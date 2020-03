Dobry sprzęt za rozsądną cenę. Półprofesjonalna lustrzanka dla amatorów

W naszym zestawieniu znalazło się miejsce także dla nieco starszej lustrzanki - Sony A68, która swoją premierę miała w listopadzie 2015 roku. To aparat wyposażony w 24-megapiskelową matrycę APS-C typu CMOS, którą wspomaga procesor BION X. Posiada półprzepuszczalne lustro, które zapewnia płynne działanie 79-punktowego autofokusu oraz stałe śledzenie ostrości obiektów podczas kadrowania oraz nagrywania filmów. Nowoczesna technologia ułatwia podgląd obrazu na ekranie LCD, a także zmniejsza drgania aparatu podczas fotografowania. Eliminacja poruszeń jest możliwa także dzięki stabilizacji wbudowanej w matrycę aparatu. W trybie seryjnym lustrzanka może rejestrować obraz z prędkością 8kl./s, w zakresie czułości ISO 100-25600. Niestety, w przypadku wysokich czułości, lustrzanka kiepsko radzi sobie z redukcją szumów. W aparacie znajdziemy funkcję rozpoznawania twarzy (nawet 8 osób) oraz ustawienia ostrości na oczy, co zdecydowanie sprawdzi się podczas wykonywania portretów. Czas pracy baterii pozwala zrobić ok. 580 zdjęć. Aparat posiada spory korpus (142,6 × 104,2 × 82,8 mm) i nie należy do najlżejszych – z akumulatorem i kartą pamięci waży ok. 680 g.

Sony A68 pozwala nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD z prędkością 60kl./s. Możliwe jest także rejestrowanie materiału w formacie XAVX C (przy prędkości 25kl/s). Podczas filmowania możemy korzystać z półautomatycznych ustawień A, P lub S. Aparat posiada wbudowany mikrofon, ale istnieje opcja wpięcia dodatkowego sprzętu poprzez 3,5 mm wejście.

Lustrzanka wyposażona jest w 2,7-calowy ekran LCD, z możliwością odchylenia 135° w górę i 55° w dół, co pozwala na robienie zdjęć i filmowania z nietypowych kątów. Minusem wyświetlacza jest to, że po złożeniu nie jest całkowicie schowany w obudowę aparatu, a jakość ukazywanego obrazu słabo odwzorowuje sfotografowany kadr. Podczas wybierania ustawień oraz funkcji aparatu sprawdzi się wbudowany w górną część apartu, czarno-biały wyświetlacz, który możemy podświetlić. Niestety aparat nie posiada modułu Wi-Fi ani NFC.

Sony A68 to dobre rozwiązanie dla osób, które poszukują taniej lustrzanki średniej klasy. W połączeniu z dobrym obiektywem aparat doskonale sprawdzi się podczas pokonywania pierwszych fotograficznych kroków.