Mocny i przestrzenny dźwięk zapewniony dzięki specjalnym trybom oraz funkcjom. Zobacz czym charakteryzuje się przenośny głośnik Sony XB41.

specifications" target="_blank" class="link">Sony SRS-XB41 to bezprzewodowy głośnik przenośny z technologią Bluetooth, który wyposażony został w wiele ciekawych trybów oraz funkcji. Możemy skorzystać z trybu LIVE SOUND, który zapewnia przestrzenny dźwięk, dzięki specjalnej konstrukcji głośników. Mocne brzmienie zapewnione jest przez podwójne, 58 mm głośniki. Oprócz tego dostępne są funkcję EXTRA BASS oraz Party Booster, które jeszcze bardziej udoskonalają dźwięk i dają możliwość dostosowania go do danej okoliczności. Aby uzyskać różne dźwięki - efekt scratchingu, bęben basowy, uderzenie perkusji czy inne brzmienia - wystarczy dotknąć obudowy głośnika. Podobnie jeśli chodzi o zmianę głośności. Za pomocą technologii Bluetooth i funkcji Wireless Party Chain możliwe jest połączenie nawet 100 głośników bezprzewodowych. Czas pracy akumulatora wynosi 24 godziny. Przy włączonym trybie EXTRA BASS zabawa może trwać do 14 godzin.

Głośnik XB41 idealnie sprawdzi się na imprezach, nie tylko ze względu na świetną jakość dźwięku, ale także dzięki licznym efektom świetlnym. Możemy uruchomić światła w głośniku, które krążą wokół niego i synchronizują się z muzyką. Istnieje także możliwość uruchomienia stroboskopu. Wszystko to można łatwo kontrolować za pomocą aplikacji Fiestable.

Dzięki wysokiej jakości materiałów jest łatwy czyszczeniu - bez problemu możemy zanurzyć go w wodzie (posiada certyfikat IP67). Jest odporny na rdzę oraz pył, więc sprawdzi się w każdych warunkach - w lesie, na plaży czy na pustyni. Do tego może on służyć jako powerbank do ładowania innych urządzeń. Posiada port USB, a także wejście mini jack stereo. Możemy skorzystać również trybu głośnomówiącego oraz przesyłać ulubione imprezowe playlisty za pomocą łączności NFC.

Głośnik XB41 waży 1500 g, a jego wymiary to 291×104×105 mm. Dostępne kolory# to czarny, czerwony, biały i niebieski.