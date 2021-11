SmartAI S7 Max - odkurzanie i mopowanie w jednym

Inteligentny robot sprzątający SmartAI S7 Max to proste w obsłudze urządzenie, które ma ułatwić sprzątanie, dzięki dwóm praktycznym funkcjom. Sprawdziliśmy, czy warto go kupić.

SmartAI S7 MAX

Nowoczesne urządzenia sprawiają, że utrzymanie czystości i sprzątanie domu staje się coraz łatwiejsze. Jednym z nich jest robot SmartAi S7 Max, który posiada funkcję odkurzania oraz mopowania podłóg. Czym wyróżnia się spośród konkurencji?

Specyfikacja

Wymiary 330x330x101 mm Pojemność baterii 3200 mAh Napięcie robocze 14.8 V Moc znamionowa 25 W Bateria litowo-jonowa Czas ładowania < 300 min Czas pracy 120 min na 1 ładowaniu Głośność < 65 db Zbiornik na kurz 0,6 l Obszar działania 120 m2 Pojemnik na wodę 350 ml

Pierwsze wrażenie

SmartAI S7 Max to dwufunkcyjny robot sprzątający, który zawiera dwie wymienne szuflady o pojemnościach 350 ml i 600 ml. Do pierwszej z nich nalewamy wodę, aby urządzenie mogło mopować podłoże, w drugim zaś zbiera się cały brud wciągany podczas odkurzania. To świetne rozwiązanie, gdy nasz budżet i przestrzeń są ograniczone - zamiast dwóch produktów mamy jeden, uniwersalny. Zbiorniki są zaskakująco łatwe w obsłudze i zanim sięgnęłam po instrukcję, zdążyłam wszystko rozmontować i złożyć z powrotem.

Od samego początku urządzenie robi dobre wrażenie. Jak widać na zdjęciach model, który do mnie trafił jest w kolorze białym. Dzięki minimalistycznemu designowi, robot prezentuje się ładnie, faktura materiału połyskuje w słońcu, a części całej konstrukcji nie są luźne, jak w przypadku innych robotów znanych marek, które czasami zdają się wyglądać, jakby miały się rozpaść przy pierwszym zderzeniu z drzwiami. Do SmartAI S7 Max jest również dołączona stacja ładująca, która zabiera naprawdę mało miejsca, a w dodatku mamy do niej dołączone, aż trzy rodzaje wymiennych wtyczek.

Możliwości

Odkurzacz ładuje się nie dłużej niż 300 min i na jednym ładowaniu potrafi pracować do 120 min łącznie. To całkiem dobry wynik, biorąc pod uwagę możliwość posprzątania 120 m2. Moje mieszkanie ma 55 m2 i byłam w szoku, jak szybko zostało odkurzone przy pierwszym cyklu, co nie oznacza, że było zrobione byle jak. Dwie boczne szczotki zbierają kurz bardzo dokładnie, a odkurzacz sprawnie porusza się po podłodze. U mnie jeździł on po panelach, marmurze i dywanie, przy czym żadne z tych podłoży nie sprawiło mu problemu. Gorzej było w przypadku pokonywania progów, które są u mnie dosyć wysokie (niecałe 3 cm). Jednak absolutnie go za to nie dyskwalifikuję, ale zastanawiam się, kiedy producenci odkurzaczy wpadną na pomysł wbudowania dodatkowej nóżki, która mogłaby odpychać czy delikatnie podnosić konstrukcję. SmartAI S7 Max da sobie jednak radę w wielopoziomowych mieszkaniach, gdyż bardzo sprawnie mapuje wszystkie pomieszczenia i ma wbudowane czujniki wykrywające między innymi schody. Powiem szczerze, że byłam w szoku, gdy po włączeniu i zaledwie kilku sekundach w aplikacji zaczął pojawiać się szkic mojego mieszkania.

Aplikacja

Dedykowana aplikacja jest prosta w obsłudze, nie licząc dość opornego łączenia z Wi-Fi, jednak nie mogę stwierdzić czy wina leżała po stronie routera czy robota. Zresztą, w razie problemów, o procesie parowania możemy przeczytać w załączonej instrukcji. W momencie testowania apka nie była w pełni przetłumaczona na język polski, ale producent zapewnił, że wersja polska jest już dostępna. Jej obsługa jest dość intuicyjna, ale w razie czego do zestawu dołączono zgrabnego, białego pilota, z którym poradzi sobie każdy użytkownik.

Wracając do aplikacji, możemy w niej zarządzać mapami i oznaczać strefy wyłączone ze sprzątania, ustawiać automatyczne czyszczenie czy połączyć robota z Asystentem Google lub Alexą, co oznacza możliwość sterowania głosowego. Warto wspomnieć, że urządzenie korzysta z systemu SmartAI Navi 3.0, które oparte jest na LIDARze. To oznacza zadowalającą nawigację, sprawne pokonywanie przeszkód i szybkie mapowanie, i w rzeczywistości tak właśnie jest. Pozytywnie zaskoczył mnie także poziom głośności odkurzacza. Jeśli cierpicie na migrenę, możecie być spokojni, robot nie hałasuje tak jak zwykły odkurzacz, ten model działa ciszej niż jakakolwiek Roomba czy tańsze odkurzacze pionowe. Hałas nie przekracza 65 db, a jeśli miałabym go do czegoś porównać, byłby to domowy, elektroniczny nawilżacz powietrza w najgłośniejszym trybie. Dźwięk, jaki wydaje SmartAI S7 Max istotnie przypomina mi coś w rodzaju dmuchania, niż standardowego buczenia.

Mopowanie

Robot odkurza bez zarzutu, ale też bardzo dobrze mopuje i również podczas tej funkcji nie wydaje głośnych dźwięków. Podłoga nie jest mocno namoczona, dzięki czemu szybciej wysycha. Efekt porównałabym do przecierania jej mokrą ścierką, niżeli prawdziwym mopem, ale chyba potencjalny użytkownik jest tego świadomy. Mimo tego, zabrudzenia znikają, w tym nawet plamy po kawie. Urządzenie kręci się tam i z powrotem dopóki nie ukończy zadania. Z pojemnika nie wylewa się woda. Myślę, że SmartAI S7 Max jest idealnym wyborem w przypadku codziennego odświeżania mieszkania i celowo używam tego słowa, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jakikolwiek robot sprzątający nie zastąpi dokładnego odkurzenia czy umycia wszystkich miejsc w domu (szczególnie za drzwiami czy w wąskich miejscach pomiędzy meblami).

Podsumowanie

Uważam, że SmartAI S7 Max jest bardzo dobrym sprzętem i spełnia swoje zadania. Mieszkanie jest czyste, odkurzanie i mopowanie przebiegają szybko, pozostawiając zadowalające efekty. Szczerze mówiąc, choć cena wydaje się dosyć wysoka i jestem fanką odkurzaczy pionowych, tego robota kupiłabym chętniej niż konkurencję z iRobota, które są o wiele głośniejsze, mniej dokładne i najzwyczajniej w świecie wizualnie brzydsze (przynajmniej dla mnie). Jedynym minusem SmartAI S7 Max jest problem z wykrywaniem dywanów. Kiedy odkurzacz mopuje, musimy uważać, aby je omijał, najlepiej oznaczając strefy jako wyłączone ze sprzątania.

Z plusów, o których nie wspomniałam, maszyna wydaje przyjemne dla ucha dźwięki pod postacią spokojnych melodyjek i niezbyt głośnych komunikatów. Jeśli zobaczysz ją w promocji, radzę nie zastanawiać się zbyt długo. Kupując urządzenie tutaj i wspominając o PCWorld otrzymasz roczny zestaw akcesoriów.

Zawartość

robot SmartAI S7 Max

pilot i baterie

dwie ściereczki

cztery boczne szczotki,

filtr

narzędzie do czyszczenia wałka

stacja ładująca

zasilacz z trzema wejściami

pojemnik na kurz

pojemnik na wodę

instrukcja obsługi robota oraz aplikacji

