SilentiumPC Signum SG1 TG Pure Black

Duża obudowa z oknem w atrakcyjnej cenie, wyróżniająca się wykonaniem i wyposażeniem konkurencyjnymi względem zdecydowanie droższych produktów.

SilentiumPC Signum SG1 TG jest jedną z tańszych i ze względu na wyposażenie i jakość wykonania, ciekawszych konstrukcji w ofercie polskiego, cenionego producenta. Dwukomorowa, modułowa konstrukcja ułatiwa sprawne zarządzanie kablami i swobodną adaptację przestrzeni. Sprzęt został wyposażony w dwa wentylatory Sigma HP 120 mm oraz pełen zestaw filtrów przeciwkurzowych, zapobiegających dostawaniu się kurzu do wnętrza. Czarne malowanie obudowy pokrywa 100% powieszchni, co w połączeniu z panelem bocznym w formie szkła hartowanego zapewnia wysoką atrakcyjność konstrukcji. Obudowa pomieści chłodzenie procesora o wysokości do 161 mm oraz karty graficzne o długości do 325 mm. Panel I/O znajdujący się na topie obudowy zawiera dwa gniazda USB 3.1 Gen 1 oraz gniazda dla słuchawek i mikrofonu.