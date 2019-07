Sony WH-1000XM3 - test flagowych słuchawek nausznych z redukcją hałasu

Sony kontynuuje produkcję drogich słuchawek, które zachwycają tłumieniem hałasu.

Sony to firma znana praktycznie każdemu konsumentowi. Przedsiębiorstwo z kraju kwitnącej wiśni jest jednym z największych producentów branży elektronicznej.Sony znane jest między innymi z wprowadzenia na rynek odtwarzacza kasetowego Walkman i późniejszych jego następców z logo Discman. Gracze z pewnością znakomicie znają Sony dzięki linii konsol PlayStation. Firma zajmuje się także produkcją aparatów cyfrowych i lustrzanek Alpha, a także telewizorów z serii Bravia.

Sony jest również jednym z liderów na rynku audio. Logo firmy znajdziemy na amplitunerach, odtwarzaczach MP3, słuchawkach, soundbarach, a nawet samochodowych zestawach Car-Audio.

Źródło: techadvisor

Słuchawki Sony z serii 1000X od dawna cieszą się wysoką reputacją i są chwalone przez recenzentów oraz użytkowników, a WH-1000XM3 wznoszą system redukcji szumów na jeszcze wyższy poziom. Jak na flagowe urządzenie z serii przystało słuchawki te do najtańszych nie należą, ale jeżeli użytkownik może uzasadnić zakup słuchawek za ponad 1000 zł z pewnością będzie zadowolony.

Sony WH-1000XM3 - Specyfikacja techniczna

Waga: około 255 g

około 255 g Typ słuchawek: Zamknięte, dynamiczne

Zamknięte, dynamiczne Przetwornik akustyczny: 40 mm, kopułkowy (cewka dźwiękowa CCAW)

40 mm, kopułkowy (cewka dźwiękowa CCAW) Magnes: Magnes neodymowy

Magnes neodymowy Impedancja (omów): 47 omy (1 kHz) (przy połączeniu przewodem i włączonym urządzeniu), 16 omów (1 kHz)(przy połączeniu przewodem i wyłączonym urządzeniu)

47 omy (1 kHz) (przy połączeniu przewodem i włączonym urządzeniu), 16 omów (1 kHz)(przy połączeniu przewodem i wyłączonym urządzeniu) Membrana: Polimery ciekłokrystaliczne powlekane aluminium

Polimery ciekłokrystaliczne powlekane aluminium Pasmo przenoszenia: 4Hz-40 000Hz

4Hz-40 000Hz Pasmo przenoszenia (tryb aktywny): 4Hz-40 000Hz

4Hz-40 000Hz Pasmo przenoszenia (komunikacja bluetooth): 20–20 000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz) / 20–40 000 Hz (próbkowanie LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

20–20 000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz) / 20–40 000 Hz (próbkowanie LDAC 96 kHz, 990 kb/s) Czułości (dB/mW): 104,5 dB/mW (1 kHz) (przy połączeniu przewodem i włączonym urządzeniu), 101 dB/mW (1 kHz) (przy połączeniu przewodem i wyłączonym urządzeniu)

104,5 dB/mW (1 kHz) (przy połączeniu przewodem i włączonym urządzeniu), 101 dB/mW (1 kHz) (przy połączeniu przewodem i wyłączonym urządzeniu) Regulacja głośności: Czujnik dotykowy

Czujnik dotykowy Typ przewodu: Jednostronny (odłączany)

Jednostronny (odłączany) Długość przewodu: Przewód słuchawkowy (około 1,2m, przewody OFC, pozłacany wtyk mini stereo)

Przewód słuchawkowy (około 1,2m, przewody OFC, pozłacany wtyk mini stereo) Wtyk: Pozłacany kątowy wtyk mini stereo

Pozłacany kątowy wtyk mini stereo Wejścia: Mini jack stereo

Mini jack stereo Sposób noszenia: Wokółuszne

Wokółuszne NFC: TAK

TAK DSEE HX: TAK

TAK Praca w trybie pasywnym: Tak

Tak Czas ładowania akumulatora: Około 3 godzin (pełne ładowanie)

Około 3 godzin (pełne ładowanie) Sposób ładowania akumulatora: USB Typu C

USB Typu C Czas pracy akumulatora (ciągłe odtwarzanie muzyki): Maks. 30 godzin (NC WŁĄCZONE), Maks. 38 godzin (NC WYŁĄCZONE)

Maks. 30 godzin (NC WŁĄCZONE), Maks. 38 godzin (NC WYŁĄCZONE) Czas pracy akumulatora (czuwanie): Maks. 30 godzin (NC WŁĄCZONE), Maks. 200 godzin (NC WYŁĄCZONE)

Maks. 30 godzin (NC WŁĄCZONE), Maks. 200 godzin (NC WYŁĄCZONE) Wersja Bluetooth: Version 4.2

Version 4.2 Efektywny zasięg: Około 10 m w linii wzroku

Około 10 m w linii wzroku Zakres częstotliwości: Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)

Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz) Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

A2DP, AVRCP, HFP, HSP Obsługiwane formaty audio: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC

SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC Obsługiwane systemy ochrony treści: SCMS-T

SCMS-T Włącznik systemu redukcji hałasu: TAK

TAK Osobisty optymalizator NC: TAK

TAK Optymalizacja ciśnienia atmosferycznego: TAK

TAK Tryb dźwięków otoczenia: TAK

TAK Szybkie przełączanie: TAK

TAK Odmiany kolorystyczne: Silver, Black

Silver, Black Zawartość opakowania: Torba, Przejściówka umożliwiająca użycie w czasie lotu, Przewód słuchawkowy (ok. 1,2 m), Przewód USB: Type-C™ (ok. 20 cm)

Sony WH-1000XM3 - Cena

Słuchawki Sony WH-1000XM3 zadebiutowały na rynku pod koniec wakacji zeszłego roku i od tej pory niestety nie staniały. Cena detaliczna WH-1000XM została ustalona na 350 dolarów (około 1350 zł). Taka wycena powoduje, że słuchawki od Sony konkurują z Bose QC35 II oraz Microsoft Surface Headphones.

W Polsce za Sony WH-1000XM3 z oficjalnej dystrybucji trzeba zapłacić co najmniej 1199 zł. Cena świetnego systemu redukcji szumów nie jest niska.

Sony WH-1000XM3 - Więcej dźwięki, mniej hałasu

Sony już w 2017 roku podczas premiery WH-1000XM2 - poprzednika testowanego przez nas zestawu słuchawkowego wprowadziło świetny system tłumienia hałasu z otoczenia. Z tego właśnie powody wszyscy byli zaskoczeni, że zaledwie rok później Sony wprowadziło na model WH-1000XM3 z jeszcze lepszym tłumieniem dźwięków z otoczenia.

Źródło: techadvisor

Sony WH-1000XM3 są w stanie odfiltrować praktycznie każdy dźwięk niezależnie od tego, czy użytkownik znajduje się w pustym mieszkaniu, w parku, czy też w zatłoczonej kawiarnii lub metrze. Ze słuchawkami od Sony można całkowicie odciąć się od otaczającego nas otoczenia. System działa do tego stopnia, że cisza podczas przełączania piosenki np. w zatłoczonym pociągu staje się bardzo nienaturalna i nieco niewygodna.

Nowy model skupia się na wprowadzeniu ulepszeń w dwóch kwestiach. Względem WH-1000XM2 nowy model oferuje lepsze dopasowanie konstrukcji do użytkownika oraz wprowadza nowy procesor dedykowany dla systemu redukcji hałasu.

WH-1000XM3 są dużo bardziej dopasowane do uszu użytkownika, aby zapewnić jeszcze lepsze uszczelnienie przed hałasem z zewnątrz, ale powoduje to, że użytkowanie słuchawek jest nieco mniej komfortowe, niż w przypadku modelu WH-1000XM2. Mimo pogorszenia komfortu użytkowania nadal nie ma problemu z wielogodzinnym użytkowaniem flagowych słuchawek od Sony. Kilkugodzinny lot lub ośmiogodzinny dzień w biurze ze słuchawkami na głowie nie powoduje najmniejszego dyskomfortu.

Sony WH-1000XM3 to jednak nie tylko aktywny system redukcji hałasu. Słuchawki z Japonii zapewniają dodatkowo świetną jakość dźwięku. W tej cenie nie spodziewaliśmy się niczego innego. Jakość dźwięku jest rewelacyjna, a konfiguracja słuchawek uniwersalna. Czasami na pierwszy plan wysuwają się basy, ale nie są one tak przytłaczające, jak w słuchawkach od Beats.

Średnie i wysokie tony nadal bez problemu przebijają się przez bas, a rozpiętość dźwiękowa jest bardzo szeroka. Nawet z wyłączonym systemem redukcji hałasu słuchawki zapewniają odsłuch świetnej jakości.

W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że pełna redukcja szumów mu nie odpowiada można uruchomić tryb adaptacyjnej kontroli dźwięku, który aktywnie reguluje redukcję szumów tak, aby użytkownik słyszał, co się dzieje wokół niego, ale jednocześnie mógł komfortowo słuchać muzyki.

System ten jest zadziwiająco inteligentny i opiera się w dużej mierze na ruchu. Podczas, gdy użytkownik siedzi nieruchomo np. przy biurku system pozwala sobie na znaczne ograniczenie szumów. W przypadku, gdy użytkownik porusza się redukcja hałasu staje się dużo mniejsza i bez problemu można usłyszeć to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. To bardzo przydatna funkcja, która pozwala usłyszeć nadjeżdżające samochody, rowery i inne dźwięki.

Źródło: techadvisor

Detekcja działa bardzo dobrze, ale trzeba pamiętać, że proces adaptacji zajmuje około 10 sekund. Dopiero po tym czasie system zaczyna reagować i wprowadza odpowiednie zmiany. Użytkownik może także skorzystać z dedykowanej aplikacji na smartfony, aby dostosować poziom hałasu do własnych potrzeb. Podczas testów praktycznie cały czas używaliśmy całkowitej redukcji hałasu, ale tryb adaptacyjny bardzo przydaje się na przykład podczas powrotu z pracy do domu.

Aplikacja zawiera również kilka innych w pełni konfigurowanych ustawień o różnej użyteczności, które pomogą użytkownikowi dopasować słuchawki do swoich potrzeb. Nie zabrakło również pełnego korektora dźwięku (equalizera).

Sony WH-1000XM3 - Wykonanie

Kolejnym nowością w WH-1000XM3 jest jeszcze lepsza jakość wykonania. Słuchawki są bardzo wytrzymałe i solidne, a przy bezpośrednim porównaniu z WH-1000XM2 różnica jest zauważalna.

Sama konstrukcja jest bardzo podobna, ale wprowadzono wiele drobnych poprawek, które pozytywnie wpływają na odbiór całości. Słuchawki dostępne są w kolorze czarym lub srebrnym, a detale wykonano w kolorze brązowym/miedzianym. Wykończenie wewnętrzne jest całkowicie gładkie i bardzo miłe w dotyku. Wyściółka jest miękka i elastyczna.

W kwestii przycisków i portów Sony postawiło na klasykę. WH-1000XM3 posiada przycisk zasilania, który służy także do parowania za pomocą Bluetooth (jest również możliwość wykorzystania NFC, aby przyśpieszyć cały proces). oraz drugi przycisk, który pozwala na przełączanie się pomiędzy poszczególnymi funkcjami systemu redukcji hałasu. Nie zabrakło miejsca dla zwykłego gniazda słuchawkowego 3,5 mm oraz portu USB Typu C do ładowania słuchawek. Zastosowanie tego typu złącza pozwala użytkownikom nowoczesnych smartfonów z Androidem na ładowanie słuchawek przy użyciu powerbanka lub ładowarki dołączonej do telefonu.

Źródło: techadvisor

Wszystkie inne ustawienia obsługiwane są za pomocą gestów na prawym nauszniku. Wystarczy go stuknąć aby wywołać pauzę/wznowić odtwarzanie, przesunąć palcem w górę lub w dół w celu regulacji głośności lub w przesunąć w lewo/prawo, aby zmienić aktualnie odtwarzany utwór. Elementy sterujące zostały przeniesione z poprzedniego modelu i niestety nie zawsze działają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Podczas testów kilkukrotnie zdarzyło się, ze zamiast zmienić głośność udawało się zmienić piosenkę. Czasami trzeba było dwukrotnie dotykać słuchawek, aby wstrzymać odtwarzanie. Zamiast powierzchni dotykowej wolelibyśmy zobaczyć klasyczne przyciski.

Jak na słuchawki nauszne przystało Sony WH-1000XM3 nie są zbytnio poręczne. Nawet po złożeniu zajmują one dużo miejsca, a przenoszenie ich w kieszeni lub małej damskiej torebce nie jest możliwe. Sony dołącza do zestawu solidny pokrowiec, który posiada dedykowane miejsca na przewody oraz wykonany jest z miękkiego materiału w środku. To miły dodatek, który minimalizuje ryzyko uszkodzenia słuchawek w plecaku.

Co ciekawe flagowe słuchawki od Sony nadal nie posiadają wsparcia dla asystentów głosowych takich, jak Siri, Amazon Alexa oraz Asystent Google.

Sony deklaruje, że WH-1000XM3 potrafią działać do 30 godzin na pojedynczym ładowaniu. To bardzo zadowalające deklaracje. Wynik ten jest osiągalny. Użytkownicy raczej nie będą musieli ładować słuchawek częściej, niż raz na tydzień. W przypadku sporadycznego ładowania Sony WH-1000XM3 upomną się o ładowanie raz na kilka tygodni.

Sony WH-1000XM3 - Podsumowanie

Źródło: techadvisor

Sony WH-1000XM3 to flagowe słuchawki i poza nieco niedokładnym sposobem sterowania użytkownicy nie będą mieli powodów do narzekania. Redukcja hałasu z otoczenia jest niesamowita, a jakość dźwięku bardzo dobra.

Producent zamiast projektować zupełnie nowy model postanowił wprowadzić wiele drobnych poprawek do znanych już słuchawek WH-1000XM2, dzięki czemu nowy model jest niemal idealny. Pomimo ściślejszego dopasowania komfort użytkowania nadal jest bardzo wysoki, a niezawodne połączenie Bluetooth i bateria pozwalająca na 30 godzin pracy powodują, że Sony WH-1000XM3 to jedne z najlepszych słuchawek na rynku. Jak na flagowe rozwiązanie przystało słuchawki nie są tanie.