Sony SRS-XB10 to niewielkich rozmiarów głośnik Bluetooth. Czy jest wart swojej ceny?

Sony SRS-XB12 to kompaktowych rozmiarów, monofoniczny głośnik Bluetooth. Korzysta z autorskiej technologii producenta - EXTRA BASS. Na czym to polega? Otóż został wzbogacony w pasywny radiator, który wzbogaca niskie tony, dzięki czemu mimo swoich niewielkich rozmiarów odtwarza naprawdę mocne basy. Konstrukcja głośnika jest w pełni wodoodporna, dlatego możesz go zabrać nad wodę, używać w deszczu, itp. Jak podaje producent, bateria powinna zapewniać do 16 godzin pracy. Ponieważ waży on jedynie 260 gramów i ma zaledwie 9,1 cm wysokości, bez problemu można zabrać go ze sobą w plecaku, torebce, a nawet większej kieszeni ubrania. Dodatkowym udogodnieniem jest zawleczka pozwalająca na bezpieczne zawieszenie sprzętu w dowolnym miejscu. Głośnik SRS-XB10 używa technologii NFC do nawiązywania łączności Bluetooth, dzięki czemu można sparować go z telefonem za jednym dotknięciem.

Sony SRS-XB12 korzysta z transmitera BT w wersji 4.2, co pozwala parować ten głośnik bezprzewodowy z urządzeniami w odległości do 10 metrów. Jednak czasami, zwłaszcza, gdy jest ono dalej, niż 5 metrów, zdarza się, że połączenie bezprzewodowe zostaje przerwane. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w dwa złącza - mini-jack i AUX. Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych.

Podsumowując: Sony SRS-XB12 to świetny głośniczek, który mimo niewielkich rozmiarów oferuje naprawdę potężny dźwięk. Jest to produkt zdecydowanie wart zakupu!