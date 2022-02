Single Channel też daje radę? Testy Adata XPG Lancer DDR5 5200 MHz 16 GB

Testujemy pojedynczy moduł DDR5 Adata XPG Lancer oparty o kości Microna. Sprawdzamy wydajności i możliwości podkręcania pojedynczej kości pamięci.

Kontynuujemy nasze testy pamięci DDR5. Tym razem weryfikujemy zasadność zakupu pojedynczej kości RAM, z myślą o przyszłej rozbudowie. Biorąc pod uwagę wysokie ceny, jak i problemy z dostępnością, opcja ta, wcale nie jest pozbawiona sensu. Sprawdzimy jak zatem w testach wypadnie moduł XPG Lancer 5200 MHz o pojemności 16 GB.

Adata XPG Lancer DDR5 5200MHz 16 GB

Do testów otrzymaliśmy pojedynczy moduł Adata XPG Lancer DDR5 5200MHz o pojemności 16 GB. Moduły Lancer DDR5 to nowa linia produktów należąca do rodziny XPG. Pamięci wykonane są w jednolitej, czarnej kolorystyce. Dostępne są zarówno wersje posiadające podświetlenie RGB, jak i warianty pozbawione podświetlenia. Maksymalna pojemność zestawów może wynosić na chwilę obecną 32 GB. Moduły Adata XPG Lancer mogą pracować z częstotliwością wynoszącą od 5200 MHz do 6000 MHz.

Przyglądając się modułowi XPG Lancer, nie trudno odnieść wrażenie, że projekt radiatora został zaczerpnięty z pamięci SPECTRIX tego samego producenta. Pojedyncza kość ma wymiary 133x40x 8 mm i waży 74 g. Solidna i masywna konstrukcja radiatora zapewni na pewno prawidłowe odprowadzanie ciepła, zarówno z pamięci, jak i z modułu zasilania PMIC.

Pamięci posiadają zapisany jeden profil XMP w wersji 3.0. W testowanym przez nas zestawie ustawia on parametry pracy na 5200 MHz z opóźnieniami wynoszącymi Cl38-38-38. Napięcie zasilania zostało podniesione przez producenta i wynosi ono 1,25 V. Do identyfikacji modułów użyliśmy płyty głównej Gigabyte Z690 Aorus PRO, a informację dostarczyło nam jej oprogramowanie UEFI. Oczywiście można również skorzystać z oprogramowania jak w przygotowanym przez nas poradniku. W obu przypadkach dowiadujemy się, że przy produkcji testowanych Lancer ‘ów użyte zostały kości Microna. Niestety, już poprzednie testy pokazały, że moduły te nie są podatne na przetaktowywanie.

Podkręcanie

Płyta główna Gigabyte Z690 Aorus PRO, stanowiąca trzon redakcyjnej platformy testowej, posiada predefiniowane profile do podkręcania pamięci. Te nie tylko ustawią nam częstotliwość i timingi, ale przede wszystkim zdefiniują odpowiednie wartości napięcia zasilania. Dla modułów Micron dostępne są opcje 5200, 5400 i 5600 MHz przy opóźnieniach wynoszących CL40-40-40. Skoro testowane moduły XPG domyślnie pracują z częstotliwością 5200 MHz, postanowiliśmy sprawdzić, tylko najszybszą opcję. Wiemy, że najlepsze rezultaty osiągniemy przy ręcznych ustawieniach, ale wykorzystanie predefiniowanego profilu, pozwala szybko określić maksymalną obsługiwaną częstotliwość. Niestety – podobnie jak w przypadku testowanych przez nas pamięci Kingston’a, również opartych o moduły microna, maksymalne taktowanie określiliśmy na poziomie 5400 MHz przy napięciu zasilania 1,32V

Chcąc sprawdzić, czy jest to kres modułów Adaty, postanowiliśmy podnieść zegar bazowy do 102 MHz. Domyślna wartość to 100 MHz i z taką częstotliwością komunikują się wszystkie komponenty komputera. Sam zegar procesora i pamięci jest realizowany poprzez przemnażanie tej wartości. Oznacza to, że po naszych zabiegach nie tylko wzrosła częstotliwość RAM o dodatkowe 108 MHz (mnożnik 54x), ale i użytego procesora Intel Core I9 o zbliżoną wartość (mnożnik 49-51x). Minusem całego zabiegu jest trudność wskazania wpływu szybszej pracy pamięci na wydajność całego systemu. Po podkręceniu pamięć Adaty pracowała stabilnie na ustawieniach 5508 MHz przy opóźnieniach 38-44-44 i napięciu 1,35V.

Platforma testowa i testy

PROCESOR: INTEL CORE i9-12900K

INTEL CORE i9-12900K PŁYTA GŁÓWNA: Gigabyte Z690 AORUS Pro

Gigabyte Z690 AORUS Pro DYSK: LEXAR NM800 1TB, Patriot P400 1 TB

LEXAR NM800 1TB, Patriot P400 1 TB KARTA GRAFICZNA: RTX 3080 10 GB

RTX 3080 10 GB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Każdy test był 3-krotnie powtarzany, a na wykresach są prezentowane uśrednione wyniki.

Nasze porównanie rozpoczynamy od testów w programie AIDA64. Już wcześniej zauważaliśmy duży wpływ częstotliwości z jaką pracują pamięci na osiągnięte rezultaty. Jest to również jedyny benchmark, na który nie powinny wpłynąć podniesione zegary procesora po OC modułów DDR5. Osiągnięty rezultat opóźnień jest najlepszy, jaki odnotowaliśmy na modułach DDR5, do tej pory.

Również ciekawie prezentują się wyniki transferu osiąganego na pamięciach. Po podkręceniu pamięć Adata pracuje o 10 % szybciej niż moduły Kingston’a z identycznymi timingami i częstotliwością 5400 MHz.

W teście WinRAR, na domyślnych ustawieniach, moduł Adata osiąga identyczną wydajność jak pamięć pracująca z częstotliwością 5400 MHz. Po podkręceniu zyskujemy kolejne 7%, choć należy pamiętać, że procesor również pracuje z wyższymi zegarami.

W x264 Benchmark, przy częstotliwości 5500 MHz, osiągamy najlepszy rezultat na pojedynczym module Lancer, a wynik nie odbiega znacząco od osiągów pamięci pracującej w dDual Channel. Po raz kolejny musimy pamiętać, że OC dotyczyło zarówno pamięci jak i procesora.

W teście kodowania wideo X265 programem Handbrake, widzimy podobne zachowanie jak podczas poprzednich testów. Na domyślnych ustawieniach Adata Lancer osiąga zbliżone rezultaty jak moduły pracujące z częstotliwością 5400 MHz.

Natomiast podczas testów Cinebench, różnice w wynikach na ustawieniach standardowych (i to niezależnie od wersji tego popularnego benchmarku) mieszczą się w granicy błędu pomiarowego i ciężko tutaj wskazać jakiekolwiek zależności wynikające z prędkości pamięci. Natomiast testy podkręconych modułów potwierdzają nasze wcześniejsze przypuszczenia. Wzrost wydajności zapewnia w tym przypadku wyższy zegar procesora.

Przejdźmy zatem teraz do testów w grach i benchmarkach 3D, które były przeprowadzane w rozdzielczości FullHD. Skupiliśmy się tylko na tych tytułach, w których wydajność jest w znacznym stopniu zależna od procesora, czyli także od pamięci RAM.

Podczas testów 3DMark pojedynczy moduł nie jest w stanie konkurować z konfiguracją Dual Channel. Widać też jaki wpływ na osiągnięty rezultat ma zmiana częstotliwości szyny BCLK.

Mimo że Watch Dogs: Legion jest grą opierającą wydajność o kartę graficzną, to możemy zauważyć również różnice związane z wykorzystaną pamięcią RAM. Z tego względu moduły pracujące w Dual Cchannel osiągają zauważalnie lepsze rezultaty i zapewniają płynniejszą rozgrywkę.

Far Cry 5 - w tym leciwym już tytule wydajność jest bardzo zależna od systemu pamięci i samego procesora. Co pozwala uwypuklić różnice związane z podkręcaniem tych podzespołów Counter-Strike: Global Offensive – szybsza pamięć pozwala wygenerować średnio ponad 800 klatek na sekundę.

W Shadow of the Tomb Raider - ilość generowanych klatek skaluje się wraz z częstotliwością pamięci i procesora. Im wyższa, tym średni wynik jest wyższy, zapewniając bardziej płynnąa rozgrywkę

W GTA 5 po raz kolejny maksymalne różnice wynoszą 3 klatki na sekundę. Testy po podkręceniu modułów XPG Lancer, dają najlepszy rezultat odnotowany na platformie Alder Lake.

Cyberpunk 2077 bardzo dobrze wykorzystuje wyższą przepustowość pamięci. Pamięci pracujące w Dual Channel zapewniają niestety dużo płynniejszą rozgrywkę niż pojedyncze kości.

Podsumowanie

Niestety wykorzystane moduły Micron nie wyróżniają pamięci XPG Lancer pod względem potencjału na podkręcanie. Jednak sama wydajność oraz dużo niższa cena od szybszych modeli (16 GB kosztuje ok. 800 zł) wydaje się być dobrym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem ich do budowy pierwszego komputera z modułami DDR5. Stylistyka pamięci również powinna przypaść do gustu większości użytkowników pozostawiając przy tym dowolność wyboru w zakresie podświetlenia. Pozostaje mieć nadzieje, że doczekamy się większej dostępności modułów DDR5 co pozytywnie odbije się na ich cenie. Dopóki to nie nastąpi, trudno będzie znaleźć rozwiązanie bardziej opłacalne niż powszechnie dostępne zestawy DDR4.