje około godziny. Według producenta, w pełni naładowana bateria ma zapewnić 8 godzin słuchania i do 16 godzin rozmów - czasy odtwarzania wskazują na to, że słuchanie muzyki zużywa baterię dwa razy szybciej niż rozmowa. Jeżeli akurat nie korzystamy ze słuchawek, wytrzymują one w trybie czuwania około 14 dni.

Pałąk Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Shokz OpenComm - Jakość dźwięku

Każdy, kto miał kiedykolwiek styczność ze słuchawkami z przewodnictwem kostnym, wie, że jakość dźwięku jaki produkują nie należy do najlepszych. Choć recenzowane Shokz OpenComm są naprawdę dobrze wykonane, nie zastąpią one żadnych konwencjonalnych słuchawek pod względem zakresu częstotliwości. Muszę jednak przyznać, że zakres częstotliwości, jaki oferują, jest znacznie lepszy, niż się spodziewałem, choć nie są one najlepszym wyborem do słuchania muzyki na co dzień. Jeśli priorytetem dla Ciebie jest aktywność fizyczna i słuchanie muzyki to model OpenRun Pro będzie lepszym wyborem.

Prawdziwy blask OpenComm zyskują jednak podczas rozmów telefonicznych lub poprzez komunikatory, w których głos naszego rozmówcy jest bardzo wyraźny. Mikrofon na wysięgniku posiada podwójne czujniki, które wykorzystuje do redukcji szumów zewnętrznych - głos użytkownika jest wyraźnie wyodrębniony z otaczającego go hałasu tła.

Słuchawka Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

OpenComm są jedynym modelem firmy, w którym zastosowano technologię DSP Noise-Canceling i dodatkowy procesor sygnałowy. Dzięki temu doskonale nadają się do prowadzenia rozmów i konferencji, na przykład w zatłoczonym biurze lub podczas jazdy samochodem.

Jedynym zastrzeżeniem jest to, że jeśli zdejmiemy je i pozostaną one włączone, możliwe jest usłyszenie muzyki po położeniu słuchawek na jakiejkolwiek twardej powierzchni. Jeśli położymy je na miękkiej powierzchni, usłyszymy ledwie słyszalny szum, ale każdy stół wzmocni dźwięk i sprawi, że OpenComm będą się poruszać wraz z wibracjami.

Mikrofon Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Shokz OpenComm - Podsumowanie

Shokz OpenComm są przeznaczone dla osób, które szukają słuchawek do długich rozmów i pracy bez poczucia dyskomfortu oraz potrzebują mikrofonu do swobodnej komunikacji. Są znacznie przyjemniejsze w noszeniu podczas dłuższych sesji, niż standardowe słuchawki nauszne i niemal całkowicie eliminują ból, jaki mogą powodować słuchawki douszne. Oferują także świetny czas pracy na baterii, a także znakomitą jakość podczas rozmów. Jest to zdecydowanie jedna z najlepszych opcji na rynku dla każdego, kto potrzebuje świetnego zestawu słuchawkowego z mikrofonem do pracy w biurze lub w domu.