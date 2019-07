Smartfonów z Android One ciąg dalszy - pierwsze wrażenia Xiaomi Mi A3

Xiaomi wprowadziło na rynek nowego średniaka z systemem Android One i 48 MP aparatem. Sprawdzamy, czy to rozsądny wybór.

Linia smartfonów Xiaomi z systemem Android One powstała dwa lata temu - w 2017 roku. Chiński producent wziął istniejące już modele, pozbawił ich nakładki MIUI i zaczął sprzedawać jako modele z serii A. Ze względu na sporą popularność pierwszego Mi A1 Xiaomi zdecydowało się na wprowadzenie dwóch kolejnych modeli - Mi A2 oraz Mi A2 Lite. Modele te stały się bardzo popularne również w Polsce.

Android One w tanim smartfonie to gwarancja na zapewnienie sobie urządzenie z niezmodyfikowanym i szybko działającym systemem, który będzie aktualizowany przez długi okres czasu. Posiadacze innych urządzeń Xiaomi z MIUI lub konkurencyjnych smartfonów nie mogą liczyć na tak długie wsparcie i znaczną ilość aktualizacji systemu.

W tym roku na rynku pojawił się kolejny modele Xiaomi pozbawiony nakładki MIUI. Mowa o Xiaomi Mi A3, który zadebiutował w Hiszpanii 17 lipca, a nam udało się spędzić z nim kilka godzin i mamy już wstępną opinię o tym urządzeniu.

Xiaomi Mi A3 jest już dostępny na zamówienie w Hiszpanii. Oficjalny sklep Xiaomi sprzedaje najnowszego smartfona za 249 Euro w wersji z 64 GB pamięci masowej UFS 2.1. Droższy model ma 128 GB pamięci masowej i kosztuje 279 Euro. Zarówno tańsza, jak i droższa konfiguracja oferuje czytnika kart pamięci microSD, dzięki któremu można rozbudować pamięć o dodatkowe 256 GB. Pierwsze urządzenia zostaną wysłane do klientów już 24 lipca.

Najnowszy model nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany w Polsce, ale podejrzewamy, że nastąpi to już za kilka dni. Xiaomi doskonale zdaje sobie sprawę, że ich urządzenia sprzedają się w naszym kraju bardzo dobrze.

Do wyboru będą trzy wersje kolorystyczne, a specyfikacja techniczna rozczarowuje w kilku punktach, ale o tym za chwilę.

Xiaomi Mi A3 - Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz: 6.08 cala HD+ (1560x720, 19.5:9) AMOLED, Gorilla Glass 5, wbudowany czytnik linii papilarnych

6.08 cala HD+ (1560x720, 19.5:9) AMOLED, Gorilla Glass 5, wbudowany czytnik linii papilarnych System operacyjny: Android 9.0 Pie, przynależność do Android One

Android 9.0 Pie, przynależność do Android One Procesor: 2 GHz Qualcomm Snapdragon 665

2 GHz Qualcomm Snapdragon 665 Grafika: Adreno 610

Adreno 610 Pamięć operacyjna (RAM): 4 GB LPDDR4X RAM

4 GB LPDDR4X RAM Pamięć masowa: 64 GB/128 GB UFS 2.1

64 GB/128 GB UFS 2.1 Czytnik kart pamięci: microSD do 256GB

microSD do 256GB Aparat główny: 48 MP + 8 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP Aparat przedni: 32MP

32MP Dual SIM: Tak

Tak Łączność: dual-band 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, port podczerwieni, 3.5mm złącze Jack, USB-C

dual-band 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, port podczerwieni, 3.5mm złącze Jack, USB-C Bateria: 4,030mAh, 18W szybkie ładowanie (Quick Charge 3)

4,030mAh, 18W szybkie ładowanie (Quick Charge 3) Wymiary: 153.48 x 71.85 x 8.475 mm

153.48 x 71.85 x 8.475 mm Waga: 173.8 g

Przed chwilą pisaliśmy, że mamy pewne zastrzeżenia co do specyfikacji technicznej. Bardziej zaawansowani użytkownicy zwrócą uwagę nie tylko na brak NFC, który uniemożliwia wykonywania płatności zbliżeniowych przy użyciu Mi A3, ale także ekran o rozdzielczości zaledwie HD+. Element ten to spory krok w tył względem poprzedników.

Xiaomi Mi A3 - Wygląd i jakość wykonania

Xiaomi przyzwyczaiło już nas do tworzenia szklanych urządzeń. Od jakiegoś czasu chiński producent preferuje szkło zamiast aluminium. Mi A3 zbudowano z dwóch tafli szkła Corning Gorilla Glass 5, które ma zapewnić odporność na zarysowania i przypadkowe uszkodzenia. Cały smartfon jest bardzo cienki - jego grubość to zaledwie 8,4 mm. Standardowo już urządzenie nie jest wodoodporne, ale nie oczekiwaliśmy niczego innego.

W zeszłym roku gniazdo Jack obecne było jedynie w tańszym i słabszym modeli Mi A2 Lite. W tym roku Xiaomi zaprezentowało jeden model Mi A3, a o wersji Lite, ani Pro nie wspomniano. Cieszy nas fakt, że producent zdecydowało się na umieszczenie złącza słuchawkowego w A3. Podoba nam się również, ze znalazło się miejsce na dodatkowy głośnik z przodu.

Jedną z największych zmian w tej generacji jest czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem AMOLED. Podczas pierwszych testów możemy przyznać, że całość działa lepiej, niż w poprzednich urządzeniach Xiaomi. Może to wynikać między innymi z większej powierzchni, która rozpoznaje odciski palców. Mi A3 robi to zdecydowanie szybciej od Mi 9 SE.

Ekran jest nieco większy, ale jest to nie zauważalne podczas codziennego użytkowania. Zmiana z 5,99 cala w Mi A2 do 6,088 cala w Mi A3 spowodowana jest zmianą proporcji. Obecnie wynoszą one 19,5:9, a Xiaomi udało się zwiększyć urządzenie przy zachowaniu takiej samej szerokości. Dodatkowo zastosowano panel typu AMOLED, który charakteryzuje się bogatymi, żywymi kolorami, głęboką czernią oraz rewelacyjnym kontrastem.

Pozytywnie zaskakuje również jasność maksymalna, która według Xiaomi wynosi obecnie 530 cd/m2. Poprzednik oferował jedynie 403 cd/m2. Różnicę widać, gdy położymy obok siebie oba urządzenia i ustawimy maksymalną jasność obu wyświetlaczy. Z pewnością w świetle słonecznym lepiej poradzi sobie nowy model.

Zachwalamy ekran, ponieważ jest naprawdę niezły, ale nie obyło się bez potężnego kroku w tył. Rozdzielczość to zaledwie HD+ (1520 x 720) znane z najtańszych smartfonów dostępnych na rynku. Poprzednik posiadał ekran FullHD+. Zmniejszenie rozdzielczości z pewnością pozytywnie wpłynie na czasy pracy na baterii, ale pogarsza przy okazji ostrość wyświetlanego obrazu, która jest zauważalnie gorsza od innych, również tańszych modeli.

Xiaomi Mi A3 - Wydajność

Nowy model Xiaomi z Android One wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 665, który jest następcą modelu 660 obecnego w poprzedniku - Mi A2. Nie oferuje on znacznie lepszej wydajności, ale umożliwia zastosowanie innych aparatów.

Obie konfiguracje Xiaomi Mi A3 posiadają 4 GB pamięci operacyjnej LPDDR4X. To standard w tej klasie, a żaden użytkownik nie powinien narzekać na zbyt szybkie zamykanie aplikacji w tle. Należy pamiętać, że A3 pracuje pod kontrolą niemalże niezmodyfikowanego systemu Android, który nie jest tak zasobożerny, jak na przykład MIUI.

Niska rozdzielczość ekranu, średnio wydajny procesor i bardzo duża bateria o pojemności 4030 mAh powinny zapewnić świetne czasy pracy na pojedynczym ładowaniu. Poprzednik posiadał mniejszą baterię o pojemności zaledwie 3010 mAh. Nie znajdziemy wsparcia dla ładowania bezprzewodowego, ale doceniamy implementacje standardu Quick Charge 3.0. Z drugiej strony Xiaomi Mi A3 obsługuje 18 W ładowanie, ale w pudełku znajdziesz zwykłą 10 W ładowarkę. W celu szybszego ładowania smartfona trzeba nabyć odpowiedni zasilacz na własną rękę.

Prawdziwym problemem Mi A3 jest brak NFC, które jest niezbędne do płatności mobilnych. Decydując się na zakup Xiaomi Mi A3 użytkownik musi być świadomy, że nie skorzysta z Android Pay.

Xiaomi Mi A3 - Aparat

Mi A3 to pierwszy smartfon z Android One wyposażony w trzy obiektywowy aparat główny. Xiaomi umieściło na pleckach 48 MP sensor Sony o przysłonie f/1,79 oraz szerokokątny obiektyw o rozdzielczości 8 MP i 2 MP teleobiektyw. Specyfikacja techniczna aparatu wygląda dobrze. Szczególnie, jeżeli porównamy ją do konkurentów kosztujących około 249 Euro.

Xiaomi postarało się również o przedni aparat. Matryca o rozdzielczości 32 MP z przysłoną f/2,0 została umieszczona w nowym wycięciu w ekranie, które zostało nazwane Dot Drop. Oba aparaty są w stanie korzystać z AI, aby inteligentnie wykrywać scenerie.

Producent podczas oficjalnej premiery w Hiszpanii podkreślał zdolności Mi A3 w wykonywaniu portretów w trybie panoramicznym.

Xiaomi Mi A3 - Oprogramowanie

Oprogramowanie jest wyróżnikiem smartfonów Mi A i wyróżnia je od pozostałych modeli Xiaomi. Zamiast autorskiej nakładki MIUI, która mocno ingeruje w wygląd systemu Android otrzymujemy niezmodyfikowanego Androida One. Jest to niemalże czysty Android, który nie zawiera żadnych dodatkowych aplikacji. Z jednej strony to dobra informacja, ponieważ oprogramowanie jest mniej zasobożerne, ale z drugiej strony brakuje nam kilku ciekawych funkcji z MIUI takich, jak np. klonowanie aplikacji.

Pomijając kwestię wyglądu i funkcjonalności największą zaletą smartfonów z Android One jest prędkość, z jaką udostępniane są wszystkie aktualizacje oprogramowania, ponieważ nie muszą one być dostosowywane przez producentów do ich nakładek graficznych. Android One to gwarancja, że smartfon będzie otrzymywał poprawki zabezpieczeń oraz aktualizacje rozwojowe jak najszybciej.

Telefony z Android One mają zagwarantowane aktualizacje zabezpieczeń przez trzy lata od daty premiery, czego nie można powiedzieć o innych smartfonach ze średniej półki. Nawet niektóre flagowce nie oferują tak dobrego wsparcia, jak telefony z Android One.

Xiaomi Mi A3 - Podsumowanie pierwszych wrażeń

Xiaomi Mi A3 jest świetnym smartfonem ze średniej półki cenowej, ale jednocześnie to flagowe urządzenie z Android One. Potrójny aparat główny, nowy czytnik linii papilarnych i odświeżony design to główne nowości względem poprzednika.

Producent zdecydował się także na wymianę procesora na nieco wydajniejszego Snapdragona 665, ale zmiana ta nie będzie widoczna podczas codziennego użytkowania. Większość użytkowników zauważy jednak znacznie większą baterię, która zapewni dłuższy czas pracy bez konieczności ładowania. Ilość pamięci RAM jest wystarczająca, ale nie pogniewalibyśmy się na konfigurację z 6 GB pamięci operacyjnej dostępnej jako opcja.

Niestety nie obyło się bez kilku wpadek. Zredukowana rozdzielczość ekranu nie pasuje do smartfona z 2019 roku, a brak NFC uniemożliwia płacenie przy użyciu smartfona. To dwie, ale duże wady, jakie znaleźliśmy w Mi A3 podczas pierwszych wrażeń, które powodują, że z pewnością nie jest to urządzenie dla każdego.

Xiaomi Mi A3 wydaje się być budżetowym odpowiednikiem Google Pixel 3a, który jest niedostępny w naszym kraju. Jest tańszy, ale nie oferuje NFC i tak świetnego aparatu.

W przypadku, gdy Android One nie jest kluczową cechą polecamy dołożyć nieco więcej i wybrać Xiaomi Mi 9T, które oferuje wydajniejszy procesor i NFC. Ciekawą alternatywą może być też Mi 9 SE.