Sprawdzamy Nvidia GeForce RTX 2060 Super i RTX 2070 Super - karty graficzne, które znowu wywrócą rynek do góry nogami

Najnowsze karty graficzne zielonych po raz kolejny na nowo definiują pojęcie karty graficznej dla graczy.

Nvidia zaprezentowała karty Super już jakiś czas temu, ale dopiero od kilku dni na rynku pojawiają się pierwsze egzemplarze. Co tu dużo ukrywać, zdecydowanie warto było na nie czekać.

Źródło: pcworld.com

Tańszy model GeForce RTX 2060 Super został wyceniony na 399 dolarów, co przekłada się na około 1500 zł bez podatków. Droższy model GeForce RTX 2070 Super oferowany będzie za 499 dolarów. Przewidujemy, że sugerowana cena detaliczna tej karty graficznej wyniesie w naszym kraju 1999 zł. Obie grafiki to najnowsze konstrukcje dostępne na rynku, które posiadają wiele ulepszeń oraz są oparte na nowoczesnych architekturach. Wszystkie te działania sprowadzają się do wzrostu wydajności. Nie bez powodu w nazwach kart graficznych znajduje się wyraz Super - RTX 2060 Super oraz RTX 2070 Super eliminują słabości znalezione w oryginalnych wersjach kart graficznych wznosząc całą serię na jeszcze wyższy poziom wydajności, a wszystko przy zachowaniu praktycznie nie zmienionej ceny. Po pojawieniu się na rynku nowych kart zapewne będą one nieco droższe od wersji bazowych, ale po pewnym czasie sytuacja unormuje się i docelowo RTX'y w wersji Super powinny zastąpić zwykłe wersje.

NVidia znana jest z wprowadzania na rynek ulepszonych wersji swoich produktów. Widzieliśmy już na półkach sklepowych wiele kart graficznych z dopiskiem Ti - który był odwołaniem do legendarnych kart z serii Titanium. Obecnie czekamy jeszcze na premierę najpotężniejszej karty graficznej z serii - RTX 2080 Super, która ma nastąpić 23 lipca 2019 roku. Testowane przez nas karty graficzne RTX 2060 Super i RTX 2070 Super zostaną wprowadzone do regularnej sprzedaży 9 lipca - zarówno w wersji Founder Edition, którym się przyglądamy, jak i w odmianach wyprodukowanych przez takich vendorów, jak EVGA, Asus i Gigabyte.

Wydaje Ci się, że czas premiery nie jest przypadkowy? Masz całkowitą rację. Długo wyczekiwane karty graficzne AMD Radeon RX 5700 oraz 5700 XT mają zostać wprowadzone do sprzedaży 7 lipca. Ich wyróżnikiem będzie implementacja wszystkich najnowszych zdobyczy technologicznych takich, jak obsługa PCIe 4.0, całkowicie nowa architektura graficzna RDNA i 7 nm proces produkcji tranzystorów.

AMD pokazał swoje karty graficzne i okazało się, że są one wydajniejsze od RTX 2060 i RTX 2070 w podstawowych wersjach (bez dopisku Super). Wczesne testy wykazały przewagę na korzyść czerwonych, a karty wycenione zostały konkurencyjnie.

Czy nowe karty graficzne Nvidia z dopiskiem Super są wystarczająco dobre, aby zepsuć długo planowaną premierę Radeonów? Przekonasz się tego czytając nasz test.

Nvidia RTX 2060 Super i RTX 2070 Super - Specyfikacje, funkcje

NVidia zastosowała starą taktykę i podkręciła wszystkie podzespoły, jakie zastosowano w modelach RTX 2060 i RTX 2070. Takie rozwiązanie jest optymalne z punktu ekonomicznego, a wzrost wydajności jest zauważalny, więc nie przeszkadza nam, że nie zmieniono konstrukcji. Dodatkowo model RTX 2060 Super zaoferuje również bardzo solidną specyfikację techniczną pamięci. Wiemy, że model RTX 2060 pozostanie w ofercie w cenie 350 dolarów. Nowa wersja z dopiskiem Super ma według producenta zastąpić karty graficzne RTX 2060 i RTX 2070.

Wyniki benchmarków dobrze pokazują sposób pozycjonowania nowych kart graficznych. Szczegółowe informacje znajdziesz w dalszej części tekstu.

Zanim przejdziemy do tego, na co czekasz czyli testów i porównań powinieneś zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi nowych kart graficznych. Poniżej na zdjęciu znajdziesz specyfikację RTX'a 2060, RTX'a 2060 Super, a także GTX'a 1060 poprzedniej generacji.

Poniżej znajdziesz taką samą tabelkę dla RTX'a 2070 Super. Umieściliśmy na niej także model RTX 2070 oraz dla porównania GTX'a 1070 należącego do poprzedniej generacji kart graficznych i opartego na architekturze Pascal.

Wreszcie przejdźmy do szczegółów. Poniżej znajdziesz szczegółową specyfikację techniczną dwóch nowych procesorów graficznych. Z lewej strony dla Nvidia RTX 2060 Super, a z prawej strony dla modelu RTX 2070 Super.

Zaczynamy od tańszego modelu wycenionego na 399 dolarów. Nie ma się co oszukiwać to właśnie RTX 2060 Super otrzymał potężniejszą i bardziej istotną z punktu potencjalnych kupujących (graczy) aktualizację. Nvidia zmodyfikowała układ GPU TU106, który znamy z modelu RTX 2060 dodając dodatkowe cztery procesory strumieniowe, które są odpowiedzialne za wzrost wydajności w grach oraz przetwarzaniu ray trackingu w czasie rzeczywistym. Jeżeli myślisz, że to koniec zmian jesteś w błędzie.

Standardowy RTX 2060 oferowany był z 6 GB pamięci GDDR6 VRAM i 192 bitową magistralą pamięci za 350 doalrów. W niewiele wyższej cenie RTX 2060 Super oferuje Ci 8 GB pamięci z szerszą 256 bitową magistralą. Kombinacja ta powoduje, że przepustowość pamięci wzrosła aż do 448 GB/s. Stanowi to wzrost o aż 112 GB/s w porównaniu z innymi kartami graficznymi bez dopisku Super. Jak widać różnica jest ogromna i bardzo się to nam podoba.

Konsekwencje zmian w specyfikacji technicznej powodują, że RTX 2060 Super posiada wydajność w pełni porównywalną do modelu RTX 2070, co widać w naszych benchmarkach. To naprawdę niezła aktualizacja za dodatkowe 50 dolarów (około 200 zł).

Z drugiej strony wyższy model GeForce RTX 2070 Super nie pozostaje dłużny. Za pomocą aktualizacji wkracza do zupełnie nowej rodziny kart graficznych. Podczas, gdy pod maską oryginalnego RTX 2070 znajdziemy procesor TU106, który obecny jest również w modelach z serii 2060, ale w nowej karcie z dopiskiem Super umieszczono procesor TU104. Nie daj się oszukać liczbą. Jednostka ta została zastosowana po raz pierwszy w modelu RTX 2080, który wyceniony jest na "skromne" 699 dolarów (około 2650 zł). Podobnie, jak RTX 2060 Super również RTX 2070 Super posiada większą ilość procesorów strumieniowych, rdzeni Cuda i sprzętu dedykowanego obsłudze ray trackingu, niż odpowiednik bez Super w nazwie.

Co prawda nowa karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2070 Super nie do końca wypełnia lukę pomiędzy modelami 2070, a 2080 niebezpiecznie zbliża się wydajnością w stronę droższego modelu, a jest o aż 200 dolarów (niecałe 800 zł) tańsza.

Warianty Super posiadają znacznie podkręcone częstotliwości pracy w stosunku do bazowych odmian, a RTX 2070 Super dostaje potężny 150 MHz wzrost częstotliwości taktowania.

Niestety nie ma róży bez kolców. Modele Super zużywają więcej energii, niż poprzednie wersje. Szczególnie tyczy się to modelu RTX 2070 Super. Podczas, gdy RTX 2060 Super nadal posiada kompaktowe wymiary i potrzebuje pojedynczego zasilania dostarczanego przy pomocy 8 pinowej wtyczki, wymagania modelu RTX 2070 Super znacznie wzrosły. Dawniej mała wersja Founders Edition nagle stała się kartą o standardowej ilości, która na dodatek wymaga 6 pinowego oraz 8 pinowego zasilania. To niewielka cena za zwiększoną wydajność, ale należy o niej wspomnieć.

Zmiana procesora graficznego na TU104 w modelu RTX 2070 Super wpływa również na ilość portów, jakie oferuje ta karta graficzna. Podczas, gdy karty Founders Edition oparte na układzie TU106 - w tym zarówno modele RTX 2060, jak i oryginalny RTX 2070 zawierają złącza DVI, RTX 2070 Super posiada dodatkowy DisplayPort. Obie karty graficzne wyposażone są w standardowe DisplayPort, HDMI oraz złącze VirtualLink USB-C.

Zapomnielibyśmy o jeszcze jednej potencjalnie istotnej zmianie. NVidia nie zaimplementowała złączy SLI w oryginalnym modelu RTX 2070, ale dodała je do GeForce RTX 2070 Super Founders Edition. Niestety nadal brakuje ich w tańszym modelu RTX 2060 Super.

Mówiąc o modelach Founders Edition, Nvidia nadal trzymała się tej samej podstawowej, metalowej, dwuosiowej konstrukcji wentylatora wprowadzonej wraz z serią RTX 20, ale z jedną znaczącą zmianą: Obszar pomiędzy wentylatorami jest teraz lustrzany i połyskuje połyskuje. To efektywne i idealne rozwiązanie dla graczy, którzy przykładają znaczą wagę do wyglądu podzespołów zamontowanych w ich komputerze.

Jak wspominaliśmy już wcześniej Nvidia wyposażyła modele z dopiskiem Super w bardziej dedykowany sprzęt do ray trackingu. Przedstawiciele producenta na briefingu prasowym wielokrotnie podkreślali istotę ray trackingu w czasie rzeczywistym i powoływali się na liczne gry, które go obsługują.

Metro Exodus jest aktualnym złotym standardem, z ray tracingiem znacznie zmieniającym wygląd gry, ale Shadow of the Tomb Raider, Battlefield V, Assetto Corsa i Quake II RTX również wspierają technologię. Ray Tracing otrzymał również ogromny wotum zaufania na E3 2019, z Cyberpunkiem 2077, Call Of Duty: Modern Warfare, Doom Eternal, Wolfenstein: Youngblood, Vampire: The Masquerade-Bloodlines 2, Remedy's Control i Watch Dogs: Legion - w tych grach spodziewamy się wsparcia dla tej technologii.

Kilka mniej znaczących się na rynku firm również zadeklarowało, że planuje w swoich grach dodać technologię ray tracking. Obecnie nadal jest to dosyć niszowa funkcja, ale to spory przełom na rynku gier i widać, że wszystko nabiera prędkości. Już niedługo ray tracking może stać się standardem na rynku.

W chwili obecnej wiemy, że konsole następnej generacji - PlayStation 5 oraz Xbox Project Scarlett będą zawierały sprzęt do ray trackingu (nie wiemy obecnie jaki) to obecne karty graficzne od AMD nie posiadają go. Dotyczy to również debiutujących niedługo na półkach sklepowych kart RX 5700 oraz RX 5700 XT. Aby wykorzystać tę przewagę NVidia dołącza do kart graficznych kody umożliwiające pobranie darmowych kopii gier z obsługą ray trackingu - Wolfenstein: Youngblood oraz Control. Konsola trafi na rynek jeszcze w tym miesiącu, a premiera Youngblood zaplanowana jest na 26 lipca. Control pojawi się nieco później - pod koniec sierpnia.

Teraz pora odpowiedzieć na pytanie - jak Super są nowe karty graficzne? Na następnej stronie znajdziesz wyniki testów syntetycznych.