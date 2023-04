Spędziłem tydzień z Motorolą edge 40 pro i już planuję nasz miesiąc miodowy

Czekając na Motorolę edge 40 pro spodziewałem się czegoś w rodzaju obiadu u mamy po kilku miesiącach nieobecności w rodzinnym domu - pysznego, aczkolwiek tego samego, co zawsze. Ku mojemu zdziwieniu, już po kilku chwilach poczułem, jakbym jadł u samego Gordona Ramsaya.

Model edge 40 pro od Motoroli, który ma aparat z zoomem i superszybkie ładowanie, jest idealnym przykładem tego, że "pro" w nazwie to swoista skromność w nazewnictwie tego urządzenia. Biorąc i usprawniając to, co było najlepsze w przedniku, modelu edge 30 pro, a także dodając zupełnie nowe elementy, producent stworzył smartfon, który zasługuje na miano modelu "ultra".

Ponadto Motorola kontynuuje przesuwanie granic w kwestii częstotliwości odświeżania ekranu na telefonie, który nie jest dedykowany graczom, dodając jednocześnie odpowiednią ochronę przed pyłem i wodą do głównego portfolio firmy. Znając specyfikację edge 40 pro jeszcze przed premierą myślałem, że to musi być przepis na sukces, a po tygodniu obcowania z tym smartfonem stwierdzam, że takiego dania nie powstydziłaby się żadna 5-gwiazdkowa restauracja.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Flagowa specyfikacja, bo dobre składniki to podstawa

Muszę przyznać, że smartfon ten oferuje bardzo wysokiej klasy zestaw funkcji i możliwości w cenie, która bez wątpienia nie jest mała. W Polsce jest on dostępny w kwocie 4799 zł i choć tylko w jednej konfiguracji - 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej - to można go kupić w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i szarej. Podczas otwierania pudełka przywitała mnie ta druga.

Sercem edge 40 pro jest najnowszy i najszybszy obecnie procesor na rynku - Snapdragon 8 Gen 2. W kwestii oprogramowania smartfon ten nie został obarczony niepotrzebnymi funkcjami, czy zabiegami kosmetycznymi, gdyż pracuje on na praktycznie czystym Androidzie 13. Praktycznie, bo choć Motorola stawia na minimalizm i nie próbuje tworzyć kolejnej wyróżniającej się nakładki systemowej, to uświadczyć możemy pewnych możliwości personalizacji oraz unikalnych funkcji, np. w postaci gestów. Całość działa aż za dobrze - nic się nie zacina, nie zwalnia, a dodatkowo mam wrażenie, że ten telefon po prostu nie potrafi się nagrzewać.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Wyświetlacz to 6,67-calowy panel POLED, który może odświeżać się z częstotliwością do 165 Hz (a nie jak dotychczas 120 Hz, czy nawet zwyczajowo stosowane przez Motorolę 144 Hz), a także obsługuje HDR10+ i Dolby Vision. Najwyższej klasy ochronę przed uszkodzeniami zapewniają tafle szkła Gorilla Glass Victus, które pokrywają smartfon z przodu i z tyłu, ale są też zakrzywione wzdłuż wszystkich jego krawędzi. Co więcej, w przeciwieństwie do wcześniejszych modeli, które były tylko odporne na zachlapania, edge 40 pro otrzymał certyfikat IP68. Głośniki Dolby Atmos także spisują się na medal, są głośne a wydobywający się z nich dźwięk jest pełny i nie brakuje mu charakteru.

Wracając myślami do moich recenzji zeszłorocznego edge 30 pro i już dwuletniego edge 20 pro, pamiętam, że zastanawiałem się nad nazewnictwem tej serii - ani te smartfony nie były szczególnie wyróżniające się na tle konkurencji (z ang. edgy - na czele jakiegoś trendu; eksperymentalny lub awangardowy), ani ich ekrany nie były szczególnie zakrzywione (z ang. edge - krawędź). Cieszę się zatem, że nazwa serii zaczęła nabierać - przynajmniej fizycznego - znaczenia.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Szerokie, szczegółowe i dobrze oświetlone kadry to zasługa dwóch 50 MP sensorów znajdujących się z tyłu urządzenia, a możliwości optycznej stabilizacji obrazu i autofokusu gwarantują idealne zdjęcia przy fotografii z bliska. Kamera 12 MP z 2x teleobiektywem jest zupełnie nowa dla edge 40 pro i pochodzi bezpośrednio od modelu edge 30 ultra z zeszłego roku, zastępując podstawowy czujnik głębi, który był obecny w edge 30 pro. Służy ona do fotografii portretowej. Przednia kamera 60 MP do selfie pozostała natomiast niezmieniona, jednak usprawniono jej algorytm, dzięki którym zdjęcia o wiele lepiej odwzorowują rzeczywistość.

Bateria o pojemności 4600 mAh obsługuje ładowanie z mocą do 125 W, a jej pełne naładowanie to kwestia zaledwie 30 minut (tak, sprawdziłem). W kwestii czasu pracy na jednym naładowaniu, producent wspomina o 30 godzinach, aczkolwiek na ten temat wypowiem się szerzej przy okazji pełnej recenzji. Wspomnę jedynie, że ani razu nie zdarzyło mi się, aby bateria spadła do 20% po całym dniu pracy z telefonem.

Na koniec nie mogę pominąć funkcji Ready For, dzięki której edge 40 pro może posłużyć jako tymczasowy komputer. Na tle konkurencji jest to tak na prawdę jedyna realna odpowiedź na DeX od Samsunga. Sam osobiście nie widzę ani potrzeby, ani sytuacji, w której miałby to być dla mnie game changer, ale z pewnością znajdzie się nie jeden, który korzysta z tej funkcji na co dzień.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Ludzie jedzą wzrokiem, więc kilka słów o aparatach

Nie jestem wybitnym fotografem, a nawet powiem więcej - prywatnie robię mało zdjęć, a ich zdecydowana większość to te przedstawiające testowane przeze mnie ostatnio urządzenia czy samochody. Sprawdziłem jednak, co oferuje odświeżony zestaw aparatów w edge 40 pro i moim zdaniem jest to jeden z najlepszych, jaki obecnie znaleźć można na rynku.

Więcej na temat aparatów oraz zdjęć wypowiem się w pełnej recenzji. Nie chcę jednak być gołosłowny, dlatego umieszczam kilka przykładowych zdjęć wykonanych standardowym obiektywem do oceny własnej:

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

A poniżej dorzucam zdjęcia tych samych obiektów wykonanych za pomocą każdego z obiektywów:

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Oraz zdjęcia w trybie makro:

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Motorola edge 40 pro wydaje się być bardzo wszechstronnym pakietem funkcji i możliwości, który powinien być w stanie zaspokoić potrzeby zdecydowanej większości użytkowników. Przynajmniej na ten moment takie zrobił na mnie pierwsze wrażenie, a podobno to ono jest najważniejsze. Czas pokaże, czy z uśmiechem na ustach będę wracać do tej pozycji każdego dnia, czy może jednak zdecyduję się na zmianę menu.