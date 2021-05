Design, wygoda i wytrzymałość.

Sofotel LED Crit to designerskie biurko z podświetleniem LED sterowanym pilotem, które może zmieniać kolory. Mamy tutaj stabilny, metalowy stelaż i gruby, wytrzymały blat o wymiarach 120 cm x 60 cm, czyli w sam raz do niezbyt przestronnego pokoju. Wysokość biurka to 75 cm. Całość blatu pokryto odporną na zarysowania karbonową powłoką oraz zaopatrzono w stojak na pady i uchwyt na słuchawki. Regulowane nóżki i system zarządzania kablami to dodatkowe atuty.