Sprawdzam funkcjonalność i korzyści z użytkowania Huawei Watch Fit 2

Smartwatche pojawiają się na naszych rękach coraz częściej, a możliwości i korzyści płynące z użytkowania są zaskakujące. Czy warto więc zdecydować się na zakup Huawei Watch Fit 2? Przyjrzę się działaniu modelu i sprawdzę jego funkcjonalność.

Elektroniczne zegarki są bezprecedensowe - po raz pierwszy, zetknęliśmy się z innowacyjnym rozwiązaniem już w 1972 roku. Gadżety niemal ewoluowały na naszych oczach, czego skutkiem są współczesne urządzenia takie jak smartwatch. Czy rosnąca popularność jest dla nas zaskoczeniem? Bynajmniej. Wraz z rozwojem środowiska internetowego, telefonii komórkowej i mediów społecznościowych - równocześnie rosną nasze potrzeby. Za sprawą powyższych zmian, wiele dotychczas znanych produktów poszerza swoje przeznaczenie. Zegarek nie służy już wyłącznie do kontrolowania czasu, a jest swego rodzaju łącznikiem ze światem wirtualnym. Jak sprawdza się w tej roli model Watch Fit 2 od Huawei? Podzielę się tym z Wami w dzisiejszej recenzji!

Smartwatch Huawei Watch Fit 2 - co zawiera zestaw?

Choć z pozoru pytanie o wyposażenie mogłoby wydawać się zbędne, jest ono uzasadnione. Jako że model Watch Fit 2 należy zasilać, warto zaznajomić się z wymaganymi akcesoriami, bez których działanie byłoby niemożliwe. Zwłaszcza, że wiele producentów rezygnuje z dostarczania elementów na rzecz ekologii (dla wielu użytkowników jest to dość kontrowersyjne).

Zobacz również:

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Smartwatch Huawei Watch Fit 2 - wraz z paskiem lub bransoletą (w zależności od wyboru wersji - skórzany, silikonowy lub srebrna/biała).

- wraz z paskiem lub bransoletą (w zależności od wyboru wersji - skórzany, silikonowy lub srebrna/biała). Podstawka ładująca z kablem - ładowanie 5V/1A (zasilanie odbywa się poprzez magnetyczne styki na spodzie koperty).

- ładowanie 5V/1A (zasilanie odbywa się poprzez magnetyczne styki na spodzie koperty). Instrukcja obsługi.

Karta gwarancyjna.

Jedyne czego potrzebujemy poza zestawem to kostki do kabla USB (gdy zamierzamy ładować urządzenie wprost z gniazdka).

Smartwatch Huawei Watch Fit 2 - specyfikacja

Wymiary 46 x 33,5 x 10,8 mm Obwód nadgarstka 140 - 210 mm Waga 30 g Ekran 1, 74 cala Rodzaj ekranu AMOLED Rozdzielczość 336 x 480 px Koperta aluminium i polimer Pasek skórzany Mikrofon tak Głośnik tak Bluetooth 2,4 GHz, BT5.2 oraz BR + BLE NFC tak Wodoodporność 5 ATM Czujniki 9-osiowy czujnik inercyjny, pulsometr optyczny Port ładowania magnetyczne styki Kompatybilność Android 6.0 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy

Smartwatch Huawei Watch Fit 2 - funkcje

Funkcjonalność zegarka poznajemy po jego możliwościach. Co zatem oferuje recenzowany model?

Obsługa połączeń telefonicznych: dostępny tryb głośnomówiący, regulacja mikrofonu, import kontaktów z urządzeń. Obawiałam się, że rozmowa za pośrednictwem zegarka będzie cechować się gorszą jakością, możliwymi przerwaniami lub problemem z usłyszeniem odbiorcy, jednak moje wątpliwości okazały się zbędne. Nawet w bardziej zatłoczonym miejscu w centrum miasta nie miałam żadnego problemu ze zrozumieniem rozmówcy. Znajomi wspomnieli, że również słyszeli mnie bez jakichkolwiek zakłóceń. Dodam, że nie ma konieczności trzymania zegarka (a w zasadzie wbudowanego wewnątrz mikrofonu i głośnika) tuż obok twarzy. Pełna swoboda!

dostępny tryb głośnomówiący, regulacja mikrofonu, import kontaktów z urządzeń. Obawiałam się, że rozmowa za pośrednictwem zegarka będzie cechować się gorszą jakością, możliwymi przerwaniami lub problemem z usłyszeniem odbiorcy, jednak moje wątpliwości okazały się zbędne. Nawet w bardziej zatłoczonym miejscu w centrum miasta nie miałam żadnego problemu ze zrozumieniem rozmówcy. Znajomi wspomnieli, że również słyszeli mnie bez jakichkolwiek zakłóceń. Dodam, że nie ma konieczności trzymania zegarka (a w zasadzie wbudowanego wewnątrz mikrofonu i głośnika) tuż obok twarzy. Pełna swoboda! Obsługa wiadomości SMS: odczyt, szybkie odpowiedzi - odpowiadanie na SMS-y za pośrednictwem zegarka byłoby nie lada wyzwaniem, jednak dzięki szybkim odpowiedziom w wielu przypadkach nie miałam potrzeby korzystania ze smartfona.

odczyt, szybkie odpowiedzi - odpowiadanie na SMS-y za pośrednictwem zegarka byłoby nie lada wyzwaniem, jednak dzięki szybkim odpowiedziom w wielu przypadkach nie miałam potrzeby korzystania ze smartfona. Dostęp do wszelkich powiadomień: m.in. pochodzących z aplikacji, które są zainstalowane na smartfonie, w tym wiadomości e-mail, kalendarz. Zastanawiałam się, czy aby na pewno powiadomienia będą pojawiać się w czasie rzeczywistym - alert pojawiał się równocześnie z powiadomieniem w telefonie. Dzięki temu, mogłam zostawić telefon w innym pomieszczeniu, a jednocześnie kontrolować to, co było dla mnie ważne.

m.in. pochodzących z aplikacji, które są zainstalowane na smartfonie, w tym wiadomości e-mail, kalendarz. Zastanawiałam się, czy aby na pewno powiadomienia będą pojawiać się w czasie rzeczywistym - alert pojawiał się równocześnie z powiadomieniem w telefonie. Dzięki temu, mogłam zostawić telefon w innym pomieszczeniu, a jednocześnie kontrolować to, co było dla mnie ważne. Asystent Huawei: umożliwiający podgląd prognozy oraz muzyki, której słuchamy na urządzeniach, obsługę urządzenia za pomocą głosu. Na pewno nie tylko mi brakuje czasem rąk - zwłaszcza, gdy pracuję lub daje się pochłonąć domowym obowiązkom. Asystent głosowy okazał się być nieoceniony. Myślę, że wbudowany mikrofon poradzi sobie nie tylko w domowym zaciszu, ale i w bardziej głośnym środowisku.

umożliwiający podgląd prognozy oraz muzyki, której słuchamy na urządzeniach, obsługę urządzenia za pomocą głosu. Na pewno nie tylko mi brakuje czasem rąk - zwłaszcza, gdy pracuję lub daje się pochłonąć domowym obowiązkom. Asystent głosowy okazał się być nieoceniony. Myślę, że wbudowany mikrofon poradzi sobie nie tylko w domowym zaciszu, ale i w bardziej głośnym środowisku. Wsparcie przy treningu za pomocą 97 trybów treningowych: (przydatne m.in gdy uprawiamy fitness, jeździmy na rowerze czy biegamy) oraz stały nadzór pomiarów. Na co dzień ćwiczę na siłowni, tak więc podgląd mojej aktywności był dla mnie dość istotny. W końcu nie musiałam odrywać się od treningu, aby podejrzeć postęp lub skorzystać z propozycji aktywności.

(przydatne m.in gdy uprawiamy fitness, jeździmy na rowerze czy biegamy) oraz stały nadzór pomiarów. Na co dzień ćwiczę na siłowni, tak więc podgląd mojej aktywności był dla mnie dość istotny. W końcu nie musiałam odrywać się od treningu, aby podejrzeć postęp lub skorzystać z propozycji aktywności. Obsługa systemów satelitarnych: pozwala na dokładne zlokalizowanie, przejrzenie pokonanych tras podczas treningu - umożliwia to GPS, GLONASS, QZSS, Beidou, Galileo.

pozwala na dokładne zlokalizowanie, przejrzenie pokonanych tras podczas treningu - umożliwia to GPS, GLONASS, QZSS, Beidou, Galileo. Pomiary: tętna, natlenienia krwi SpO2, jakości snu oraz analiza odczuwalnego stresu - gdy parametry życiowe stają się niebezpieczne, Huawei Watch Fit 2 wyświetla stosowny alert - na szczęście nie miałam okazji tego przetestować.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Smartwatch Huawei Watch Fit 2 - wygląd

Jak wspomniałam na początku, model występuje w trzech wydaniach: Active Edition, Elegant Edition oraz Classic Edition. Miałam okazję przetestować ostatni z nich, tak więc wszelkie poniższe dane dotyczą wyłącznie tego wariantu.

Smartwatch Huawei Watch Fit 2 jest zegarkiem z klasą. Największe wrażenie zrobił na mnie wyświetlacz cechujący się ultrawąskimi ramkami. Mierzy on 1,74 cala i jest wyposażony w ekran AMOLED - rozdzielczość 336 x 480 px w pełni pozwoliła na korzystanie z wszelkich funkcji przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Sama koperta została wykonana z aluminium oraz polimerów, co finalnie prezentuje się nie tylko solidnie, ale i elegancko. Zegarek posiada wyłącznie jeden przycisk służący do włączenia - tuż u boku wspomnianej koperty. Na jej spodzie znajdują się czujniki pomiarów życiowych oraz magnetyczne styki (ładowaniu poświęciliśmy osobny akapit poniżej). Oryginalnie, zegarek trafił do mnie z zamontowanym skórzanym paskiem w kolorze ecru. Możliwość regulacji pozwoliła na idealnie dopasowanie i brak konieczności nakłuwania kolejnych dziurek (obwód od 14 do 21 cm). Noszenie Huawei Watch Fit 2 nie było dla mnie kłopotliwe, ponieważ waży zaledwie 30 gram. Warto wspomnieć, że paski można samodzielnie zmieniać wedle uznania, są dostępne w wielu polskich sklepach.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Smartwatch Huawei Watch Fit 2 - bateria

Jak obiecałam, kwestii ładowania poświęcam osobny akapit - dlaczego? Na rynku jest dostępnych wiele urządzeń, jednak znaczna część z nich wykazuje się małą pojemnością baterii, a tym samym wiąże się z częstym ładowaniem. Ten aspekt był dla mnie wysoce istotny, ponieważ wyjeżdżając za miasto, dostarczanie energii kolejnemu urządzeniu byłoby kłopotliwe.

W przeciągu dwóch tygodni testowania, zegarek naładowałam dwukrotnie. Zaznaczę, że starałam się skorzystać z wszystkich funkcji modelu tak więc był on eksploatowany każdego dnia. Moje spostrzeżenia są zgodne z zapewnieniem producenta, który określa że naładowanie wystarczy na 10 dni typowej obsługi lub 7 dni intensywnego korzystania. Ciekawostką dla osób, które nie miały przyjemności korzystać ze smartwatcha może być sposób ładowania. Odbywa się to za pośrednictwem wspomnianych magnetycznych styków. Brak portu jest nie tylko sprawą techniczną, ale i wizualną. Dzięki takiemu rozwiązaniu Huawei Watch Fit 2 może zachować smukłość i piórkową wagę.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Smartwatch Huawei Watch Fit - pierwsze kroki, parowanie

Jak przystało na urządzenie z kategorii smartwatch, model należy sparować ze smartfonem przez Bluetooth (Huawei Watch Fit 2 jest wyposażony w 2,4 GHz, BT5.2 oraz BR + BLE oraz NFC). Zegarek jest w pełni kompatybilny zarówno dla użytkowników z systemem Android jak i iOS - różni się to wyłącznie sposobem sparowania. Osobiście korzystam z urządzenia od Apple, tak więc i na tym przykładzie opiszę sposób łączenia:

Pobrałam z AppStore aplikację HUAWEI Health (jest ona darmowa) i włączyłam Watch Fit 2

W powyższej aplikacji dodałam swój zegarek i sparowałam (ważne, aby wybrać z listy swoje urządzenie!)

Potwierdziłam komendę na smartfonie i zaczekałam na import wszelkich danych

To wszystko! Po tych krokach rozpoczęłam przygodę z Huawei Watch Fit 2.

Smartwatch Huawei Watch Fit 2 - aplikacja

Jak wspomniałam, sparowanie zegarka jest możliwe dzięki instalacji aplikacji Zdrowie Huawei. Umożliwia ona podgląd danych z zakresu zdrowia, a m.in. liczbę spalonych kalorii, przebyty dystans, poziom SpO2, a nawet ciśnienia krwi. Było to dla mnie wyjątkowe udogodnienie, ponieważ aplikacja ukazuje informacje z 365 dni co pozwala na stałą kontrolę. Druga karta jest poświęcona sportowym osiągom - umożliwia wcześniej wymienioną funkcję dopasowania treningu oraz pomiaru efektów. Wśród nich znajduje się jazda rowerem, bieganie oraz spacer.

fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Smartwatch Huawei Watch Fit 2 - podsumowanie

Zegarek testowałam przez dwa tygodnie, korzystając z większości funkcji jakie oferuje producent. Dzięki braku konieczności łapania za telefon w przypadku rozmów, wiadomości i powiadomień - udało mi się ograniczyć czas spędzany przed ekranem smartfona. Wspomniany podgląd było niezwykle wygodny również wówczas, gdy spędzałam czas poza domem - w tym uprawiając sport. Wykorzystałam możliwość dopasowania planów treningowych, a następnie nadzorowałam postępy. Reasumując, korzystanie z Huawei Watch Fit 2 było dla mnie nie tylko przyjemne, ale i motywujące. Jedyne czego brakowało mi podczas testu to możliwości płacenia zegarkiem, natomiast nie jest to dla mnie dyskwalifikujące. Jeśli szukasz intuicyjnego i nowoczesnego smartwatcha, warto pomyśleć o Huawei Watch Fit 2.

Informacje o cenie i dostępności nowego modelu zostaną ogłoszone wkrótce.