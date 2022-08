Sony straciło grę ekskluzywną, ale zyskało w oczach graczy. Wszystko za sprawą Spider-Man Remastered

Nareszcie, po 4 latach od premiery na PS4, posiadacze komputerów osobistych mogą zagrać w odświeżoną wersję jednej z najlepszych gier poprzedniej generacji konsol - Marvel's Spider Man. Sony straciło grę ekskluzywną, ale zyskało wiele w oczach graczy.

Pamiętacie jak ponad 5 lat temu na Twitterze Insomniac Games pojawił się wpis mówiący o tym, że ich gry nigdy nie pojawią się na konsolach Xbox i komputerach osobistych? No cóż. Życie lubi zaskakiwać i niczego nie można być w 100 % pewnym. Doskonałym tego przykładem jest premiera Spider-Mana od Insomniac i Nixxes Software na PC.

Spider-Man Remastered na PC (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Zawartość i nowości

To, że Spider-Man w wersji na konsole PlayStation był jedną z najlepszych gier na sprzęt od Sony, wie już chyba każdy. Potwierdzają to także rewelacyjne oceny. Przygody Petera Parkera w serwisie Metacritic uzyskały ocenę na poziomie 87 punktów dla wersji na PS4 oraz 85 dla odświeżonego wydania przeznaczonego na PS5. Warto przyjrzeć się w takim razie zawartości oraz nowościom, jakie tym razem czekają posiadaczy komputerów osobistych.

Zobacz również:

Spider-Man na PC zapewni dokładnie tą samą opowieść oraz zawartość fabularną, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku pierwowzoru. Jest to jednak kompletne wydanie, które zawiera w sobie wszystkie 3 dodatki, które ukazały się po premierze. Oznacza to, że czeka na nas około 31 godzin świetnej zabawy, o ile oczywiście nie chcemy wymaksować gry na 100 %. Do tego celu będziemy potrzebować co najmniej kilku dodatkowych godzin. Mogę jednak już w tym momencie powiedzieć, że warto, ponieważ Spider-Man to gra, która daje niezwykle dużo frajdy i satysfakcji.

Spider-Man Remastered na PC (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Spider-Man Remastered został przygotowany już wcześniej z myślą o najnowszych i najmocniejszych urządzeniach na rynku. Posiadacze komputerów mogą jednak liczyć na dodatkowe usprawnienia, które dostępne są tylko i wyłącznie dla omawianej tutaj wersji. Na co możemy liczyć? Znajdziemy tutaj brak limitu klatek na sekundę, obsługę technologii NVIDIA DLSS i DLAA oraz wsparcie dla monitorów ultrapanoramicznych. Takie ficzery potrafią jednak wycisnąć z komputerów siódme poty. Chcąc skorzystać ze wszystkich dostępnych technologii musimy zaopatrzyć się w prawdziwą bestię. Optymalizacja pod kątem działania na PC jest jednak bardzo poprawna. Ja grałem w Spider-Mana na komputerze wyposażonym w procesor AMD Ryzen 7 5800H, kartę graficzną GeForce RTX 3060 oraz 32 GB pamięci RAM. Podczas całej rozgrywki mogłem cieszyć się rozdzielczością 4K ze stabilnymi 60 klatkami na sekundę.

Spider-Man Remastered na PC (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Pierwsze podejście do Spider-Mana. Czy warto?

Jeśli nie miałeś wcześniej styczności ze Spider-Manem od Insomniac, a lubisz gry akcji, ten tytuł powinien znaleźć się na twojej liście "must have". Opowieść przedstawiona w tej grze jest typową, prostą historią superbohaterską. Co ciekawe, nie poznamy tutaj początków działalności "pajączka". Peter Parker przez ostatnie 8 lat zdążył już "nacieszyć" się życiem superbohatera i w tym czasie udało mu się zebrać solidną kolekcję zagorzałych fanów, ale także śmiertelnych wrogów. Wejdziemy więc w skórę doświadczonego łowcy złoczyńców, który już w pierwszej misji musi zmierzyć się z uzbrojonymi po zęby oddziałami Fiska.

Spider-Man Remastered na PC (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

I tutaj przechodzimy do jednego z najlepszych elementów całej gry, czyli systemu walki. Jest on niemal doskonały. Starcia z przeciwnikami dają masę frajdy i satysfakcji. Twórcom udało się stworzyć balans, dzięki któremu na normalnym poziomie trudności potyczki nie są przesadnie trudne, ale nie jest to także spokojny spacer po parku. Na każdym kroku musimy się mieć na baczności i umiejętnie wykorzystywać zdolności głównego bohatera. Co więcej, zestawy ruchów oraz uzbrojenia przeciwników także są dość bogate, co sprawia, że czasami zamiast zmierzać w kierunku znacznika misji, zatrzymywałem się przy każdym zgłoszeniu przestępstwa, aby móc stanąć twarzą w twarz z typami spod ciemnej gwiazdy i pokazać, gdzie jest ich miejsce.

Samo poruszanie się po Nowym Jorku także jest niezwykle przyjemne. Właściwie bardzo rzadko będziemy przemierzać ulice pieszo. Większość czasu, tak jak przystało Człowiekowi Pająkowi będziemy bujać się na pajęczynie pomiędzy budynkami i w ten sposób przemierzać otwarty świat przygotowany przez twórców. Możemy się tutaj dostać praktycznie w każde miejsce, jakie tylko widzimy na mapie. Nie ma problemu, aby wspiąć się np. na szczyt Empire State Bulding i podziwiać z niego piękną panoramę miasta.

Spider-Man Remastered na PC (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Dla kogo jest ta gra?

Spider-Man na PC to gra, którą przede wszystkim powinni zainteresować się gracze, którzy nie mieli wcześniej styczności z tą produkcją. Oczywiście, każdy, kto już ukończył Spider-Mana na konsoli PlayStation także będzie się doskonale bawił, tak jak w moim przypadku, jednak dostajemy dokładnie ten sam tytuł co wcześniej, dopakowany nowymi technologiami. Osoby, które nie miały PS4 lub PS5 mają okazję sięgnąć po produkcję niemal doskonałą, która przez lata była zarezerwowana jedynie dla określonej grupy odbiorców. Cieszy fakt, że coraz więcej dobrych gier ekskluzywnych z PlayStation pojawia się na PC, i że to właśnie Spider-Man jest jedną z nich.