Sprawdzony podpis elektroniczny dla każdego – Yousign

Yousign jest bezpiecznym i wygodnym serwisem służącym do sygnowania dokumentów podpisem elektronicznym. Sygnatura jest generowana w aplikacji i nie potrzeba do tego żadnych zewnętrznych urządzeń ani programów. Yousign to aplikacja WWW działająca w każdej przeglądarce internetowej.

Firmowe przepływy dokumentów ulegają znacznemu usprawnieniu dzięki nowoczesnym podpisom elektronicznym. Przerzucanie papierowych dokumentów nie generuje żadnych zysków. Szybkość zatwierdzania dokumentów ma znaczenie, ponieważ często zależą od niej sukcesy w biznesie. Yousign stara się ograniczyć niepotrzebne czynności w działalności gospodarczej.

Oprogramowanie Yousign odznacza się prostotą tworzenia dokumentów cyfrowych i digitalizacji podpisów odręcznych. Dzięki Yousign można porzucić niewygodne rozwiązania tradycyjnych podpisów elektronicznych.

Jak przekazać w Yousign dokument do podpisu?

Konto w serwisie Yousign musi założyć tylko strona generująca dokumenty. Nie jest to wymagane od sygnatariusza, dlatego podpisywanie jest błyskawiczne. Twórcy Yousign położyli nacisk na przyjazny interfejs zaprojektowany na podstawie realnych potrzeb użytkowników.

Lista dokumentów w panelu Yousign

Aby przekazać dokument do podpisu w Yousign, należy załadować go z dysku komputera. Sygnatariusz otrzyma wiadomość e-mail z dostępem do pliku i w kilka minut będzie mógł złożyć swój podpis. W ten sposób można podpisywać dokumenty w formacie PDF. Od połowy czerwca Yousign umożliwi zautomatyzowane podpisywane dokumentów w formacie DOCX. W aplikacji Yousign podpiszemy umowy współpracy, dokumenty handlowe, wyceny czy dokumenty finansowe.

Inne funkcje Yousign

Oprócz zwykłych podpisów Yousign oferuje jeszcze kilka dodatkowych funkcji, niektóre zależne od wykupionej taryfy. Prawie wszystkie opcje można wypróbować po założeniu testowego konta, które jest aktywne przez 14 dni.

Ustawienie ważności dokumentu i przypomnienia

W serwisie możemy ustawić automatyczne przypomnienia dla sygnatariuszy, jeżeli w bazie są jakieś niepodpisane dokumenty. Możliwe jest również tworzenie szablonów zaproszeń do podpisania dokumentu, dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można też tworzyć „workflows”, czyli spersonalizowane procesy podpisywania i zatwierdzania. Potwierdzenie podpisu i wszystkie dokumenty można przechowywać na platformie nawet przez 10 lat, również w przypadku, gdy użytkownik zrezygnuje z usług platformy. Nie ogranicza to dostępu do już podpisanych dokumentów. W Yousign zdefiniujemy także role i uprawnienia każdego użytkownika, co usprawnia zarządzanie wnioskami o podpis.

Ile kosztuje Yousign?

Z Yousign można korzystać w miesięcznych okresach subskrypcyjnych lub w innych elastycznych modelach. Są one dopasowane do każdego rodzaju i wielkości działalności gospodarczej. Cennik usług przedstawia się następująco:

One ; 9 euro za użytkownika na miesiąc; maksymalnie 1 użytkownik, 10 zwykłych podpisów miesięcznie, pomoc online, wsparcie e-mail;

; 9 euro za użytkownika na miesiąc; maksymalnie 1 użytkownik, 10 zwykłych podpisów miesięcznie, pomoc online, wsparcie e-mail; Plus ; 25 euro za użytkownika na miesiąc; bez limitu użytkowników i liczby zwykłych podpisów miesięcznie (na użytkownika), pomoc online, wsparcie e-mail;

; 25 euro za użytkownika na miesiąc; bez limitu użytkowników i liczby zwykłych podpisów miesięcznie (na użytkownika), pomoc online, wsparcie e-mail; Pro ; 40 euro za użytkownika na miesiąc; bez limitu użytkowników i liczby zwykłych podpisów miesięcznie (na użytkownika), pomoc online, wsparcie e-mail;

; 40 euro za użytkownika na miesiąc; bez limitu użytkowników i liczby zwykłych podpisów miesięcznie (na użytkownika), pomoc online, wsparcie e-mail; Scale; cena do negocjacji – dla dużych przedsiębiorstw.

We wszystkich taryfach zawarte są między innymi automatyczne przypomnienia, szablony zaproszeń do złożenia podpisu czy przepływy procesu zatwierdzania/workflows. Taryfy Pro i Scale oferują dodatkowo dostępność usługi (SLA) na poziomie 99,9% i obsługę zaawansowanych podpisów elektronicznych (za dodatkową opłatą) oraz wiele innych funkcji.

Cennik Yousign

Yousign jako doskonałe narzędzie dla firm

Zastąpienie dokumentów papierowych elektronicznymi to duża oszczędność firmowych zasobów. Podpis elektroniczny może być użyty w każdej chwili, jest bardzo łatwy w obsłudze, co sprawia, że możemy działać bardzo szybko. Dzięki rozwiązaniu Yousign firmy mogą digitalizować wszystkie swoje dokumenty papierowe.

Yousign jest „zaufaną trzecią stroną”, która zapewnia bezpieczeństwo i pewność sygnowania dokumentów. Zadaniem platformy jest zweryfikowanie tożsamości sygnatariuszy. Firma Yousign gwarantuje poufność działań i legalność swoich rozwiązań, a także ich zgodność z przepisami europejskimi. Podpis Yousign jest prawnie wiążący dzięki certyfikacji eIDAS i zgodności z RODO.

Wszystkie dane przetwarzane przez Yousign są przechowywane w dwóch dużych, europejskich centrach danych. Ich infrastruktura jest pewna i dobrze zabezpieczona przed włamaniami i awariami.

Oprogramowanie Yousign to oszczędność czasu w działalności gospodarczej. Sprawdzi się jako alternatywa dla papierowych dokumentów, podpisywania ich długopisem, skanowania i przesyłania pocztą. Podpis cyfrowy dostatecznie zabezpiecza podpisujących i umożliwia sygnowanie dokumentów niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. To wpływa bardzo pozytywnie na tempo i jakość pracy w każdej firmie. Szybkość obsługi aplikacji i prostota interfejsu to ważne zalety Yousign. Jako wadę można wymienić cennik usług w euro.

O firmie

Właścicielem marki i serwisu Yousign jest francuska firma Yousign SAS. Celem firmy jest stworzenie platformy e-podpisów na rynek europejski. Emitując w zeszłym roku założycielskie akcje serii A, spółka zebrała od inwestorów ponad 36 mln euro. Jak widać, firma ma potencjał do rozwoju i stabilnej aktywności.

