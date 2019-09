Shuttle SH370R8 - test flagowego barebone z obsługą kart dwuslotowych

Kadłubek SH370R8 od firmy Shuttle to pojemna konstrukcja XPC, pozwalająca na instalację wielu, pełnowymiarowych rozwiązań. Zainstalowana płyta główna z podstawką 1151 v2 pozwala na obsługę procesorów Intel 8 i 9 generacji.

Barebone to niewielkie obudowy komputerowe, wyposażone we wstępnie zainstalowane podzespoły, pozwalające na budowę estetycznych maszyn multimedialnych typu HTPC. Typowy kadłubek składa się z obudowy, systemu chłodzenia, płyty głównej i zasilacza - czyli elementów, które w przypadku daleko idącej miniauryzacji, wymagają pieczołowitego rozmieszczenia. Niejednokrotnie lista komponentów obejmuje również dodatkowe wyświetlacze czy odbiorniki do zdalnego sterowania np. pilotem. Użytkownik decydujący się na zakup maszyny tego typu, musi we własnym zakresie dobrać procesor, pamięci RAM, dyski i ewentualnie kartę graficzną. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów komputerów Barebone jest Shuttle, stosujący wobec swoich produktów nazwę XPC.

Shuttle SH370R8 - specyfikacja

Model SH370R8 to flagowe rozwiązanie od tajwańskiego producenta. Sercem rozwiązania jest płyta z Intelowskim chipsetem H370. Objętość wnętrza na poziomie 12 litrów, pozwala na stosowanie wielu, pełnowymiarowych podzespołów przy zachowaniu atrakcyjnych rozmiarów konstrukcji. Pełna specyfikacja prezentuje się następująco:

Obsługiwane procesory: Intel 8 i 9 Generacji [Core™ i3/i5/i7, Pentium, Celeron] z podstawką LGA1151v2

Intel 8 i 9 Generacji [Core™ i3/i5/i7, Pentium, Celeron] z podstawką LGA1151v2 Chipset płyty: Intel H370

Intel H370 Obsługiwana pamięć: 4 sloty DDR4 2400/2666MHz do 64 GB

4 sloty DDR4 2400/2666MHz do 64 GB Gniazda rozszerzeń: 1x PCI-e x16, 1x PCI-e x4, 1x M.2 (M), 1x M.2 (E)

1x PCI-e x16, 1x PCI-e x4, 1x M.2 (M), 1x M.2 (E) Zatoczki na dyski 3,5": 4 (do 8 x 2,5")

4 (do 8 x 2,5") Wyjścia wideo: 1x HDMI 2.0, 2x Display Port

1x HDMI 2.0, 2x Display Port Karta dźwiękowa: Realtek ALC662 (5.1)

Realtek ALC662 (5.1) Karta sieciowa: Intel i211 [10Mb/s,100Mb/s,1Gb/s]

Intel i211 [10Mb/s,100Mb/s,1Gb/s] Złącza na płycie głównej: 4x SATA, 2x FAN (4 pin), 3 x USB 2.0, 1x USB 3.1, 1x Audio

4x SATA, 2x FAN (4 pin), 3 x USB 2.0, 1x USB 3.1, 1x Audio Złącza na panelu frontowym: 2x USB 3.1, 1x audio-in, 1x audio-out

2x USB 3.1, 1x audio-in, 1x audio-out Złącza na tylnym panelu: 2x USB 3.1 Gen 1, 4 x USB 3.1 Gen 2, 1x HDMI, 2x Display Port, 1x Mic-In, 1x Line-in, 1x SPK out, gniazda antenowe

2x USB 3.1 Gen 1, 4 x USB 3.1 Gen 2, 1x HDMI, 2x Display Port, 1x Mic-In, 1x Line-in, 1x SPK out, gniazda antenowe Zasilacz: 500W 80 Plus

500W 80 Plus Wymiary: 332 x 216 x 198 mm

Shuttle SH370R8 - cena i dostępność

Barebone to sprzęt dla entuzjastów, a komputery HTPC nie mają dużego grona fanów w kraju nad Wisłą. Nic dziwnego, że w sklepach dostępna jest bardzo skromna oferta rozwiązań tego typu. Dominują głównie budżetowe konstrukcje od Intela i Zotac'a - często wyposażone w pełen zestaw podzespołów. Więcej zaawansowanych konstrukcji można odnaleźć w sklepie Amazon. Właśnie na Amazonie Shuttle SH370R8 jest dostępny za 465 dolarów, czyli około 1800 zł. Należy jednak pamiętać, że to nie koniec wydatków - sensowny zestaw podzespołów, które musimy dokupić powinien obejmować przynajmniej: Procesor Intel Core i5, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD 500 GB. Oznacza to, że nasz końcowy rachunek, powiększy się o przynajmniej do kwoty 3200 zł. Dodatkowe koszta poniesiemy kupując kartę graficzną np. ~ 1000 zł za GTX'a 1660.

Czy oferta Shuttle jest konkurencyjna? Ocenę komplikuje niewielka liczba rozwiązań konkurencyjnych oraz wysoka waga designu. Za około 3200 zł można kupić Barebone Intel BOXNUC8i7HNK2 z mobilnym procesorem Intel Core i5 8-greneracji i układem graficznym AMD Radeon RX Vega M GH. Zestaw nie obejmuje jednak dysku i pamięci RAM.

Shuttle SH370R8 - wygląd zewnętrzny

Jak przystało na flagowe urządzenie, Shuttle SH370R8 jest wykonany z wysokiej klasy materiałów. Boki obudowy opracowano ze szczotkowanej stali, natomiast front ozdobiono wysokiej jakości tworzywem, skutecznie imitującym szczotkowane aluminium.

Dyskretna zaślepka ulokowana na dole przedniego panelu kryje dwa gniaza USB 3.1 Gen 1 i porty audio.

Dość imponujący zestaw złącz odnajdziemy z tyłu obudowy. Zmieszczenie czterech USB 3.1 Gen 2, dwóch USB 3.1 Gen 1, dwóch USB 2.0, dwóch RJ-45, dwóch DisplayPort, jednego HDMI, portów audio oraz przycisku Clear CMOS to prawdziwy wyczyn w tak skromnym formacie.

Uwagę zwraca dość wysoka masa kadłubka. To pokłosie zastosowania wysokiej jakości materiałów, dość potężnego zasilacza i całkiem ciężkiego systemu chłodzącego.

Shuttle SH370R8 - rozmieszczenie podzespołów

Konstrukcja komputera HTPC to zazwyczaj prawdziwy majstersztyk efektywnego wykorzystania przestrzeni. Tworzone na miarę podzespoły są w takich wypadkach są czymś oczywistym. Nie inaczej jest w przypadku SH370R8. Komputer otrzymał podłużną płytę główną ulokowaną na samym dole obudowy. podłużny zasilacz umieszczono przy prawej, górnej krawędzi konstrukcji. Najciekawiej prezentuje się chłodzenie. Płytka odprowadzająca ciepło jest płaska, a jej grubość to ledwie kilka milimetrów. Wyprowadzone z niej rurki cieplne wędrują do przyczepionego do tylnego panelu wentylatora z radiatorem. Taka konstrukcja sprawia, że chłodzenie nie przeszkadza w rozmieszczeniu podzespołów. Jednocześnie długa droga między procesorem, a docelowym radiatorem może znacząco wpływać na efektywność.

Rozmieszczenie podzespołów pozwala na instalację w obudowie kart graficznych zajmujących dwa standardowe sloty. Maksymalne rozmiary karty w tym wypadku to 280 x 120 x 40 mm. Jest to wyróżnik SH370R8 pozwalający na zastosowanie tego modelu w gamingu i pracy profesjonalnej.

Shuttle SH370R8 - analiza podzespołów

Decydując się na zakup barebone, jesteśmy skazani na pre-instalowane podzespoły. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na ich jakość i możliwości. Jeśli chodzi o płytę główną, SH370R8 prezentuje się dość obiecująco. Zastosowana konstrukcja została zaprojektowana z myślą o procesorach Intel 8 i 9 generacji z podstawką LGA1151. Zastosowany chipset to H370. Jest to optymalne rozwiązanie. Płyta z chipsetem Z370 byłaby zdecydowanie droższa. Jej głównym atutem pozostaje możliwość podkręcania, którą trudno byłoby wykorzystać biorąc pod uwagę, że Shuttle rekomenduje jednostki o TDP do 95 W. Jednocześnie względem budżetowych B360 i H310, do dyspozycji użytkownika pozostaje bardzo satysfakcjonująca liczba linii PCIe i portów USB.

Płyta obsłuży do 64 GB RAM DDR4 o taktowaniu do 2666 MHz. Jednocześnie pozwala na zainstalowanie jednej karty PCIe x16 i jednej PCIe x4. Dla nośników przewidziano sześć portów SATA i złącze M2 2280. Dodatkowe M.2 w specyfikacji 2230 typu E, jest przeznaczone do instalacji karty sieciowej.

Trochę szkoda, że płyta dysponuje bardzo okrojonym Biosem, pełniącym praktycznie wyłącznie funkcje informacyjne

Dobrze oceniamy zastosowanie zasilacza o mocy 500W z certyfikatem 80 Plus Silver. Trudno wyobrazić sobie konfigurację w tak małej obudowie, która przekroczyłaby możliwości zasilacza o tak wysokiej mocy i efektywności.

Najmniej atrakcyjnie prezentuje się zastosowane chłodzenie, ale jego parametry zweryfikujemy w dalszej części testu. Jednocześnie trochę szkoda, że zestaw nie zawiera adaptera dla 2,5-calowych dysków. Można go zakupić osobno, podobnie jak kartę sieci bezprzewodowej.

Shuttle SH370R8 - nasza platforma testowa

Zestaw podzespołów uzupełniliśmy o procesor Intel Core i5-9600K. Jest to popularna jednostka, często wybierana przez graczy o atrakcyjnym stosunku ceny i jakości. Można założyć z dużą dawką prawdopodobieństwa, że pomijając odblokowany mnożnik, będzie to jeden z częściej wybieranych procesorów stosowanych w SH370R8. Specyfikację uzupełniliśmy również o 32 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz z oferty Cruciala. Nie zdecydowaliśmy się na instalację karty graficznej. Wybrana przez nas jednostka intela posiada zintegrowane GPU - UHD Graphics 630.

Shuttle SH370R8 - wydajność

Przeprowadziliśmy kilka testów stworzonego przez nas komputera, bez zastosowania karty graficznej. Jak pokazują uzyskane wyniki, płyta główna nie ogranicza wyników komputera - parametry pozostają na poziomie identycznym co przy zastosowaniu pełnowymiarowego desktopa.

Shuttle SH370R8 - chłodzenie i temperatury pracy

Wśród najważniejszych parametrów w przypadku barebone jest skuteczność odprowadzania ciepła. Szczególną uwagę zwróciliśmy na dość karkołomną budowę coolera w SH370R8. Testy przeprowadziliśmy przy użyciu programu OCCT, pozwalającego na mocne obciążanie procesora. Wynik na poziomie 71 stopni traktujemy jako akceptowalny. Powszechnie przyjmuje się, że ciągła temperatura pracy podzespołów komputerowych nie powinna przekraczać 80 stopni, a więc nasza jednostka zmieściła się w przyjętych granicach i to pomimo TDP na maksymalnym poziomie dopuszczanym przez producenta (95 W).

Sprawdziliśmy również rozprowadzanie ciepła w obudowie. Widać wyraźnie, że płyta nagrzewa się w okolicach sekcji zasilającej i mostka południowego. Jendocześnie temperatury wydają się być zupełnie bezpieczne dla konfiguracji.

Sam system

Włączony OCCT

Pobór mocy w dobranej przez nas konfiguracji, przy obciążeniu na poziomie 20% mocy obliczeniowej to 39 W.

Shuttle SH370R8 - podsumowanie

Shuttle SH370R8 to wzorowo wykonane barebone. Przy zachowaniu rozsądku w kontekście TDP procesora, otrzymujemy sprzęt zdolny do pomieszczenia pełnoprawnej maszyny zdolnej do wykonywania zadań profesjonalnych i obsługi gier. To co nam przypadło do gusty to świetne wykonanie oraz rozplanowanie podzespołów pozwalające na instalację pełnowymiarowych komponentów. Doceniliśmy również zastosowanie zasilacza z oznaczeniem 80+ Silver.

Mniej entuzjastycznie oceniamy materiały zastosowane do wykonania obudowy. Wprawdzie wyglądają znakomicie, jednak w tej cenie oczekiwalibyśmy większej redukcji plastików na rzecz stali i aluminium. W ogólnym rozrachunku jest to sprzęt godny naszej rekomendacji.