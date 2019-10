Sony podobnie, jak Philips stawia na Androida TV.

Sony KD-55AF8 to telewizor z serii Bravia AF8 wprowadzonej do sprzedaży w 2018 roku. Matryca o przekątnej 55 cali i rozdzielczości 4K sterowana jest za pomocą zaawansowanego procesora X1 Extreme. Posiada on funkcję skalowania do jakości bliskiej natywnemu 4K oraz przetwarza obraz w czasie rzeczywistym, aby użytkownicy mogli oglądać materiały wideo w jak najwyższej jakości.

Ciekawym rozwiązaniem jest technologia Acoustic Surface. W przeciwieństwie do innych telewizorów Sony KD-55AF8 nie posiada tradycyjnych głośników. Producent zamiast nich zastosował cztery siłowniki, które wprowadzają matrycę telewizora w lekkie drgania. Dzięki temu cały 55 calowy monitor zamienia się w jeden ogromny głośnik.

Sony w dalszym ciągu korzysta z własnych technologii takich, jak TRILUMINOS Display oraz 4K X-Reality PRO. Japoński gigant jest producentem nie tylko telewizorów, ale również profesjonalnych kamer filmowych oraz lustrzanek, dzięki czemu ma ogromne doświadczenie z audio i wideo. Dzięki niemu telewizory Sony Bravia od lat zaskakują swoich użytkowników świetną jakością obrazu i dźwięku.

Sony KD-55AF8 pracuje pod kontrolą Androida TV. Dzięki niemu użytkownicy uzyskują dostęp do sklepu Google Play. Telewizor posiada również wbudowanego Chromecast'a, który pozwala przesyłać obraz bezpośrednio z komputera lub urządzeń mobilnych.