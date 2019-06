Sony Xperia 1 - test flagowca z ekranem 21:9

Sony zdecydowało, że w tym roku nie wprowadzi do sprzedaży wiele modeli. Na dodatek nowe urządzenia są dosyć nietypowe. Sprawdzamy, czy Xperia 1 ma szanse odnieść sukces.

Po premierze bardzo ciekawego modelu XZ3 myśleliśmy, że Sony ponownie odnalazło swoją tożsamość i nowe smartfony będą kontynuować design zapoczątkowany przez zeszłorocznego smartfona. Nic bardziej mylnego. Nowa Xperia 1 całkowicie zrywa z dotychczasowym językiem stylistycznym japońskiego producenta. Premiera nowego flagowca spowodowała, że już całkowicie pogubiliśmy się w kwestii nazewnictwa oraz cech charakterystycznych nowych smartfonów od Sony.

Xperia 1 to duży, drogi, cienki smartfon z ekranem 4K i całkiem niezłymi aparatami. Jest to jednak dziwna i bardzo specyficzna konstrukcja, która posiada zarówno mocne, jak i słabe strony. Wiemy już, że Sony Xperia 1 nie jest smartfonem dla każdego, ale czy zainteresuje potencjalnych nabywców? Dodajmy do tego jeszcze cenę startową, która wynosi 4399 zł, a sprawa staje się jeszcze bardziej skomplikowana.

Sony Xperia 1 - Cena

Sony Xperia 1 została zaprezentowała jeszcze podczas targów MWC 2019 w Barcelonie na początku 2019 roku, ale Sony podczas prezentacji zaznaczało, że potrzebuje jeszcze trochę czasu na dopracowanie oprogramowania. Finalnie Xperia 1 zadebiutowała na rynku w maju. W Polsce przedsprzedaż wystartowała 31 maja. Klienci, którzy zdecydowali się na zakup do 7 czerwca otrzymają dodatkowo słuchawki Sony WH-1000XM3, które kosztują nieco ponad 1000 zł. Sony oferuje Xperia 1 w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, szarej oraz fioletowej. Obecnie cena po zakończeniu przedsprzedaży nieco spadła i wynosi "jedynie" 3999 zł.

Sony Xperia 1 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (1x 2.84 GHz, Kryo + 3x 2.42 GHz, Kryo + 4x 1.80 GHz, Kyro)

Qualcomm Snapdragon 855 (1x 2.84 GHz, Kryo + 3x 2.42 GHz, Kryo + 4x 1.80 GHz, Kyro) Układ graficzny: Adreno 640

Adreno 640 Pamięć RAM: 6 GB

6 GB Pamięć wbudowana: 128 GB

128 GB Typ ekranu: Dotykowy, OLED

Dotykowy, OLED Przekątna ekranu: 6,5 cala o proporcjach 21:9

6,5 cala o proporcjach 21:9 Rozdzielczość ekranu: 3840 x 1644

3840 x 1644 Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC System nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, GLONASS

GPS, A-GPS, GLONASS Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt.

USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. Bateria: Litowo-jonowa 3300 mAh

Litowo-jonowa 3300 mAh Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Rozdzielczość aparatu: 12.0 + 12.0 + 12.0 Mpix - tył; 8.0 Mpix - przód

12.0 + 12.0 + 12.0 Mpix - tył; 8.0 Mpix - przód Przysłona obiektywu: f/2.0 - przedni obiektyw, f/1.6 - tylny obiektyw, f/2.4 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.4 - tylny teleobiektyw

f/2.0 - przedni obiektyw, f/1.6 - tylny obiektyw, f/2.4 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.4 - tylny teleobiektyw Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K, HD 720p (do 960 kl./s)

4K, HD 720p (do 960 kl./s) Dual SIM: LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE Grubość: 8,2 mm

8,2 mm Szerokość: 72 mm

72 mm Wysokość: 167 mm

167 mm Waga: 178 g

178 g Dodatkowe informacje: Szkło Corning Gorilla Glass 6, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla, Czytnik linii papilarnych, Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge, USB OTG, Optyczna stabilizacja obrazu, 2x zoom optyczny

Szkło Corning Gorilla Glass 6, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla, Czytnik linii papilarnych, Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge, USB OTG, Optyczna stabilizacja obrazu, 2x zoom optyczny Dołączone akcesoria: Zasilacz, Kabel USB typ C, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu

Najdłuższy smartfon na rynku?

Sony zawsze słynęło z ekranów montowanych w swoich smartfonach. Nawet pomimo tego, że dopiero w zeszłym roku zdecydowano się na przejście z technologii IPS na ekrany typu OLED. W 2017 roku Sony szczyciło się wprowadzeniem na rynek pierwszego smartfona z ekranem 4K, którym była Xperia XZ Premium. Xperia 1 to z kolei pierwszy w historii smartfon z wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 4K z obsługą HDR. Sony uwielbia wprowadzać innowacje w kontekście ekranu i tym razem nie jest inaczej. Ekran Xperia 1 jest oszałamiający.

Rozdzielczość to aż 3840 x 1644 pikseli. Zagęszczenie wynosi 643 ppi. Xperia 1 próbuje konkurować z naszym faworytem w kwestii ekranu - Samsungiem Galaxy S10, ale posiada nieco gorszą widoczność w świetle dziennym.

Ekran Xperia 1 jest innowacyjny jeszcze pod jednym względem. To pierwszy flagowiec Sony z wyświetlaczem o kinowych proporcjach 21:9. To bardzo duża zaleta dla kinomaniaków. Netflix umożliwia już odtwarzanie ponad 50 procent materiałów w proporcjach 21:9. Ekran Sony Xperia 1 przydatny jest także podczas pracy z wieloma aplikacjami na raz, ale jest dosyć uciążliwy przy codziennym użytkowaniu. Telefon jest bardzo długi i nie najlepiej leży w dłoni.

Wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala nie posiada także żadnego wycięcia w ekranie. Sony jest jednym z niewielu producentów, którzy nie uznają tego rozwiązania. Powoduje to jednak zwiększenie wymiarów i tak sporego już urządzenia.

Zachwycaliśmy się już pierwszym ekranem OLED zastosowanym w Sony Xperia XZ3, ale panel z Xperia 1 jest jeszcze lepiej skalibrowany, a odwzorowanie kolorów stoi na rewelacyjnym poziomie.

Sony Xperia 1 - Wygląd

Jeżeli nie jesteś kinomaniakiem, który chce mieć w swoim telefonie ekran o proporcjach zgodny z formatem kinowym Xperia 1 prawdopodobnie Ci się nie spodoba. Telefon jest smukły, ale bardzo rozciągnięty na długość, co powoduje ciekawskie spojrzenia przechodniów. Cierpi na tym również komfort użytkowania. Niemożliwe jest bowiem dotknięcie jedną ręką do górnej części ekranu.

Czytnik linii papilarnych został umieszczony z boku urządzenia, ale nie jest zintegrowany z przyciskiem zasilania tak, jak w Samsungu Galaxy S10e. Nie jest to zbytnio ergonomiczne rozwiązanie.

Do samego sensora nie mamy żadnych zastrzeżeń. Działa bardzo szybko i jest dokładny. Mógłby być jednak nieco niżej zamontowany.

Sony przesadziło nieco w kwestii umiejscowienia przycisków. Wszystkie znajdują się na prawej krawędzi, co nie jest ergonomicznym rozwiązaniem. Na górze znajdziemy przyciski głośności oraz czytnik linii papilarnych. Przycisk zasilania został umiejscowiony na środku obudowy.

Nie pomaga również samo wykonanie telefon. Obudowa jest bardzo śliska, dzięki czemu nietrudno o upadek. Dodatkowo musimy uważać, kiedy kładziemy telefon na stół, sofę lub książkę. Może okazać się, że urządzenie się zsunie i spadnie.

Sony oferuje Xperia 1 w czterech kolorach. Możemy wybrać stonowaną czerń, biel lub szarość. Indywidualiści mogą sięgnąć po fioletową odmianę, którą testowaliśmy. Xperia 1 w tej odmianie wyróżnia się z tłumu nie tylko nietypowymi proporcjami, ale także interesującym kolorem. Sony sprzedawało już wcześniej telefony w tej wersji kolorystycznej. W 2013 roku mogliśmy kupić fioletową Xperia Z.

Sony Xperia 1 - Aparat

Tam, gdzie Sony przoduje z klasycznymi aparatami fotograficznymi oraz lustrzankami zazwyczaj odstaje, jeżeli chodzi o jakość optyki montowanej w swoich smartfonach. Sony dostarcza matryce dla wielu producentów urządzeń mobilnych, ale w dzisiejszych czasach fotografia to również dopracowane oprogramowanie wspierane przez AI, co jest doskonałym uzupełnieniem możliwości sprzętu.

Sony Xperia 1 to pierwszy smartfon japońskiego producenta wyposażony w trzy aparaty na tylnej obudowie. Znajdziemy na niej 12 MP sensor główny z przysłoną f/1,6, 12 MP tele obiektyw z przysłoną f/2,4 oraz 12 MP obiektyw ultra szerokokątny z przysłoną f/2,4. XZ3 posiadała tylko jeden aparat, więc zmiana jest znaczna.

Xperia 1 wprowadza nową jakość zdjęć dla japońskiego producenta. Za pomocą nowego smartfona możemy bez problemu wykonać doskonałe ujęcia w wielu warunkach.

Przy użyciu smartfona od Sony nie wykonamy tak znakomitych zdjęć, jak iPhone'm Xs czy Huawei P30 Pro, ale japoński producent nie musi się już niczego wstydzić.

Nadal jednak jest nad czym popracować i na myśli mamy głównie oprogramowanie. Xperia 1 ma tendencje do prześwietlania fotografii. Z kolei w warunkach nocnych niektóre ujęcia są za ciemne.

Xperia 1 wykonuje bardzo szczegółowe fotografie. Szkoda, że Sony nie zaimplementowało trybu nocnego, co jest dużą wadę. W końcu Xperia 1 to smartfon kosztujący 4000 zł.

Sony Xperia 1 - Wydajność

Xperia 1 podobnie jak wiele flagowych smartfonów z 2019 roku posiada procesor Qualcomm Snapdragon 855. Zastosowanie tak wydajnej jednostki, która ma dodatkowo do pomocy 6 GB pamięci operacyjnej powoduje, że smartfon Sony świetnie radzi sobie w każdej sytuacji. Praca z wieloma aplikacjami naraz nie stanowi najmniejszego problemu. Interfejs jest intuicyjny, szybki oraz bardzo płynny. Nie zdążyło nam się, aby Xperia 1 zacięła się podczas testów.

Biorąc pod uwagę, że Xperia 1 to pierwsze urządzenie wyposażone w 6,5 calowy ekran OLED 4K HDR bateria o pojemności 3300 mAh wydaje się być skromna.

W teście baterii Xperia 1 rozładowała się po nieco ponad 8 godzinach. Smartfon wyłączył się dokładnie po 484 minutach. Huawei P30 Pro w takim samym teście rozładował się po 11 godzinach i 45 minutach, więc różnica jest spora. Przypominamy, że P30 Pro posiada ekran o rozdzielczości Full HD+.

Poniżej sprawdzisz wyniki testów syntetycznych oraz porównasz Sony Xperia 1 do innych flagowych urządzeń dostępnych w sklepach.

Sony Xperia 1 - Detale też się liczą

Sony dodało kilka miłych akcentów na etapie projektowania Xperia 1. Jakość połączeń jest rewelacyjna, a to coś, co ostatnio jest coraz bardziej pomijane przez producentów smartfonów. Jakość rozmów jest dużo lepsza, niż w przypadku Samsunga Galaxy S10 oraz Huawei P30 Pro.

Standardowo dla Sony Xperia 1 jest w pełni wodoodporna i oferuje certyfikat IP68. Urządzenie oferuje także głośniki stereo, ale nie są one tak dobrej jakości, jak w przypadku innych flagowych smartfonów.

Sony niestety zdecydowało się na usunięcie złącza słuchawkowego Jack. Sprawdzaliśmy kilka par słuchawek na USB Typu C i każde działały bez najmniejszych problemów.

Pomimo zastosowania szklanej konstrukcji , która umożliwia zastosowanie bezprzewodowego ładowania Sony Xperia 1 go nie posiada. Sony powiedziało nam, że ich flagowiec nie wspiera bezprzewodowego ładowania, ponieważ dodanie cewek spowodowałoby zauważalny wzrost grubości urządzenia. Szkoda, że nie możemy ładować bezprzewodowo flagowego smartfona z 2019 roku, który kosztuje 4000 zł.

Nie dostaniesz także żadnej możliwości odblokowania za pomocą rozpoznawania twarzy. Sony oferuje bardzo minimalistyczną nakładkę, która wprowadza niewiele zmian w stosunku do czystego Androida 9.0 Pie.

Sony Xperia 1 - Podsumowanie

Sony Xperia 1 jest flagowym okrętem filmy Sony na 2019 rok. Posiada jeden z najlepszych wyświetlaczy w historii smartfonów oraz znacznie ulepszone aparaty fotograficzne. Na dodatek dostajemy świetną wydajność i niemalże czyste oprogramowanie. Jeżeli cenisz sobie ekran o proporcjach 21:9 ponad komfort użytkowania, czas pracy na pojedynczym ładowaniu oraz dodatkowe funkcje, jak rozpoznawanie twarzy czy bezprzewodowe ładowanie to Xperia 1 jest dobrym wyborem. Radzimy jednak trochę wstrzymać się z zakupem. Smartfony Sony dosyć szybko tracą na wartości.