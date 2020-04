Sony α6100

Szybkie i precyzyjne łapanie momentów, dzięki zaawansowanej technologii. Bezlusterkowiec Sony A6100 dla wymagających twórców.

Aparat Sony A6100 to kolejny bezlusterkowiec z serii aparatów, które świetnie radzą sobie z filmowaniem w 4K. Posiada matrycę Exmor CMOS typu APS-C A o rozdzielczości 24.2 Mpix, z zakresem czułości ISO 100-32000 (z możliwością rozszerzenia do 51200 ISO). Wysoką jakość zdjęć i nagrań uzyskujemy dzięki precyzyjnemu autofokusowi - 425 punktów, z funkcją detekcji fazy oraz detekcji kontrastu. Aparat umożliwia śledzenie szybko poruszającego się obiektu, za pomocą danych dotyczących koloru, wzoru (jasności), odległości do obiektu (głębi) oraz twarzy/oczu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Sony A6100 pozwala wykonać dobre zdjęcia oraz filmy nawet przy kiepskim oświetleniu.

Nagrywanie filmów w 4K jest możliwe z prędkością 30 kl./s w formacie XAVC S o wysokiej przepływności. Możemy również nagrywać filmy w zwolnionym tempie (do 5 razy) i przyspieszonym tempie (do 60 razy) z szybkością 120 kl./s, w rozdzielczości Full HD. Sony A6100 posiada 3-calowy monitor LCD oferujący rozdzielczość 921 tysięcy punktów. Może odchylać się o pełne 180° w górę i o 74° w dół, co z pewnością ułatwi kadrowanie podczas robienia zdjęć i filmowania. Do tego, istnieje możliwość podłączenia dobrej jakości mikrofonu zewnętrznego, poprzez zasilanie liniowe lub zasilanie Phantom 48V. Aparat dostosowany jest również do udostępniania obrazów w mediach społecznościowych - możemy skorzystać z współczynnika 1:1 i nie zajmować się przycinaniem zdjęć przed publikacją. To bezlusterkowiec zarówno dla wymagających amatorów, jak i zaawansowanych twórców. W połączeniu z odpowiednim obiektywem może okazać się idealnym sprzętem do tworzenia profesjonalnych obrazów.