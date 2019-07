Sony Vegas Pro 16 to złożony, zaawansowany program do obróbki materiałów wideo.

W porównaniu do poprzednich edycji, Sony Vegas Pro 16 przynosi kilka istotnych nowości. Jedną z nich jest zaawansowane śledzenie ruchu, umożliwiające identyfikację wybranych obiektów na nagraniu i śledzenie ich pozycji. Druga to całkowicie przeprojektowana na nowo stabilizacja obrazu. Kolejne zmiany związane są z mechanizmami działania - dzięki ich ulepszeniu praca odbywa się zauważalnie szybciej. Wykorzystywane jest w tym celu m.in. przyspieszenie sprzętowe. Poza tym znajdziemy tu wsparcie dla edycji materiałów 360°, pełne wsparcie dla HDR, wtyczki MAGIX eFX, pozwalające na tworzenie efektów audio oraz skalowanie HiDPI. To oczywiście nie wszystkie zalety. Jak w każdym profesjonalnym programie do obróbki wideo, także i tutaj nie brak różnego rodzaju efektów i przejść, możliwości wycinania klatek i skracania obrabianych klipów, dodawania grafik i animacji, a także tworzenia automatycznie dopasowujących się napisów. Pracę ułatwiają zaawansowane opcje tworzenia kopii zapasowych.

Sony Vegas Pro 16 dostępne jest w kilku wersjach, różniących się liczbą narzędzi oraz wtyczek i efektów, jednak w każdym przypadku opcje edycji wideo pozostają takie same. Dostępne są wydania: standardowe (opisywane tutaj), Pro Edit, Pro 365 oraz Pro Suite. Pomimo szerokich możliwości, oferowanych przez każdą wersję, jej obsługa jest stosunkowo prosta dzięki przejrzystemu interfejsowi. Obszar roboczy można modyfikować pod kątem swoich potrzeb, umieszczając w nim niezbędne elementy. Praca odbywa się na osi czasu, a ułatwiają ją takie narzędzia, jak maskowanie wybranych obszarów, automatyczne dopasowywanie kolorów do dodanych elementów, możliwość dodawania wyciemnienia lub początkowego rozjaśnienia, itp. Tworzone filmy można zapisywać w wielu rozdzielczościach, w tym 4K.

Podsumowując: kolejna edycja Sony Vegas Pro 16 potwierdza tylko mocną pozycję programu na rynku. Doskonale nadaje się do wszelkich profesjonalnych zastosowań. Jedyne, co można policzyć na minus, to wysoka cena - ale płaci się za naprawdę solidny zestaw narzędzi i dostęp do olbrzymiej liczby możliwości, więc jest to inwestycja godna uwagi.