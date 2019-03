Silicon Power Ace A55 512 GB

Nośnik Silicon Power to jeden z najtańszych dysków SSD o pojemności o 512 GB.

Dysk wykorzystujący kontroler Silicon Motion SM2258XT oraz pamięci opracowane w technice 3D NAND TLC, zajął piąte miejsce w naszym wielkim teście. Patrząc na specyfikację to niemal technologiczny bliźniak wyżej ocenionego modelu Crucial BX500. Jednocześnie dysponuje większym, 512 GB zasobem pamięci, a deklarowane prędkości odczytu (560 MB/s) i zapisu (530 MB/s) są wyższe niż u bezpośredniego konkurenta. Niestety atrakcyjnie prezentująca się specyfikacja nie znalazła pełnego potwierdzenia w testach - zarówno syntetycznych jak i tych użytkowych. Najwyższa odnotowana przez nas prędkość zapisu to 545,1 MB/s, natomiast najlepsza próba odczytu zaowocowała wynikiem na poziomie 497,2 MB/s. Pomimo dość słabych wyników w większości kategorii, na uwagę zasługuje bardzo dobry czas (17,71 s) uzyskany podczas wypakowywania 3,7-gigabajtowego pliku z wykorzystaniem programu 7-Zip. Największe problemy Ace A55 ma z pracą na dużych seriach małych plików - czy to podczas ich kopiowania (355,15 s w serii 45,5 GB), czy to podczas instalacji gier (373,19 s w Wolfenstein II: The New Colossus). Czas między awariami został w tym wypadku oszacowany na 1 500 000 godzin, natomiast gwarancja jest udzielana na okres 3 lat.

Wszystkie wyniki są dostępne w tabelce testu zbiorczego dysków SSD 480 - 512 GB.