Zasilacz pół modularny z certyfikatem 80 PLUS Bronze.

SilentiumPC Vero M3 700 W jest pół modularnym zasilaczem komputerowym o rozmiarze w standardzie ATX, posiadającym certyfikat 80 PLUS Bronze. Dzięki atrakcyjnej cenie oraz wysokiej sprawności potwierdzonej certyfikatem, jest on świetnym wyborem do średnio półkowych zestawów komputerowych. Do dyspozycji użytkownika, SilentiumPC Vero M3 oferuje następujące złącza: dwa CPU 4+4 pin, trzy PCI-E 6+2 pin, dwa MOLEXy, siedem SATA oraz złącze zasilania płyty głównej. Zasilacz posiada też zabezpieczenia przeciw przeciążeniowe (OPP), przeciw przepięciowe (OVP), przeciw zwarciowe (SCP), przed prądami udarowymi (SIP) oraz przed zbyt niskim napięciem (UVP). Zasilacz jest chłodzony aktywnie za pomocą cichego, 120 mm wentylatora.