Snapchat został stworzony w nieco innym celu, ale świetnie nadaje się również do wysyłania wiadomości.

Cena: darmowy

Snapchat to kolejna niezwykle popularna aplikacja do wysyłania wiadomości, która znalazła szczególne uznanie wśród młodych ludzi, którzy uważają Facebook Messenger i WhatsApp za aplikacje dla swoich rodziców. Różni się od tych dwóch w tym, że wiadomości są tymczasowe - wygasają tuż po ich wyświetleniu. Można to zmienić, jeśli chcesz przechowywać szczególnie interesujące Cię posty, ale nacisk położono na dzielenie się myślami, szybkimi filmami i zabawnymi zdjęciami, z których można korzystać tylko w danej chwili.

Źródło: macworld

Filtry pozwalają na nakładanie różnych animacji i tła, które są stale aktualizowane. Ostatnim dodatkiem są gry, które pomogą Ci spędzić jeszcze więcej czasu patrząc się na ekran Twojego smartfona.

Snapchat to świetna aplikacja do zabawy, ale nie do końca praktyczna, jeśli chcesz podzielić się ważnymi informacjami lub zorganizować spotkanie.

Aplikacja dostępna jest na smartfony z Androidem oraz iOS. Niestety ze względu na specyfikę usługi nie ma możliwości skorzystania z niej na komputerach.