Sprawdzamy, jak działa pionowy odkurzacz pionowy Electrolux Power Hygienic 800 i czy warto zdecydować się na zakup [RECENZJA]

Czy warto zdecydować się na najnowszy model odkurzacza Electrolux Power Hygienic 800? Biorę pod lupę wyspecjalizowany sprzęt i sprawdzam, czy poradzi sobie z wyzwaniem kompleksowego sprzątania mieszkania.

Zachowanie czystości w mieszkaniu to priorytet. Większość z nas pragnie utrzymywać niemal sterylny porządek, choć sprzątanie nigdy nie kojarzy się z przyjemnością. Jednak obowiązki wcale nie muszą być męczące i pracochłonne - udowadnia to wiele innowacyjnych sprzętów o zaawansowanej technologii. Na rynku stale pojawiają się nowe rozwiązania, w tym m.in. coraz bardziej wyspecjalizowane odkurzacze bezprzewodowe. Sympatię zyskują nie bez powodu - zapewniają o wiele większą swobodę ruchów i wygodę podczas sprzątania różnych powierzchni. Gdy tylko zamierzamy odkurzyć, wystarczy sięgnąć po urządzenie - bez konieczności podłączania kabli i wątpliwości z dotarciem do odległych zakamarków.

Jednym z najnowszych modeli w tej kategorii sprzętowej jest Electrolux Power Hygienic 800 EP81HB25WU. Urządzenie zostało zaprojektowane w idei 4 w 1 - pozwala na dokładne odkurzanie powierzchni twardych i dywanów, powierzchni miękkich (takich jak m.in. materace), aktywne mopowanie oraz polerowanie. Wielozadaniowy sprzęt może posłużyć również jako odkurzacz ręczny. Sprawdzam, co kryje w swoim wnętrzu i jak poradzi sobie w domowych warunkach.

Electrolux Power Hygienic 800 - co zawiera zestaw?

Producent dość hojnie obdarzył nas dodatkowym wyposażeniem. Dołączone akcesoria pozwalają na kompleksowe czyszczenie domu, znacząco wykraczając poza ramy podstawowego odkurzania. Oto co znajdziemy w zestawie:

Elektroszczotka PowerPro - idealna do powierzchni twardych oraz dywanów.

Elektroszczotka PowerPro Mop - umożliwia aktywne mopowanie uprzednio oczyszczonych powierzchni (za pośrednictwem dwóch nakładek z mikrofibry) pracuje aż przy 260 obrotach na minutę.

Elektroszczotka UV BedProPower - pozwala usunąć wszelkie alergeny, bakterie, pyłki, roztocza kurzu, a nawet zarodniki grzybów poniżej 1 mikrometra (dla powierzchni delikatnych).

Elastyczna końcówka - dzięki możliwości obrotu nie ogranicza ruchów podczas pracy.

Ssawka do delikatnych powierzchni - zakończona włosiem usprawniającym wymiatanie.

Ssawka szczelinowa - pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

Szczotka do usuwania kurzu - mały element dodatkowo wymiata kurz ze szczelin.

Nakładki mopujące - stosowane do szczotki PowerPro Mop.

Akumulator 25.2 HD - umożliwia szybkie ładowanie.

Stacja ładowania - Grab & Go, Roll in Roll out.

Wieszaki na akcesoria - wszystkie elementy umieszczone są w jednym miejscu dzięki specjalnym zaczepom na stojaku.

- wszystkie elementy umieszczone są w jednym miejscu dzięki specjalnym zaczepom na stojaku. Stojak - znacząco pomaga w zachowaniu porządku, wszystkie elementy mogą być przechowywane w jednym miejscu.

Electrolux Power Hygienic 800/ fot. Angelika Kubicka

Electrolux Power Hygienic 800 - wygląd

Pionowe odkurzacze stają się coraz bardziej popularne. Nie musimy męczyć się z rozkładaniem sprzętu, a nawet wygospodarowaniem dodatkowej przestrzeni na przechowywanie go w mało widocznym miejscu. Model firmy Electrolux został stworzony w oparciu o futurystyczny design, którego nie powstydzimy się nawet w salonie - stonowane odcienie granatu i szarości z detalami o barwie różowego złota, wpasują się w niemal każde wnętrze. Sprzęt możemy przymocować do podstawki dzięki magnesom w zagłębieniach. Elegancki wygląd to nie wszystko - odkurzacz, stacja ładująca, jak i akcesoria zostały wykonane z wysokiej klasy materiałów. Każdy z elementów wygląda naprawdę solidnie.

Warto dodać, że Electrolux Power Hygienic 800 został nagrodzony przez iF Design Awards 2022.

Electrolux Power Hygienic 800/ fot. Angelika Kubicka

Electrolux Power Hygienic 800 - funkcjonalność

Aby przekonać się o istocie działania urządzenia, postanowiłam przyjrzeć się zarówno budowie, jak i funkcjom poszczególnych elementów. W centralnej części umieszczono cylindrowy zbiornik na kurz o pojemności 0,4 l. Jak wspomniałam wcześniej, miarka informuje nas o maksymalnym poziomie zanieczyszczeń - dzięki przezroczystej strukturze możemy stale obserwować zapełnienie. Teleskopowa rurka podlega regulacji (od 93 cm do 114 cm) - urządzenie może być więc komfortowe zarówno dla niskich, jak i wysokich osób. Dołączony stojak umożliwia zamontowanie dwóch wieszaków, na których z łatwością umieścimy wszelkie akcesoria. Dzięki temu, gdy rozpoczynamy sprzątanie, nie musimy szukać ich w domowych zakamarkach, a tuż po - odkładamy na swoje miejsce. Łączenie poszczególnych narzędzi nie sprawiło mi większego kłopotu - wsuwanie działa płynnie, natomiast wyjmowanie następuje wraz z równoczesnym wciśnięciem przycisku zabezpieczenia. Dzięki niemu, nie ma obaw o niepożądaną zabawę elementami przez dzieci.

Smukły model wyposażono w wyświetlacz LCD znajdujący się tuż u nasady. Interfejs informuje o:

poziomie naładowania akumulatora (100%, 75%, 50%, 25%),

ustalonej mocy ssania,

zatkaniu systemu,

stanie filtra

konieczności wyczyszczenia/wymiany filtra

Sterowanie odbywa się za pośrednictwem dwóch przycisków znajdujących się na samym dole ekranu. Prawy służy do regulacji trybu pracy, zaś lewy - do włączania i wyłączania urządzenia.

Filtry

Electrolux Power Hygienic 800 jest wyposażony w 5-stopniową filtrację. Jak zapewnia producent, umożliwia ona usuwanie aż do 99,99% mikropyłów (od 0,3 do 10 mikrometrów).

Filtr emisji (HEPA)

Filtr progresywny

Filtr gąbkowy

Filtr siatkowy

Cyklonowy element oddzielający brud od zassanego powietrza

Electrolux Power Hygienic 800/ fot. Angelika Kubicka

Specyfikacja

Napięcie akumulatora 25,2 V Poziom hałasu 79 dB Zasilanie akumulatorowe Maksymalny czas pracy 60 minut Czas pracy z funkcją Turbo 6 minut Czas ładowania 2,5 godziny Podświetlenie LED tak Odkurzacz ręczny tak Bateria Pojemność pojemnika 0,4 litra Bateria litowo-jonowa Typ filtra antyalergiczny Funkcja mycia tak Regulacja mocy ssania tak Wskaźnik naładowania baterii tak Sterowanie w rączce tak Wyświetlacz tak Stacja ładująca stojąca Zastosowane technologie ssawka Electrolux Bed Pro™ z promieniami UV Wymiary 25 x 25 x 115 cm Waga 2 kg

Electrolux Power Hygienic 800 - praca

Części o zróżnicowanym przeznaczeniu mają za zadanie kompleksowo oczyścić dom z niepożądanych cząsteczek, a dodatkowo umyć powierzchnie z wykorzystaniem PowerPro Mop i nakładek z mikrofibry. Nawilżenie powierzchni jest możliwe dzięki pojemnikowi na wodę, który montujemy do rury, tuż pod akumulatorem. W trakcie pracy, sami dokonujemy oprysku poprzez boczny przycisk. Dzięki temu możemy sami kontrolować ilość dozowanego płynu, a tym samym uniknąć nadmiernego nawilżenia posadzek. Producent przewidział aż cztery tryby pracy - trzy z nich możemy dostosować sami w zależności do panujących warunków.

Tryb Auto - urządzenie automatycznie dostosowuje siłę ssania do rodzaju powierzchni

Tryb Min

Tryb Mid

Tryb Turbo

Electrolux Power Hygienic 800/ fot. Angelika Kubicka

Funkcja mopowania

Pionowy odkurzacz Electrolux Power Hygienic 800 posiada dodatkową funkcję, która czyni sprzątanie znacznie bardziej kompleksowym. Jest to możliwość mopowania, a tym samym polerowania powierzchni. Do tych zadań przystosowano elektroszczotkę PowerPro Mop. Jej budowa umożliwia wyczyszczenie i usunięcie zaschniętych plam z różnego rodzaju powierzchni twardych. Jak zapewnia producent, nakładki z mikrofibry poruszają się z prędkością aż 260 obrotów na minutę. Pozwala to na umycie podłóg bez zbędnego wysiłku. Nakładki mopujące, na których umieszczone są specjalne ściereczki z mikrofibry chronią podłogi przed zarysowaniem. Ponadto, możemy używać ich wielokrotnie - nadają się do prania.

Ładowanie, czas działania

Odkurzacz wyposażono w akumulator o pojemności 2500 mAh. Jest zdolny do szybkiego ładowania, a całościowy cykl zajął zaledwie 2,5 godziny (postęp można śledzić na ekranie). Gdy odkurzacz będzie w pełni naładowany, zasilanie zostanie odcięte (na korzyść dłuższej żywotności akumulatora). Stacja ładowania pełni również funkcję podstawy, do której przymocowujemy odkurzacz, jak i poszczególne akcesoria. W dolnej części znajduje się wygłębienie do ulokowania kabla - dzięki temu wnętrza nie szpecą długie wystające przewody.

Przy pracy na najmniejszych obrotach (tryb min) odkurzacz zapewnia pracę przez około 60 minut.

Przy włączonym trybie Turbo, około 6 minut.

Electrolux Power Hygienic 800/ fot. Angelika Kubicka

Odkurzacz ręczny

Projektując Electrolux Power Hygienic 800, przewidziano również pracę w trybie odłączonego odkurzacza. Pozbawienie urządzenia teleskopowej rury, pozwala na dotarcie do wielu zakamarków również na ścianach i suficie - pajęczyny to żadne wyzwanie. Wówczas, zyskujemy większą swobodę ruchów wraz z niższą wagą urządzenia. Tryb pracy ręcznej umożliwia odkurzenie także przestrzeni poza domem - m.in. w aucie.

Electrolux Power Hygienic 800/ fot. Angelika Kubicka

Electrolux Power Hygienic 800 - konserwacja

Aby odkurzacz działał skutecznie, musimy zadbać o odpowiednie czyszczenie i konserwację poszczególnych elementów. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu pojemnika na zanieczyszczenia - wystarczy odpiąć go od modułu ręcznego i przepłukać pod bieżącą wodą. Warto zadbać również o szczotki - możemy wyjąć wałki i swobodnie oczyścić je z włosów, sierści czy kurzu. Jeśli chodzi o nakładkę mopującą - ściereczki z mikrofibry nadają się do prania ręcznego lub w pralce. Pozostaje okresowa wymiana filtra, o czym poinformuje nas wskaźnik na wyświetlaczu odkurzacza.

Electrolux Power Hygienic 800/ fot. Angelika Kubicka

Electrolux Power Hygienic 800 - podsumowanie

Odkurzacz miałam okazję testować w mieszkaniu o powierzchni bliskiej 50 m2. Niemal codzienne sprzątanie oraz generalne porządki pozwoliły mi w pełni wykorzystać wielozadaniowość sprzętu. Użytkowanie było nie tylko skuteczne, ale i przyjemne. Zróżnicowane przeznaczenia elektroszczotek, umożliwiło mi dokładne wyczyszczenie wszelkich powierzchnie bez obaw o uszkodzenia. Jest to istotna zaleta, ponieważ kurz i zarazki nie osiadają tylko na powierzchniach twardych, a również dywanach, materacach i tkaninach. Zastanawiałam się, czy czas pracy nie będzie zbyt krótki, jednak dzięki skutecznej mocy ssania udało mi się wyczyścić całą powierzchnię mieszkania bez konieczności doładowywania akumulatora w trakcie pracy. Podczas użytkowania najbardziej komfortowym okazał się być tryb Auto. Electrolux dostosowywał moc ssania automatycznie - bez konieczności samodzielnej regulacji. Obsługa okazała się dość intuicyjna, choć brak opisowej instrukcji budził pewne wątpliwości. Gdy mowa o funkcji mopowania, elektroszczotka z łatwością poradziła sobie z usuwaniem wszelkich powstałych zabrudzeń. Wyposażenie jej w nakładki z mikrofibry jest bezpieczne dla każdego rodzaju podłogi, a możliwość prania i wielorazowego użytku czyni rozwiązanie praktycznym i ekologicznym. System obejmujący zbiornik na wodę i detergent pozwolił mi na znaczną oszczędność przy myciu podłóg.

W trakcie sprzątania, przestrzeń doświetlają diody LED - było to dla mnie pomocne zwłaszcza wówczas, gdy musiałam dotrzeć do trudno dostępnych zakamarków. Słusznie rozwiązano również problem gubiących się akcesoriów - dzięki zamontowanym obręczom z tyłu stojaka, każdy element wraca na swoje miejsce. Mankamentem może być ciężar odkurzacza - jest to około 2 kg. Niemniej, urządzenie radzi sobie ze sprzątaniem dość zwinnie tak więc nie odczuwałam konieczności długotrwałej pracy, podczas której dałoby się to we znaki. Jeśli szukasz wielozadaniowego modelu, który pomoże Ci utrzymać należyty porządek w domu i pozbędzie się szkodliwych zanieczyszczeń - postaw na sprawdzony model.