Sprawdzamy chiński przepis na flagowca - test Realme X50 Pro 5G

Topowy procesor Snapdragon 865, 12 GB RAM'u, chłodzenie wodne, 65 W ładowanie oraz modem 5G to kluczowe elementy X50 Pro. Czy Chińczycy będą w stanie pokonać Samsunga Galaxy S20 Ultra i iPhone'a 11 Pro?

X50 Pro 5G to czwarty już smartfon od Realme - producenta który na polskim rynku pojawił się zaledwie miesiąc temu. Marka Realme wprowadziła już na rynek średniaka Realme 6, nieco tańszego Realme 6i oraz budżetowca Realme C3.

Wraz z początkiem maja do rodziny Realme dołącza X50 Pro 5G. Najnowszy smartfon jest flagowcem, który posiada na pokładzie wszystkie nowinki technologiczne. Procesor Snapdragon 865, modem sieci 5G oraz aż 12 GB pamięci operacyjnej to jedynie przedsmak jego możliwości.

Realme X50 Pro na papierze spokojnie prześciga urządzenia takie, jak iPhone 11 Pro, OnePlus 8 Pro czy nawet Samsunga Galaxy S20 Ultra. Czyżby Chińczycy znaleźli swój sposób na idealnego flagowca? Sprawdzamy, jak Realme X50 Pro 5G radzi sobie na co dzień oraz czy zakup oryginalnego flagowca ma sens.

Realme X50 Pro 5G - Specyfikacja techniczna

Procesor : Qualcomm Snapdragon 865 5G, ośmiordzeniowy, taktowanie do 2,84 GHz, procesor graficzny Adreno 650, wspierany przez mechanizm SI Qualcomm'a piątej generacji

: Qualcomm Snapdragon 865 5G, ośmiordzeniowy, taktowanie do 2,84 GHz, procesor graficzny Adreno 650, wspierany przez mechanizm SI Qualcomm'a piątej generacji Pamięć masowa : 128 GB/256 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 3.0

: 128 GB/256 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 3.0 Pamięć operacyjna : 6 GB/8 GB/12 GB pamięci LPDDR5 pracującej w trybie Quad-channel

: 6 GB/8 GB/12 GB pamięci LPDDR5 pracującej w trybie Quad-channel Wyświetlacz : 90Hz Ultra Smooth Display o przekątnej 6,44 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 (Full HD) wykonany w technologii Super AMOLED, 100 procentowe pokrycie palety barw DCI-P3

: 90Hz Ultra Smooth Display o przekątnej 6,44 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 (Full HD) wykonany w technologii Super AMOLED, 100 procentowe pokrycie palety barw DCI-P3 Stosunek powierzchni ekranu do panelu przedniego :92%

:92% Ochrona : Corning Gorilla Glass 5

: Corning Gorilla Glass 5 Ładowanie : 65 W szybkie ładowanie przewodowe SuperDart

: 65 W szybkie ładowanie przewodowe SuperDart Pojemność baterii : 4200 mAh

: 4200 mAh Aparat tylny : 64 MP szerokokątny obiektyw główny, 26mm, FOV 78.6°, f/1.8, 6 częściowa matryca Samsung GW1, 1/1.72”; 8 MP obiektyw ultraszerokokątny FOV 119°, f/2.3, 5 częściowa matryca; 12 MP teleobiektyw f/2.5, 5 częściowa matryca; 2 MP aparat do zdjęć portretowych, f/2.4,

: 64 MP szerokokątny obiektyw główny, 26mm, FOV 78.6°, f/1.8, 6 częściowa matryca Samsung GW1, 1/1.72”; 8 MP obiektyw ultraszerokokątny FOV 119°, f/2.3, 5 częściowa matryca; 12 MP teleobiektyw f/2.5, 5 częściowa matryca; 2 MP aparat do zdjęć portretowych, f/2.4, Nagrywanie wideo : Maksymalna rozdzielczość 4K przy 30 klatkach na sekundę, obecność stabilizacji obrazu UIS

: Maksymalna rozdzielczość 4K przy 30 klatkach na sekundę, obecność stabilizacji obrazu UIS Aparat przedni : 32 MP obiektyw umieszczony w wyświetlaczu, Sony IMX 616, f/2.5, 5 częściowa matryca; 8 MP aparat ultraszerokokątny, f/2,2, obiektyw 5 częściowy

: 32 MP obiektyw umieszczony w wyświetlaczu, Sony IMX 616, f/2.5, 5 częściowa matryca; 8 MP aparat ultraszerokokątny, f/2,2, obiektyw 5 częściowy Nagrywanie wideo : Maksymalna rozdzielczość Full HD przy 30 klatkach na sekundę

: Maksymalna rozdzielczość Full HD przy 30 klatkach na sekundę Sloty : 1 slot na kartę nanoSIM

: 1 slot na kartę nanoSIM Zakres częstotliwości modemu : 5G: NSA/SA LTE: B1/3/5/8/38/40/41 (2535MHz~2655MHz); WCDMA: B1/5/8; GSM: 850/900/1800/1900

: 5G: NSA/SA LTE: B1/3/5/8/38/40/41 (2535MHz~2655MHz); WCDMA: B1/5/8; GSM: 850/900/1800/1900 Sieć Wi-Fi : 2.4/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (obsługa Wi-Fi 6)

: 2.4/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (obsługa Wi-Fi 6) Bluetooth : wersja 5.1

: wersja 5.1 Nawigacja : GPS (podwójny), AGPS, Glonass, Beidou

: GPS (podwójny), AGPS, Glonass, Beidou Dźwięk : Podwójne głośniki z wsparciem dla Dolby Atmos

: Podwójne głośniki z wsparciem dla Dolby Atmos Wysokość : 158.96 mm

: 158.96 mm Szerokość : 74.24 mm

: 74.24 mm Grubość : 9,37 mm

: 9,37 mm Waga : 207 gramów

: 207 gramów Wodoodporność : odporność na zachlapania

: odporność na zachlapania Sensory : czujnik indukcji magnetycznej, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, żyroskop, akcelerometr

: czujnik indukcji magnetycznej, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, żyroskop, akcelerometr Port USB : USB Typu C

: USB Typu C System operacyjny: Android 10 z nakładką Realme UI 1.0

Specyfikacja techniczna jasno wskazuje, że Realme X50 Pro 5G to smartfon zaprojektowany bez jakichkolwiek kompromisów. Na pokładzie znajdziemy podzespoły, których wydajność zawstydza niejeden nowoczesny komputer. Nie zabrakło chłodzenia wodnego, superszybkiego systemu ładowania w autorskiej technologii oraz modemu sieci 5G.

Niestety Realme X50 Pro 5G nie posiada funkcji Dual-SIM, co jest związane z obecnością modemu sieci 5G. Do pełni szczęścia brakuje również pełnej wodoodporności. X50 Pro 5G podobnie, jak inne chińskie smartfony nie posiada certyfikatu IP.

Do testów otrzymaliśmy flagowy model z aż 12 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej. To w chwili obecnej najpotężniejszy smartfon, jaki trafił kiedykolwiek do redakcji PCWorld.

Realme X50 Pro 5G - Cena

Smartfon Realme X50 Pro 5G w naszym kraju dostępny będzie w wersjach z 8 GB oraz 12 GB pamięci operacyjnej, a także 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej. W Polsce nie pojawi się najtańsza konfiguracja z 6 GB pamięci operacyjnej. Model wyposażony w 8 GB RAM'u oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej wyceniono na 2999 zł. W przedsprzedaży będziemy mogli nabyć go z 200 zł rabatem. Realme X50 Pro 5G w testowanej przez nas konfiguracji z 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB dyskiem SSD kosztuje 3499 zł. Decydując się na zakup tego wariantu w przedsprzedaży w gratisie otrzymamy parę słuchawek True Wireless Realme Buds Air.

Realme X50 Pro 5G - Zawartość zestawu

Realme X50 Pro 5G dostarczany jest w pokaźnych rozmiarów opakowaniu, które wskazuje na bogaty zestaw sprzedażowy. Z tyłu opakowania umieszczono informacje o kluczowych cechach charakterystycznych smartfona.

W skład zestawu wchodzi:

Smartfon Realme X50 Pro 5G z naklejoną folią ochronną na ekran

65 W ładowarka SuperDart

Przewód USB Typu A > USB Typu C

Etui ochronne

Igła do wyjmowania tacki na kartę SIM

Skrócona instrukcja obsługi

X50 Pro 5G podobnie, jak tańsze modele dostarczany jest z idealnie dopasowaną folią ochronną naklejoną na ekran. W pudełku znajdziemy również solidne etui ochronne wykonane z silikonu, które chroni aparat oraz wszystkie krawędzie urządzenia. Pokrowiec wystaje również ponad obrys ekranu. To bardzo przydatne akcesorium tym bardziej, że plecki Realme X50 Pro 5G są bardzo śliskie.

Realme X50 Pro 5G - Wygląd i jakość wykonania

Realme X50 Pro 5G za sprawą swoich wersji kolorystycznych jest bardzo specyficznym smartfonem. Do redakcji trafił egzemplarz w kolorze Rust Red. Od razu po wzięciu urządzenia do ręki wiadomo, że obcujemy ze smartfonem klasy premium.

X50 Pro 5G wykonany jest z materiałów najwyższej klasy i sprawia bardzo dobre wrażenie, które jeszcze bardziej umacnia się w trakcie użytkowania.

Na froncie znajdziemy spory ekran, który zajmuje aż 92% powierzchni panelu przedniego. Oznacza to, że okalają go minimalne ramki. Charakterystycznym elementem są dwa aparaty frontowe umieszczone w lewym górnym rogu. Element ten sprawia, że Realme X50 Pro jest nieco podobny do Samsunga Galaxy S10+.

Ramka wykonana została z aluminium. Z prawej strony znajdziemy przycisk zasilający, który wyróżnia się pomarańczową wstawką.

Po przeciwnej stronie umieszczono przyciski do regulacji głośności.

Na górze urządzenia znajdziemy anteny oraz dodatkowy mikrofon odpowiedzialny za redukcję szumów z otoczenia.

Na dole umieszczono port USB Typu C, głośnik, mikrofon oraz niewielką tackę na kartę SIM.

Tył wykonany został z matowego szkła, dzięki któremu Realme X50 Pro 5G nie gromadzi odcisków palców. Nawet po kilku dniach użytkowania smartfon w dalszym ciągu wygląda schludnie. Niestety plecki są bardzo śliskie. Radzimy używać Realme X50 Pro 5G w pokrowcu. W lewym górnym rogu znajdziemy aparat główny, który nieznacznie wystaje ponad obrys dosyć grubej, mierzącej ponad 9 mm obudowy.

Realme X50 Pro 5G - Wyświetlacz

Producent wyposażył X50 Pro 5G w panel Super AMOLED produkcji Samsunga. To wyświetlacz o przekątnej 6,44 cala charakteryzujący się rozdzielczością Full HD+ (2400 x 1080 pikseli). Nie zabrakło pełnego wsparcia dla HDR10+ oraz 90 Hz częstotliwości odświeżania.

W lewym górnym rogu ekranu umieszczono dwie kamerki przednie, które zajmują sporo powierzchni roboczej. Wyświetlacz zabezpieczony jest za pomocą najnowszej wersji Gorilla Glass 5.

X50 Pro podobnie, jak poprzednik - model X2 Pro posiada możliwość automatycznej zmiany częstotliwości odświeżania ekranu w razie potrzeby. Możemy również ręcznie przełączać się pomiędzy 60 Hz, a 90 Hz.

Maksymalna jasność panelu to bardzo zadowalające 535 nitów. Ekran chwilowo może zwiększyć podświetlenie do 635 nitów. Oznacza to, że panel jest czytelny nawet w ostrym świetle słonecznym. Co ważne jasność minimalna wynosi poniżej 10 nitów, co ułatwia korzystanie ze smartfona w nocy.

Realme X50 Pro 5G - Oprogramowanie

Realme X50 Pro 5G pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 10 ze stosunkowo nową nakładką RealmeUI 1.0. W praktyce szybko przekonamy się, że Realme UI 1.0 to w rzeczywistości Color OS 7 doskonale znane z urządzeń Oppo.

Oprogramowanie posiada wiele przydatnych funkcji takich, jak w pełni konfigurowalny ekran Always-on-Display, który w połączeniu z wyświetlaczem Super AMOLED nie powoduje zwiększonego zapotrzebowania na energię. Nie zabrakło także przydatnego paska z narzędziami, który wygląda podobnie do ekranu krawędziowego stosowanego kiedyś przez Samsunga. Doceniamy również rozbudowane możliwości personalizacji oraz świetnie działający globalny motyw ciemny.

Wszystkie animacje zastosowane w Realme UI zostały przystosowane do 90 Hz ekranu, dzięki czemu z Realme X50 Pro 5G korzysta się bardzo przyjemnie, a wszystko jest niesamowicie płynne.

Realme X50 Pro 5G - Wydajność

Realme X50 Pro 5G to jeden z pierwszych smartfonów na rynku z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 ze zintegrowanym modemem Snapdragon X55 z obsługą sieci 5G w obu standardach (NSA/SA). Procesor charakteryzuje się obecnością aż trzech rodzajów rdzeni. W chwili obecnej Snapdragon 865 oraz zintegrowany układ graficzny Adreno 650 to najwydajniejszy układ dostępny w smartfonach z Androidem.

Dodatkowo super wydajny procesor został połączony z aż 12 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 oraz 256 GB szybkiej wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 3.0. Taki zestaw powoduje, że dla X50 Pro żadna gra, ani wymagający program nie stanowią przeszkody. Urządzenie jest bardzo responsywne i niesamowicie szybkie. Podczas całych testów nie zdarzyło się nam, aby jakakolwiek aplikacja została przeładowana. Tyczy się to również programów, które pozostawały uruchomione nawet przez kilka dni.

Realme X50 Pro 5G obecnie jest królem wydajności, co widać również w benchmarkach. Smartfon przetestowaliśmy w kilku najpopularniejszych testach syntetycznych. Oto wyniki:

3DMark Sling Shot - 8931

Geekbench 5: Single - 892, Multi - 3129

Antutu - 587694

Androbench: odczyt sekwencyjny - 1679,42 Mb/s, zapis sekwencyjny - 741,25 Mb/s

X50 Pro 5G to obecnie jeden z najszybszych telefonów komórkowych na świecie. W testach syntetycznych prześciga go jedynie iPhone 11/11 Pro z procesorem Apple A13. W teście Geekbench 5 iPhone 11 osiąga odpowiednio 1331 i 3453 punktów w teście jedno/wielo wątkowym.

Realme X50 Pro 5G - Uwierzytelnianie biometryczne

Realme X50 Pro 5G posiada czytnik linii papilarnych wbudowany bezpośrednio w ekran oraz system rozpoznawania twarzy. Niestety podobnie, jak w tańszych modelach Realme 6 oraz Realme C3 również X50 Pro 5G domyślnie korzysta z wolnego, mało dokładnego i niezbyt bezpiecznego systemu skanowania twarzy.

Podczas testów wyłączyliśmy całkowicie rozpoznawanie twarzy, aby korzystać jedynie z czytnika linii papilarnych. Niestety sam sensor również do najdokładniejszych i najszybszych nie należy. Pod względem zabezpieczeń biometrycznych Realme X50 Pro 5G niestety zawodzi.

Realme X50 Pro 5G - Aparat

Aparat jest drugim elementem, na którym oszczędzono. Szybki rzut oka na specyfikację techniczną ujawnia, że Realme X50 Pro 5G posiada taką samą matrycę główną, jak dużo tańszy model Realme 6. Główny, 64 MP aparat to doskonale znany nam sensor Samsung GW1. Obiektyw posiada dosyć jasną przysłonę f/1,8 oraz obsługuję rozwiązanie Quad Bayer. Oznacza to, że aparat łączy cztery sąsiadujące ze sobą piksele w jeden. Przekłada się to na lepsze doświetlenie i większą szczegółowość zdjęć. Oczywiście istnieje możliwość wykonania 64 MP fotografii.

Nie zabrakło również obiektywu ultraszerokokątnego, aparatu do portretów oraz zdjęć makro.

Obiektyw Samsung GW1 sprawdza się bardziej niż zadowalająco, ale w znacznie tańszych smartfonach. Od flagowego X50 Pro 5G oczekiwaliśmy czegoś więcej. Pod względem jakości wykonywanych zdjęć Realme X50 Pro 5G odstaje od flagowych modeli konkurencji.

2x Zoom

5x zoom

Zdjęcie w 64 MP

Po przełączeniu się na obiektyw ultraszerokokątny widać sporą degradację jakości obrazu, co w smartfonie z wysokiej półki cenowej nie powinno mieć miejsca.

Zdjęcie ultraszerokokątne

Podczas wykonywania zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych możemy skorzystać z trybu Ultra Night, który pozwala na znacznie dłuższe naświetlanie, a w konsekwencji jaśniejszą fotografię. Również w tym przypadku tryby nocne u konkurencji radzą sobie lepiej.

UltraNight

Pochwalić możemy za to obiektyw do zdjęć makro.

Tryb UltraMacro

Z przodu znajdziemy dwa obiektywy. Jakość fotografii z aparatów przednich jest bardziej niż zadowalająca. Dodatkowo istnieje możliwość wykonywania szerokokątnych selfie.

Selfie ultraszerokokątne

Realme X50 Pro 5G nie potrafi nagrywać filmów wideo w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Taka opcja dostępna jest jedynie po zmniejszeniu rozdzielczości do Full HD.

Podsumowując, jak na flagowy smartfon z 2020 roku aparat główny Realme X50 Pro nieco zawodzi. Nie dotyczy to aparatu przedniego, który jest lepszy, niż u konkurencji.

Realme X50 Pro 5G - Bateria

Realme X50 Pro 5G zostało wyposażone w akumulator o pojemności 4200 mAh. Biorąc pod uwagę, ze smartfon posiada bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 865, aż 12 GB pamięci operacyjnej oraz wbudowany modem sieci 5G akumulator nie jest zbytnio pokaźny.

W rzeczywistości bateria wystarcza na jeden dzień intensywnego użytkowania. Z pewnością nie możemy liczyć na to, że Realme X50 Pro 5G wytrzyma dwa dni z dala o ładowarki. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w Polsce korzystaliśmy jedynie z sieci 4G LTE. Podczas korzystania z 5G czasy pracy na baterii z pewnością uległyby pogorszeniu.

Podczas przeglądania internetu, oglądania filmów na Netflix oraz korzystania z mało wymagających programów możemy liczyć na około 5,5 godziny ciągłej pracy z włączonym ekranem.

Granie w gry powoduje, że bateria znika w oszałamiającym tempie. Jednego razu akumulator Realme X50 Pro 5G poddał się po zaledwie 3,5 godzinach gry.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Realme X50 Pro 5G rozładował się po 13 godzinach i 50 minutach.

Realme X50 Pro 5G - Ładowarka SuperDart

W tym momencie warto przejść do ładowarki SuperDart dołączonej do zestawu. Sprawia ona, że krótkie czasy pracy na baterii nie są tak bolesne, jak w innych smartfonach. Realme X50 Pro został wyposażony w autorską technologię szybkiego ładowania przewodowego o mocy 65 W.

Dzięki dołączonej do zestawu ładowarki jesteśmy w stanie naładować smartfona od 0 do 100 procent w zaledwie 37 minut. Podczas tak szybkiego ładowania o odprowadzanie ciepła dba chłodzenie wodne umieszczone wewnątrz smartfona.

Co ciekawe 65 W wykorzystuje przewód USB Typu A do USB Typu C i nie wspiera standardu Power Delivery. Za pomocą ładowarek USB Typu C Realme X50 Pro 5G jest w stanie ładować się z mocą 30 W.

Realme X50 Pro 5G - Flagowiec idealny?

Przed testami nie spodziewaliśmy się, że Realme X50 Pro 5G wywrze na nas tak pozytywne wrażenie. Już od pierwszych chwil widać, że producent poświęcił mnóstwo czasu na zaprojektowanie tego modelu. X50 Pro 5G to rewelacyjny smartfon z najwyższej półki, który bez problemu może konkurować z iPhone'm 11 Pro, OnePlus'em 8 Pro, Pixel'em 4 czy najnowszym Galaxy S20 Ultra. Co ciekawe w większości sytuacji, urządzenie istniejącej na rynku od nieco ponad roku marki wychodzi ze starcia obronną ręką.

Podczas testów doceniliśmy rewelacyjną jakość wykonania, 90 Hz wyświetlacz, bezkompromisową wydajność, dopracowane oprogramowanie, super szybkie ładowanie oraz obecność modemu sieci 5G. Nie spodobał się nam brak funkcji Dual-SIM oraz czytnik linii papilarnych, słabe, jak na flagowca aparaty, a także przeciętne czasy pracy na baterii.

Podsumowując Realme X50 Pro 5G to świetny telefon z najwyższej półki, ale czy będzie on w stanie walczyć z produktami doskonale znanych marek? Obawiamy się, że bez dużego budżetu marketingowego i preferencyjnych umów z operatorami Realme X50 Pro 5G pozostanie jedynie ciekawostką.