SmartGPS DVR-1300L to kamera samochodowa z rejestracją filmów SuperHD. Czym jeszcze zwraca uwagę?

SmartGPS DVR-1300L GPS to kamera samochodowa, nagrywająca obraz w rozdzielczości SuperHD, a także FullHD (1920×1080). W tym celu została wyposażona w szerokokątny obiektyw (160º) i procesor Ambarella. Posiada wbudowany moduł lokalizacji GPS i umożliwia rejestrację położenia pojazdu wraz z nagrywanym filmem. Przy wykorzystaniu odpowiedniego programu, nagrany film można wyświetlić na ekranie komputera wraz prezentacją mapy z lokalizacją pojazdu. Za jakość obrazu odpowiadają funkcje HDR i WDR, czyli odpowiednio sprzętowa i programowa poprawa jakości nagrania. W celu lepszej obsługi kamerę wyposażono w jasny wyświetlacz 2,4" - posłuży do podglądu rejestrowanego filmu/wykonywanego zdjęcia, jak również do odtwarzania już nagranych scen/zdjęć.

Wideorejestrator posiada wbudowaną bazę fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce i umożliwia ostrzeganie kierowcy zbliżającego się do tych punktów. SmartGPS DVR-1300L GPS to także inne praktyczne funkcje, jak ostrzeganie o konieczności odpoczynku po zadanym czasie prowadzenia pojazdu (alert zmęczenia), wbudowany czujnik wstrząsowy (G-sensor), detektor ruchu. Warto wspomnieć również o eleganckiej obudowie z wykończeniem „leather like”. Producent przewidział możliwość stosowania kart pamięci SDHC do 128GB, dzięki czemu na jednej karcie zmieścimy wiele nagrań.

Podsumowując: SmartGPS DVR-1300L GPS to solidna kamera samochodowa, której nabycie warto rozważyć.