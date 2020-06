Tani zasilacz komputerowy z certyfikatem 80 PLUS.

SilentiumPC Elementum E2 450 W jest tanim, niemodularnym zasilaczem komputerowym o rozmiarze w standardzie ATX, posiadającym certyfikat 80 PLUS. Mimo swojej niskiej ceny, jest to bardzo dobra konstrukcja, idealnie sprawdzająca się w budżetowych zestawach komputerowych. Do dyspozycji użytkownika, SilentiumPC Elementum E2 oferuje następujące złącza: jedno CPU 4+4 pin, jedno PCI-E 6+2 pin, dwa MOLEXy, cztery SATA oraz złącze zasilania płyty głównej. Zasilacz posiada też zabezpieczenia przeciw przeciążeniowe (OPP), przeciw przepięciowe (OVP), przeciw zwarciowe (SCP), przed prądami udarowymi (SIP) oraz przed zbyt niskim napięciem (UVP). Zasilacz jest chłodzony aktywnie za pomocą 120 mm wentylatora.