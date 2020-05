Zaawansowany ekspres automatyczny z izolowanym pojemnikiem na mleko i intuicyjnym panelem sterującym

Siemens EQ.6 plus s100 TE651319RW wyróżnia się obecnością intuicyjnego panelu sterującego coffeeSelect Display. Pozwala on szybko przygotować ulubioną kawę lub napój za pomocą zaledwie jednego dotknięcia. Wystarczy wybrać spośród kilku rodzajów kawy/napoju opcjonalnie dostosowując parametry takie, jak ilość napoju czy jego intensywność. Wszystkie informacje wyświetlane są na czytelnym ekranie LCD.

Ekspres automatyczny firmy Siemens pozwala również na parzenie podwójnej kawy za pomocą aromaDouble Shot. O odpowiedni smak przygotowywanego napoju dba młynek ceramiczny ceramDrive.

Siemens EQ.6 plus s100 TE651319RW posiada wbudowany filtr do wody Brita Intenza, który zapobiega zbieraniu się kamienia w ekspresie. Nie zabrakło takich funkcji, jak regulacja wysokości dystrybutora kawy oraz dyszy spieniającej mleko. Siemens EQ.6 plus s100 TE651319RW oferuje możliwość przygotowania dwóch filiżanek espresso w tym samym czasie.

System spieniania mleka pozwala korzystać z dołączonego pojemnika lub pobiera mleko bezpośrednio z kartonu. Pojemnik na kawę mieści aż 300 gram ziaren.