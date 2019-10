Jeden z najpopularniejszych na rynku, niemodularnych zasilaczy o mocy znamionowej 600 W.

SilentiumPC Vero L2 Bronze 600 W jest produktem o bardzo atrakcyjnym stosunku ceny do jakości. Posiada on certyfikat 80 PLUS BRONZE, który gwarantuje sprawność na poziomie 82%. Zasilacz chłodzony jest przez 120 mm wentylator z hydraulicznym łożyskiem. Bezpieczeństwo pracy zapewnia standardowy zestaw zabezpieczeń składający się z OVP, SCP, OPP, SIP i UVP. Dostępnymi dla użytkownika przewodami zasilającymi są: 24-pinowy przwód ATX, 4/8-pinowy przewód procesora, dwa przewody PCIe 6/8 pin, trzy przewody MOLEX i siedem SATA. Producent zapewnia 3-letnią gwarancję.