Słuchawki sportowe od Apple - test Beats Powerbeats3 Wireless

Beatsy nigdy nie były tanie. Jakość dźwięku również nie była najmocniejszą stroną tych słuchawek. Czym więc wyróżniają się Powerbeats3 Wireless?

Beats Electronics to stosunkowo młoda firma na rynku. Przedsiębiorstwo zostało założone w 2006 roku w Kalifornii przez rapera Dr. Dre oraz producenta muzycznego Jimmy'iego Iovine. Beats zatrudnia w chwili obecnej ponad 700 osób i specjalizuje się w produkcji słuchawek i głośników. Firma od początku istnienia uznawana była za producenta sprzętu lifestylowego, który był znacznie droższy od urządzeń oferowanych przez konkurencję. Dodatkowo przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z firmą HTC oraz zaangażowało w działania reklamowe znanych artystów - między innymi will.i.am.

Wszystkie te kroki doprowadziły do zakupu Beats Electronics przez Apple w 2014 roku za oszałamiającą kwotę 3 miliardów dolarów. To najdroższy zakup w historii firmy z Cupertino. Od tej pory Apple zaangażowane jest w projektowanie i produkcję nowych urządzeń, a Beats otrzymało dostęp do technologii amerykańskiego giganta. Przejęcie spowodowało także znaczne zwiększenie integracji pomiędzy sprzętem Beats, a Apple. Logotyp firmy używany jest także przez najpopularniejszą stację radiową w Apple Music - Beats 1, która od prawie 4 lat nadaje w ponad 100 krajach. Apple zapewnia, że Beats 1 to największa stacja radiowa na całym świecie.

Beats Powerbeats3 Wireless to słuchawki, które zadebiutowały na rynku stosunkowo dawno - już w 2016 roku. Dzięki temu, że Apple jest właścicielem Beats słuchawki wyposażono w chip Apple W1 oraz kilka innych ciekawych technologii. Trzy lata później w 2019 roku zaprezentowano następcę testowanych przez nas słuchawek - Powerbeats Pro. Pomimo tego Powerbeats3 Wireless są nadal sprzedawane, a na dodatek wcale się nie zestarzały. W międzyczasie pojawiło się także kilka interesujących wersji limitowanych. Zapraszamy, do sprawdzenia naszej recenzji Powerbeats3 Wireless.

Powerbeats3 Wireless - Specyfikacja techniczna

Konstrukcja słuchawek: Dokanałowe

Dokanałowe Chip: Apple W1

Apple W1 Wbudowany mikrofon: Tak

Tak Typ mikrofonu: Wielokierunkowy

Wielokierunkowy Łączność: Bezprzewodowa - Bluetooth klasy 1

Bezprzewodowa - Bluetooth klasy 1 Złącze: microUSB - 1 szt.

microUSB - 1 szt. Dodatkowe informacje: Płaski kabel, Odporność na zachlapanie, Odporność na pot, Regulacja głośności, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Odbieranie połączeń, Dioda informacyjna,

Płaski kabel, Odporność na zachlapanie, Odporność na pot, Regulacja głośności, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Odbieranie połączeń, Dioda informacyjna, Czas pracy na baterii: do 12 godzin, szybkie ładowanie Fast Fuel - 5 minut ładowania = godzina słuchania muzyki

do 12 godzin, szybkie ładowanie Fast Fuel - 5 minut ładowania = godzina słuchania muzyki Dołączone akcesoria: Kabel USB, Cztery pary silikonowych tipsów, Etui podróżne

Kabel USB, Cztery pary silikonowych tipsów, Etui podróżne Gwarancja: 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Powerbeats3 Wireless - Cena

Powerbeats Wireless3 kosztują w oficjalnej dystrybucji w sklepie Apple 878,99 zł. W innych sklepach i u autoryzowanych sprzedawców Apple możesz kupić słuchawki znacznie taniej. Dodatkowo często dołączane są one w promocji do innych sprzętów Apple np. laptopów MacBook. Cena jest mocno uzależniona od wersji kolorystycznej, jaką wybierzemy. Standardowo słuchawki oferowane są w kolorze czerwono/czarnym, czarnym i białym. Możemy kupić również limitowaną edycję Beats Pop Collection w kolorach: fiolet w stylu Pop, indygo w stylu Pop, magenta w stylu Pop i magenta w stylu Pop. W sklepach znajdziemy jeszcze pojedyncze egzemplarze z limitowanej edycji The Beats Neighborhood Collection, które były w sprzedaży w latach 2017/2018. Dostępne kolory to: Brick Red, Turf Green, Asphalt Gray, i Break Blue.

Testujemy słuchawki Powerbeats3 Wireless w kolorze Break Blue z limitowanej serii The Beats Neighborhood Collection.

Powerbeats3 Wireless - Zawartość zestawu

Typowo dla produktów oferowanych przez Apple nawet pudełko jest dopracowane do granic perfekcji. Słuchawki dostarczane są w sporych rozmiarów, jak na tego rodzaju sprzęt opakowaniu, które posiada przezroczysty front. Po odklejeniu papierowego paska możemy dostać się do środka.

W opakowaniu znajdziemy:

Słuchawki

Sześć par sylikonowych wkładek dousznych

Etui podróżne wykonane z sylikonu w kolorze słuchawek

Przewód USB Typu A do MicroUSB

Skróconą instrukcję obsługi

Naklejkę Beats

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy unboxing słuchawek, który znajdziecie na naszym profilu na YouTube.

Powerbeats3 Wireless - Wygląd i jakość wykonania

Słuchawki Powerbeats od czasów wprowadzenia na rynek pierwszej generacji wyróżniają się swoim wyglądem. Trzecia generacja podobnie, jak poprzednicy posiada pałąk nauszny. Powerbeats3 Wireless to bezprzewodowe dokanałowe słuchawki, które łączą się za pomocą Bluetooth. Jakość wykonania stoi na najwyższym możliwym poziomie. Beats'y wykonane są z wysokiej jakości materiałów i z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Na obu słuchawkach znajdziemy logo Beats oraz napis Powerbeats3.

Nauszniki posiadają duży zakres regulacji, więc żaden użytkownik nie powinien mieć problemu z dostosowaniem Powerbeats3 Wireless do własnych uszu. Słuchawki są bardzo wygodne i nawet wielogodzinne użytkowanie lub intensywne treningi nie są problemem.

Lewa słuchawka wyposażona została w większa ilość elementów. Na górze umieszczono przycisk służący do włączania oraz diodę powiadomień. Oddzielny przycisk do uruchomienia jest o tyle istotny, że nie wyłączymy przypadkowo słuchawek zmieniając utwór podczas treningu. To duży plus słuchawek od Apple. Dioda powiadomień sygnalizuje status połączenia oraz informuje nas o niskim poziomie naładowania baterii. Pokazuje nam także, czy słuchawki zostały już naładowane.

Dłuższe przytrzymanie przycisku zasilania powoduje przejście do trybu parowania, ale o nim przeczytasz w dalszej części recenzji. Na dole umieszczono port MicroUSB, który nie jest osłonięty żadną dodatkową zaślepką. Słuchawki są wodoodporne i Beats zdecydowało się na implementacje wodoodpornego złącza, dzięki czemu nie musimy martwić się o sprawdzanie, czy port został zabezpieczony przed treningiem. Obok umieszczono jeden z mikrofonów. Od wewnętrznej strony umieszczono certyfikaty, ale są one na tyle niewidoczne, że zauważyliśmy je dopiero po kilku dniach użytkowania. Znajdziemy tam też oznaczenie słuchawki.

Około 5 cm poniżej lewej słuchawki umieszczono przełącznik RemoteTalk, na którego składają się trzy przyciski. Pilot umożliwia pauzę/wznowienie odtwarzania, przełączanie piosenek, odbieranie/kończenie połączeń oraz przełączanie piosenek. W RemoteTalk umieszczono również kolejny mikrofon.

Na przewodzie łączącym obie słuchawki umieszczono spinkę. Nie obyło się oczywiście bez logo Beats. Tak, jak już pisaliśmy dbałość o szczegóły stoi na najwyższym poziomie.

Prawa słuchawka wygląda identycznie jak lewa, ale nie posiada przycisku zasilania, diody powiadomień oraz złącza MicroUSB.

Testowe słuchawki w kolorze Break Blue utrzymane są w ciemno niebieskiej kolorystyce. Do budowy wykorzystano dwa odcienie. Zasadnicza część słuchawek, przewód oraz RemoteTalk są ciemniejsze, a detale takie, jak logo Beats na słuchawkach oraz wewnętrzna część słuchawek są jaśniejsze.

Podczas testów po trzech tygodniach intensywnego użytkowania z codziennymi godzinnymi treningami biegowymi na słuchawkach nie pojawiły się żadne ślady użytkowania. Przetestowaliśmy także wodoodporność konstrukcji. Bieg o długości 10 KM w intensywnym deszczu nie zrobił żadnego wrażenia na Powerbeats3 Wireless.

Powerbeats3 Wireless - Funkcje

Powerbeats3 Wireless to drugie po AirPods pierwszej generacji, słuchawki wyposażone w chip Apple W1. Procesor ten pozwala na płynne przełączanie się pomiędzy wszelkimi urządzeniami Apple sparowanymi z jednym kontem Apple ID. Podczas pierwszego parowania słuchawek z sprzętem Apple Powerbeats 3 zmieniają swoją nazwę oraz są przypisywane do naszego Apple ID. Od tego czasu możemy niemal natychmiastowo przełączać się pomiędzy iPhone'm, iPad'em czy komputerem Mac. Samo parowanie po włączeniu jest niemal natychmiastowe.

Dodatkowo słuchawki są bardzo mocno zintegrowane z systemem iOS. Podczas parowania na ekranie pojawia się zdjęcie słuchawek. Tutaj po raz kolejny podkreślamy dbałość o szczegóły - iPhone wyświetla słuchawki w tym samym kolorze, który posiadamy. Obecność połączonych Powerbeats3 widać także w innych miejscach. Poziom naładowania baterii sprawdzimy w Bateriach, podczas rozmowy zamiast słuchawek wyświetlana jest podobizna Powerbeats3 Wireless, a ustawieniach znajdziemy sekcję Powerbeats3, w której umieszczono informacje o wersji oprogramowania słuchawek oraz numer seryjny.

Apple W1 pozwala również na oszczędzanie znacznej ilości baterii.

Niestety w przypadku urządzeń z Androidem Powerbeats3 Wireless stają się zwykłymi słuchawkami Bluetooth i nie mamy możliwości wykorzystania funkcji oferowanych przez procesor Apple W1.

Powerbeats3 Wireless - Jakość dźwięku

Od wielu lat za słuchawkami Beats ciągnie się metka, że Beatsy oferują jedynie bas. To nie do końca prawda. Faktem jest, że Powerbeats3 Wireless posiadają bardzo dobry bas, ale nie zawodzą one również pod innymi względami.

Jakość dźwięku, jaką oferują Powerbeats3 Wireless nie jest najlepsza, ani niesamowita. W podobne cenie znajdziemy lepiej grające słuchawki, ale nie zmienia to faktu, że Beats'y grają bardzo dobrze.

Bas jest wyższy, niż u konkurencji, ale nie jest dominujący. Słuchawki oferują zadziwiająco dobre niskie i średnie tony. Powerbeats3 trzymają poziom.

Narzekać możemy na jedną rzecz - głośność maksymalną. Słuchawki nie oferują bardzo dobrego tłumienia hałasu z otoczenia, co akurat w przypadku słuchawek sportowych ma spory wpływ na bezpieczeństwo, ale Powerbeats3 są nieco za ciche. Podczas treningu w mieście czasami brakuje kilku decybeli, aby przebić się przez miejski hałas.

Powerbeats3 posiadają również wbudowany mikrofon, który umożliwia przeprowadzanie rozmów głosowych oraz komunikację z asystentem głosowym Siri. Podczas normalnego użytkowania nie możemy narzekać na jakość dźwięku podczas rozmowy, ale rozmówcy narzekali nieco na duży hałas gdy trenowaliśmy. Pomimo nieco mniejszego komfortu nie pojawiły się problemy ze zrozumieniem się nawzajem.

Powerbeats3 Wireless - Bateria

Bateria jest bardzo istotnym elementem w bezprzewodowych słuchawkach, a tym bardziej tych przeznaczonych do sportu. Nie ma nic gorszego, niż rozładowane słuchawki w połowie treningu. Na szczęście pod tym względem Powerbeats3 Wireless nie zawodzą. Producent oferuje do 12 godzin odtwarzania muzyki oraz szybkie ładowanie Fast Fuel.

W rzeczywistości godzina odtwarzania muzyki ze Spotify powoduje, że z akumulatora znika od 7 do 12 procent. Wszystko zależy od tego, z jaką głośnością słuchamy muzyki oraz jak daleko znajduje się połączone ze słuchawkami urządzenie. Wynik oferowany przez producenta (do 12 godzin odtwarzania) możliwy jest do uzyskania, ale musimy liczyć się ze znacznym obniżeniem poziomu głośności. W normalnych warunkach słuchawki pozwalają na 8 do 10 godzin odtwarzania. To bardzo zadowalające rezultaty, a słuchawki obsługują też funkcje Fast Fuel.

Autorska technologia szybkiego ładowania (Fast Fuel) wykorzystuje złącze MicroUSB i dzięki zaledwie 5 minutowemu ładowaniu możemy słuchać muzykę przez godzinę. W rzeczywistości wynik ten jest bliższy 50 minut, ale to nadal świetny rezultat. Ładowanie słuchawek na ostatni moment w trakcie rozgrzewki z pewnością wystarczy na cały trening.

Powerbeats3 Wireless - Podsumowanie

Beats Powerbeats3 Wireless to bardzo dobre słuchawki. Na dodatek obecnie dłuższy czas po premierze ich cena spadła, a musimy pamiętać, że słuchawki nie starzeją się tak szybko, jak na przykład smartfony. Warto zauważyć także, ze ze względu na bardzo dużo integrację słuchawki od Beats to najlepszy wybór dla posiadaczy iPhone'a oraz innych urządzeń od Apple. Kolejne zalety to bardzo dobra bateria z funkcją szybkiego ładowania, oraz rewelacyjna jakość wykonania. Doceniamy także sylikonowe etui dołączone do zestawu.

Beats'y z pewnością nie będą najlepszym wyborem dla osób, które liczą na jak najlepszą jakość dźwięku. W podobnej cenie znajdą one lepsze słuchawki. Nie jest to także najlepszy wybór dla użytkowników Android'a, którzy nie będą w stanie w 100 procentach wykorzystać możliwości słuchawek. Nie zachęca również cena.

Podsumowując: dla posiadaczy iPhone'a szukających słuchawek bezprzewodowych, Powerbeats3 Wireless to dobry wybór. Staje się jeszcze lepszym, kiedy uda się znaleźć słuchawki na sporej promocji.

Z drugiej strony użytkownicy Androida i klienci planujący zakup Powerbeats3 Wireless w regularnej cenie powinni rozejrzeć się za innymi słuchawkami.