Skrojony na miarę - Victus by HP 16 – test gamingowego laptopa

Testujemy wydajny gamingowy laptop od HP wyposażony w mobilną kartę graficzną NVIDIIA GeForce RTX 3060 oraz procesor AMD Ryzen 7 5800H. Konstrukcja wyróżnia się dużą i rzadko spotykaną 16-calowa matrycą. Czy jednak nie wpłynęło to na mobilność sprzętu? Sprawdzimy to w tej recenzji.

Nietrudno odnieść wrażenie, że dużą popularnością wśród laptopów gamingowych cieszą się konfiguracje posiadające układ GeForce RTX 3060 oraz procesory Ryzen serii 5000. Takie zestawienie podzespołów idealnie pasuje do konstrukcji ze średniej półki cenowej. Zapewnią one odpowiednią wydajność oraz nie zrujnują naszego domowego budżetu. Jak wspomnieliśmy konfiguracji bazujących na RTX 3060 z Ryzen 5000 znajdziemy na pólkach sklepów sporo. Jak zatem wyróżnić swój produkt na tle konkurencji? Wielu producentów prześciga się w umieszczaniu ilości diod RGB na obudowie laptopa, bądź nadaje bardziej agresywny wygląd obudowie. Nie każdemu takie rozwiązanie przypadnie do gustu. Wielu użytkowników zamiast świecącej "choinki" woli umieścić na swoim biurku bardziej stonowane i dyskretne urządzenie.

Na ciekawy pomysł wpadł HP z debiutującą ostatnio serią produktów linii Victus by HP. Firma zaproponowała swoim użytkownikom laptopa z matrycą o przekątnej 16,1 cala, niewiele większego od klasycznych 15,6-calowych rozwiązań. Postanowiliśmy sprawdzić, jak w naszych testach wypadnie Victus by HP 16-e0401nw.

Zanim jednak przejdziemy do omówienia testowanej konfiguracji, przyjrzyjmy się rodzinie laptopów od HP. W dalszym ciągu najwydajniejszą i zarazem najdroższą pozostaje seria produktów sygnowana logiem OMEN. To te laptopy otrzymują najmocniejsze, najnowsze komponenty i polecane są bardziej zaawansowanym użytkownikom - nie tylko graczom.

Do niedawna w ofercie produktów HP mogliśmy znaleźć również laptopy z logiem Pavilion Gaming. To właśnie ich następcą zostały nowości z linii Victus by HP. W tym przypadku także otrzymujemy produkt wysokiej jakości, stanowiący bardziej przyjazną dla budżetu alternatywę dla propozycji OMEN. Z pewnością potrzeba czasu, aby klienci przyzwyczaili się do nowego podziału, ale jedno jest pewne - ułatwi to wybór sprzętu pasującego do naszych potrzeb i możliwości zakupowych.

Victus by HP – budowa

Korpus całego laptopa został wykonany z przyjemnego w dotyku, matowego tworzywa w kolorze ciemnoszarym (Mica Silver). Warto dodać, że nie jest to jedyna dostępna wersja kolorystyczna, ponieważ producent przygotował jeszcze warianty białe (Ceramic White) i niebieskie (Performance Blue). Logo serii Victus by HP - “V” umieszczone na klapie matrycy - otrzymało lustrzane wykończenie. Poza tym, na spodzie możemy dostrzec dużą kratkę wentylacyjną także w kształcie litery "V". Jakość wykonania można uznać za znakomitą, nie znaleźliśmy żadnych wad fabrycznych, a na obudowie nie zbierają się odciski palców czy tłuste plamy.

Waga laptopa to 2,44 kg, natomiast wymiary sprzętu to 37 x 26 x 2,61 cm. Nietrudno domyślić się, że przyczyną tego jest zastosowanie większej matrycy. Dzięki umieszczeniu cienkiej ramki wokół ekranu Victus by HP może rywalizować z 15-calowymi, gamingowymi konstrukcjami konkurencji.

Producent zdecydował się na zastosowanie pojedynczego zawiasu dla klapy matrycy. Ten jest dość ciasny, przez co trudno otworzyć laptopa jedną ręką. Maksymalny kąt otwarcia ekranu wynosi ok. 150 stopni. Niestety, ciasny zawias nie niweluje chybotania ekranu, który delikatnie drży nawet przy małym ruchu.

Panel produkcji CHIMEI Innolux (CMN1609) o rozdzielczości 1920x1080 i odświeżaniu 144 Hz powinien zapewnić 100% zgodność z paletą barw sRGB (45% NTSC). Oferuje on maksymalny poziom jasności na poziomie 250 nitów, a maksymalny kontrast wynosi 1000:1. Zarówno w warunkach domowych, jak i na zewnątrz nie zauważyliśmy problemów z korzystaniem ze sprzętu. Ale - jak to bywa w przypadku matryc IPS - podczas wyświetlania czarnego ekranu testowego, można zauważyć delikatny backlight bleeding przy krawędzi. Nie przeszkadza on natomiast podczas oglądania filmów i grania.

Najtrudniej było nam ocenić jakość dźwięku generowanego na głośnikach stereo Bang & Olufsen w laptopie Victus by HP. Dużo zależy od rodzaju nagrania, którego używaliśmy w procedurze testowej. Nic nie trzeszczało, ani nie szumiało, jakość dźwięku powinna zadowolić większość użytkowników. Poziom głośności również wystarczy, byśmy obejrzeli materiał wideo bez sięgania po słuchawki. Co prawda, można zarzucić głośnikom spłycony bas, czy delikatnie ucięte wysokie tony, jednak trzeba pamiętać, że mówimy o głośnikach wbudowanych w laptopa gamingowego. Śmiało można założyć, że większość jego użytkowników podczas rozrywki i tak skorzysta z dodatkowego headsetu.

Porty, klawiatura, touchpad

Victus by Hp został wyposażony w dość rozbudowany zestaw złączy. Obejmuje on jedno gniazdo USB Typ-C, jeden port HDMI 2.1, a także trzy gniazda USB Typ-A i jedno gniazdo audio typu Combo 3,5 mm. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na obecność czytnika kart pamięci SD, co jest obecnie rzadkością w laptopach. Port USB-C obsługuje przesyłanie danych, przesyłanie obrazu przez protokół DisplayPort 1.4 oraz funkcję Sleep & Charge (ładowania). Możliwości sieciowe laptopa zapewnia gigabitowe złącze LAN.

Laptop Victus by HP 16-e0401nw oferuje pełnowymiarową klawiaturę z sekcją numeryczną, większy touchpad i małe klawisze strzałek, które wyróżniają się na tle głównego bloku klawiatury. Klawiatura jako całość jest wygodna w użyciu dzięki dobrej reakcji na dotyk i niewielkiej sile potrzebnej do wciśnięcia klawiszy. Przycisk zasilania został umieszczony dość nietypowo. Znajduje się na lewo od Del i tuż nad Backspace, w górnym rzędzie, gdzie umieszczono rząd klawiszy funkcyjnych F1-F12. Całość posiada białe podświetlenie o jednym poziomie jasności i bardzo intensywnej poświacie.

Touchpad jest duży. Jego wymiary to 12,5 cm szerokości i 8 cm wysokości. Palec dobrze ślizga się po powierzchni, a dokładność jest znakomita w każdym miejscu, nawet bliżej rogów i krawędzi. Gesty wielodotykowe są rozpoznawane poprawnie.

Wnętrze

Laptopy Victus by HP występują w wielu konfiguracjach. Możemy wybrać jednostki wyposażone zarówno w procesory AMD, jak i te od Intela. Dodatkowo, modele posiadają różne układy graficzne GeForce produkcji Nvidii.

Do testów otrzymaliśmy jeden z najmocniejszych egzemplarzy z serii laptopów Victus by HP. Został on wyposażony w ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 7 5800H. Układ ten bazuje na architekturze ZEN3 i jest wyposażony w 16 MB pamięci cache trzeciego poziomu oraz może jednocześnie przetwarzać 16 wątków dzięki obsłudze SMT. Ten 7-nanometrowy procesor jest w stanie pracować z częstotliwością nawet 4,4 GHz, osiąganą dzięki technologii Turbo Boost. Warto zwrócić uwagę, że jednostka posiada również zintegrowany układ graficzny Vega 8 - używany tylko do trybu 2D. Nie musimy jednak przejmować się wydajnością sprzętu w przypadku aplikacji wymagających akceleracji sprzętowej (w tym i gier).

Laptop Victus by HP jest wyposażony w wydajniejszą mobilną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060. Wykonana w litografii 8-nanometrowa jednostka bazująca na rdzeniu GA106 dysponuje 3840 procesorami strumieniowymi. Ponadto współpracuje z 6 GB pamięci wideo GDDR6, połączonej przez 256-bitowy interfejs o teoretycznej przepustowości 448 GB/s. GPU zbudowane w oparciu o architekturę Ampere działa z częstotliwością podstawową 900 MHz, w trybie Boost osiąga co najmniej 1 450 MHz. Poza tym - mimo że mamy do czynienia z 16-calową konstrukcją z rozbudowanym system chłodzenia - TDP układu zostało ustawione przez producenta na dość niski poziom 95 W.

Testowany egzemplarz został wyposażony w 16 GB pamięci DDR4, pracującej w trybie Dual Channel z częstotliwością 3200 MHz. Powinno to zapewnić pełnię możliwości procesora Ryzen. Testowany laptop został wyposażony w dysk o pojemności 1 TB. Zastosowany model PC711 produkcji SK Hynix może pochwalić się prędkościami 3300 MB/s w odczycie i 2800 MB/s w zapisie. Warto też wspomnieć, że laptop dysponuje dodatkowym wolnym slotem umożliwiającym podłączenie drugiego dysku M.2. Niestety, z racji ograniczeń platformy mobilnej opartej na procesorach Ryzen serii 5000, nośniki mogą komunikować się tylko przez interfejs PCIe trzeciej generacji. Oba gniazda M.2 wyposażone są w miedziane odpromienniki, które powinny pomóc utrzymać niską temperaturę zainstalowanych nośników.

Laptop Victus by HP jest wyposażony w baterię o pojemności 70,07 Wh. Podczas naszych testów, średni czas oglądania treści multimedialnych pochodzących z Internetu (połączenie Wi-Fi) wyniósł ponad 204 minuty. Prawie trzy i pół godziny w 16-calowym gamingowym laptopie jest wynikiem bardzo przyzwoitym, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę pojemność akumulatora.

Pełna specyfikacja testowanego laptopa prezentowała się następująco:

Procesor: AMD Ryzen 7 5800H (8 rdzeni, 16 wątków, 3,20–4,40 GHz, 20 MB cache) Pamięć RAM: 16 GB (DDR4, 3200MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem/wolne): 2/0 Dysk SSD M,2 PCIe: 1024 GB SSD NVMe, Typ ekranu: Matowy, LED, IPS Przekątna ekranu: 16,1 cala Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD) 144 Hz Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 95 W Pamięć karty graficznej: 6 GB Dźwięk: Głośniki stereo #Łączność: Realtek Wi-Fi Certified 6 (2 × 2) z modułem Bluetooth 5,2 Combo, Realtek GBe LAN Złącza: 1 USB Typ-C(DisplayPort 1,4, HP Sleep and Charge)

3 USB Typ-A

1 HDMI 2,1

1 gniazdo RJ-45

1 gniazdo Combo jack 3,5 mm Typ baterii: Litowo-polimerowa Pojemność baterii: 74 Wh Dodatkowe informacje: podświetlana klawiatura Wysokość: 26,1 mm Szerokość: 370 mm Głębokość: 260 mm Waga: 2,44 kg Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Procedura testowa i testy

Wszystkie testy zostały przeprowadzone trzykrotnie i wyniki prezentowane na wykresach przedstawiają wartości uśrednione. Laptop został poddany tej samej procedurze testowej, której używamy podczas redakcyjnych testów procesorów.

Ryzen 7 5800H zainstalowany w laptopie Victus by HP nie zaskoczył nas swoją wydajnością. Producent nie zmienił wartości TDP dla tego układu, dlatego wydajność jest niemal identyczna jak we wcześniej testowanych konstrukcjach. Mimo że doczekaliśmy się już nowych jednostek opartych o architekturę ZEN3+ (Ryzen 6000), to Ryzen 5000 są wciąż bardzo szybkimi procesorami. Spokojnie poradzą sobie z bardziej zaawansowanymi zastosowaniami, jak np. obróbka czy konwertowanie materiałów wideo.

Jak widać, konfiguracja Victus by HP 16-e0401nw poradziła sobie z każdym testowanym przez nas tytułem, zapewniając odpowiednią płynność. Mimo niskiego limitu mocy dostępnego dla karty graficznej, wydajność laptopa nie odbiega znacząco od innych testowanych przez nas konstrukcji - również wyposażonych w RTX 3060. Duża tutaj zasługa wydajnego systemu chłodzenia. Pamiętajcie, że częstotliwość dla trybów turbo, jak i to, jak długo wyższe zegary są utrzymywane, zależy nie tylko od ilości mocy dostarczanej przez sekcję zasilania, ale przede wszystkim od temperatury rdzenia. Zimniejszy układ utrzymuje po prostu wyższą średnią wartość taktowania. Ta zależność dotyczy zarówno procesorów, jak i kart graficznych.

Temperatury

Podczas naszych testów nie zauważyliśmy żadnych problemów z pracą systemu chłodzenia zainstalowanym w laptopie Victus by HP. Temperatura ośmiordzeniowego Ryzena 7 5800H przy maksymalnym obciążeniu programami do konwersji wideo czy benchmarkami pokroju Cinebench utrzymywała się okolicach 90°C, dzięki czemu nie doświadczyliśmy dławienia termicznego (throttlingu).

Gdy uruchomimy gry, czy nawet gdy zapętlimy testy 3DMark, temperatury są zauważalnie niższe. Karta graficzna, mobilna wersja NVIDIA GeForce RTX 3060, osiągała średnio 70°C i to przy zegarze boost wynoszącym nawet powyżej 1800 MHz. Natomiast procesor nie osiąga przy takim obciążeniu nawet 80°C. Dużą rolę w tych osiągach zapewnia rozbudowany system chłodzenia, który posiada osobne wentylatory dla procesora i karty graficznej. Pomimo obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, wysokie temperatury wewnętrznych elementów są prawie nieodczuwalne na powierzchni.

Gdy korzystamy z laptopa do przeglądania Internetu czy oglądania filmów, ten pozostaje całkowicie niesłyszalny. Oczywiście możemy ręcznie wymusić pracę układu chłodzenia w oprogramowaniu HP OMEN Gaming Hub. Niestety, laptop tym momencie nie będzie najcichszym urządzeniem, ponieważ program nie umożliwia stworzenia krzywej pracy wentylatorów. Na chwilę obecną jedyną dostępną opcją jest przełączanie z trybu automatycznego na maksymalny. Pozostaje mieć nadzieję, że HP podczas aktualizacji programu dodana zostanie brakująca opcja, którą doceniliby bardziej zaawansowani użytkownicy.

Podsumowanie

Victus by HP 16-e0401nw z procesorem Ryzen 7 5800H i GeForce RTX 3060 to wydajny laptop do gier, pracy i nauki. Śmiało możemy go polecić, obojętnie czy ogrywacie najnowsze tytuły AAA, czy zależy wam na wysokiej ilości klatek w tytułach nastawionych na rywalizację esportową.

Laptop Victus by HP wywarł na nas dobre wrażenie. Przede wszystkim zachwycił nas 16-calowy ekran, który w codziennym korzystaniu jest bardzo wygodny. Nierzadko można było odnieść wrażenie, że mamy do czynienia nawet z większym panelem i szkoda, że w systemie Windows nie możemy ustawić mniejszego skalowania interfejsu. Biorąc pod uwagę wydajność jak i wrażenia z korzystania z laptopa to śmiało możemy powiedzieć, że jest to po prostu dobrze wykonany i niezawodny sprzęt.