Skype to wszechstronna platforma do komunikacji będąca w posiadaniu Microsoftu.

Cena: darmowy

Skype to wszechstronna aplikacja do wysyłania wiadomości, którą Microsoft nabył w 2011 roku. Jest ona najbardziej znana ze swoich możliwości wykonywania połączeń wideo, ale może być również używana jako aplikacja do wysyłania wiadomości, tekstów i zdjęć, podobnie jak inne aplikacje wymienione w tym rankingu.

Źródło: macworld

W Skype możemy wykorzystać również GIFy, Emoji i Naklejki, aby nieco ożywić nasze rozmowy tekstowe. Istnieje oczywiście także możliwość wykonywania bezpłatnych połączeń z innymi użytkownikami Skype.

Aplikacja Skype dostępna jest na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android oraz komputery z zainstalowanym Windowsem 10, macOS oraz Linux. Możemy z niej skorzystać również na konsoli Xbox One oraz urządzeniach wspierających Amazon Alexa.